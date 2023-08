Deze danser hoopt met zomerfeest Arabian Flavour Nights Nederlanders en Syriërs samen te brengen

Beeld Shutterstock / Ranju sudhi

Wat is het idee?

“Ik had een hoofdrol in The Story Won’t Die, een documentaire van David Henry Gerson, over gevluchte Syrische kunstenaars. Toen die in Amsterdam in première ging, heb ik een vriend gevraagd er wat muziek bij te maken. Dat was best een succes, dus zeiden we: volgende keer doen we er eten en dans bij.”

En dan sta je ineens in de Tolhuistuin en is je feest uitverkocht.

“Ja, daar kwamen vorige maand gewoon duizend mensen op af. Er was ook een talentenjacht met een prijs van 300 euro, er was een dj en we dansten samen de dabke. Kinderen, bejaarden: iedereen kan de dabke dansen, het zijn maar zes stappen. Dat klinkt saai, maar als je het met veel mensen doet, is het fantastisch.”

Wat een succes allemaal.

“Het is maar hoe je succes omschrijft. Ik verdien er niets mee, ik ben zo arm als een kerkrat, maar het publiek, de artiesten en de organisaties zijn blij.”

Je heft toch wel entree?

“Dat wel, vrijdag in de Oosterkerk is het 15 euro, maar dat geld gaat op aan de reiskosten van de artiesten, de huur en de dj. Verder doe ik alles zelf: het opbouwen, de ontvangst, ik leid het inleidende gesprek, ik dans, ruim op, breek af.”

Wat wil je eigenlijk bereiken met de Arabian Flavour Nights?

“Ik hoop mijn naam als danser te vestigen. Maar ik doe dit vooral om verschillende culturele gemeenschappen in Amsterdam samen te brengen, zodat de Nederlanders en de Syriërs wat meer over elkaar te weten komen en niet naast, maar met elkaar leven.”

