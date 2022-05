Deze dagen juicht hij weer, Sjaak Swart, en gestoken in zijn burgermanspak

Vijftig jaar geleden werd Ajax ook kampioen.

Maar dan houden de overeenkomsten wel op. Ajax won dat jaar wél de KNVB-beker, door in de finale met 3-2 van FC Den Haag te winnen. Ook de Europa Cup 1 werd gewonnen, en de trainer, Stefan Kovács, bleef nog een jaar.

Vooral het verlies in de Champions League tegen Benfica deed pijn dit jaar in Amsterdam.

Ter verzachting is er het boek Ajax’ 2e roemruchte europa-cup. (De door Frits Barend geschreven ‘officiële uitgave met foto’s, alle verslagen en achtergrondinformatie rond Ajax’ Europa-Cuptriomf’.)

Op de cover staat een juichende Sjaak Swart, drie voetballers in het rood staan er verslagen bij.

Benficaspelers, want Benfica, au-au-au, met de grote Eusébio, werd in 1972, in de halve finale, wél verslagen.

Sjaak Swart maakt in die twee wedstrijden het enige, schitterende doelpunt (in het Olympisch Stadion). Uit het boek van Barend: ‘Keizer nam de vrije trap met de binnenkant van zijn linkerschoen, waardoor de bal over het Benfica-muurtje van het doel wegdraaide naar het hoofd van de schitterend inlopende Swart, die knalhard raak kopte.’ Na afloop van de return in Lissabon zei Swart met de van hem kenmerkende branie: “Een gouden goaltje weer, hè? En dan te bedenken dat ik er nog om moest roepen. Anders had ik hem misschien niet eens gekregen. Dan hadden we nu nog gevoetbald.”

De finale in De Kuip tegen Internazionale uit Milaan (2-0, tweemaal Cruijff) was voor Swart helemaal een gedenkwaardige. Mister Ajax is een van de zes spelers die die avond voor Ajax op het veld stonden die nog leven, en degene die nog het meest van zich laat horen, zo vergroeid is hij met de club. (De andere ‘overlevers’ zijn Stuy, Blankenburg, Krol, Haan en Neeskens.)

Swart had er het jaar ervoor in Londen verschrikkelijk de pé in gehad toen Ajax de Europa Cup 1 won van Panathinaikos. Barend: ‘Sjaak Swart heeft eindelijk zijn Europa-Cup. Mister Ajax werd immers vorig jaar uitgewisseld toen hij het hoogtepunt van zijn carrière tegemoet leek te gaan: de Europa-Cup winnen na 90 minuten voetballen. Het werden toen voor Swart 45 minuten; nog eens 45 minuten later stond hij in zijn burgermanspak (wat een prachtig woord, MM) tussen zijn ploeggenoten met de Europa-Cup. Dat was voor Swart de grootste teleurstelling uit zijn carrière. Het hele jaar heeft Swart van een revanche op die gebeurtenis gedroomd: een eretocht met de Cup over het veld. Na 34 jaar geduldig wachten was hij op 31 mei 1972 de oudste speler in de finale.’

Van dat rondlopen met de beker kwam het niet, omdat het veld bevolkt werd door uitzinnig publiek. ‘Voor Swart leek dat allemaal niet zo veel uit te maken: toen de finale gewonnen was, liep hij bevangen door emoties over het toen bereikte tussen de juichenden als laatste Ajacied van het veld.’

Deze dagen juicht hij weer, Sjaak Swart, en gestoken in zijn burgermanspak, als de 36se titel van Ajax gevierd wordt.

Special: Ajax kampioen 2021-2022 Dit artikel is onderdeel van onze special over het kampioenschap van Ajax. Lees de volledige special over Ajax. Deze speciale editie van Het Parool is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees, en is te lezen op mobiel, tablet en computer.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.