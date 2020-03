Deze chef-koks koken gratis voor onze zorghelden en ouderen

Toen hun restaurants moesten sluiten, wilden chef-koks Eugene van Angelbeek, Arjen Kräwinkel en Ron Blaauw niet thuiszitten. Dankzij oud-Ajacied John Heitinga zetten zij zich in voor een goed doel.

“Onwerkelijk,” antwoordt chef-kok en restaurateur Ron Blaauw (52) op de vraag hoe het is als horecaondernemer in tijden van de coronacrisis. “Elke dag denk je dat je in een nare droom zit. Maar het is de harde werkelijkheid.”

Blaauw heeft vier restaurants en een kookstudio in de stad, die allemaal moesten sluiten op zondag 15 maart, bij het ingaan van het horecaverbod. “Een enorme klap, maar gezondheid staat op nummer één.”

Blaauws collega Eugene van Angelbeek (50), chef-kok en uitbater van restaurants De Jonge Dikkert en De Veranda in Amstelveen, zit in hetzelfde schuitje. Ook zijn zaken moesten dicht. Een paar dagen voordat het ­kabinet daartoe besloot, kwam goede vriend en oud-verdediger van Ajax John Heitinga (36) met een idee. Heitinga: ­“Omdat ik voorzag dat de horeca zou moeten sluiten, dacht ik na over wat we nu het beste konden doen.”

Crisistijd

De focus ligt daarbij op het doen van iets goeds voor de medemens. Dat is niet de eerste keer voor de twee vrienden: in de afgelopen jaren organiseerden ze verschillende acties met een grotere vriendengroep – waarbij ze steeds geld ophaalden voor een goed doel – zoals de Alpe d’HuZes en meerdere veilingdiners.

“Ik wilde graag iets betekenen voor de mensen die in ­deze crisistijd ons land overeind houden. Eugene sloot zich daarbij aan,” zegt Heitinga. “Met Eugene en zijn compagnon Arjen Kräwinkel lag het voor de hand dat we zouden gaan koken. Een gezonde maaltijd is heel belangrijk voor je energielevel. Zeker als je zo’n monsterklus moet klaren ­zoals deze helden doen.”

En zo ontstond Bordje voor Onze Helden. “Ook voor onze ouderen. Zij zijn nu het kwetsbaarst.” Het idee: in elk geval de komende drie weken voor de helden en ouderen in Amsterdam en Amstelveen dagelijks honderd tot tweehonderd gratis hoogwaardige diners aanbieden.

100 kilometer per uur

Heitinga, tegenwoordig trainer bij Ajax onder 19, benaderde Blaauw, die eerder betrokken was bij de veilingdiners die Heitinga organiseerde voor kankeronderzoek. Blaauw was meteen enthousiast. “Een fantastisch initiatief.”

Die eerste dagen was hij niet alleen druk met het meehelpen voor Bordje voor Onze Helden. Net als veel anderen ­begon Blaauw een bezorgservice met zijn restaurants, om zo toch omzet te draaien. Dat liep storm, maar toch stopte hij er na een paar dagen mee. “Ik moest wel, vanwege de veiligheid van mijn werknemers. Het was zo ongelooflijk druk, dat die anderhalve ­meter afstand niet meer te handhaven viel.”

Zijn volledige focus kwam op het liefdadigheidsinitiatief te liggen. “Als je altijd 100 kilometer per uur gaat, kun je niet ineens naar nul gaan en thuis op de bank zitten. Je wilt de mensen verwennen, dat zit in je aard. Het is heel rot dat je niet meer je normale werk kunt doen, maar zo doen we in elk geval iets goeds.”

Sponsors

Met hulp van buitenaf worden de middelen geleverd om de vele gratis maaltijden per dag mogelijk te maken. Leveranciers als Smeding Groenten en Fruit, Kouwenhoven Vlees en Horecaslagerij Hesseling, met wie de chefs goed contact hebben, doneren producten die niet meer in de schappen kunnen, maar ze niet willen weggooien. Zo kreeg het initiatief twintig dozen komkommers. Blaauw: “Toen ik Oos Kesbeke vroeg of hij ze in het zuur kon zetten, deed ie dat volledig belangeloos. Dat is toch fantastisch?”

De zorgmedewerkers nemen de maaltijden en producten van Bordje voor onze helden in ontvangst. Beeld Jean-Pierre Jans

Naast de gratis producten zijn er ook sponsors die geld doneren voor onder meer ingrediënten, verpakkingsmateriaal en busjeshuur. “Deze mensen willen allemaal anoniem blijven, ze doen het puur en alleen voor een ander,” aldus Heitinga, die zijn netwerk inzet voor het werven van sponsors. “Op sociale media is ons initiatief zo vaak ­gedeeld dat we genoeg donaties hebben om in elk geval nog tweeënhalve week vooruit te kunnen.”

De ene dag is Blaauw de uitvoerende chef, de andere dag is dat Van Angelbeek. “Elke dag kijken we welke producten we in de koeling hebben liggen en wat we nog moeten kopen om honderd tot tweehonderd mooie maaltijden te kunnen bereiden,” zegt Blaauw.

Vijfduizend aanvragen

En dan wordt er gekookt, in De Gastrobar, De Veranda of Blaauws kookstudio in Diemen. Twee, hooguit drie koks gaan aan het werk, op ­anderhalve meter afstand van elkaar, met handschoenen aan. In ongeveer drie uur zijn de maaltijden klaar om met busjes, auto’s en bakfietsen vervoerd te worden.

De helden en ouderen worden niet lukraak gekozen; op bordjevooronzehelden.nl kunnen mensen een of meerdere personen opgeven voor een gratis hoogwaardig diner. Heitinga: “De meesten geven een ander op, om hem of haar in het zonnetje te zetten. Soms gaat het om één persoon, soms om hele groepen of afdelingen.” De aanvragen stromen binnen: er staan er meer dan vijfduizend open.

Even een glimlach

Een van de mensen die een maaltijd heeft ontvangen, is ­Robin Tijms (29), ambulancechauffeur bij Ambulance Amsterdam. Een vriend gaf hem en zijn collega’s op. Tijms: “Hij belde me met de vraag of we een paar maaltijden konden gebruiken. Binnen tien minuten was hij op de ambulancepost met heerlijke pasta’s en salades, genoeg voor twintig man.” Een mooie opsteker, noemt Tijms het. “Heel tof dat mensen aan ons denken. Met oud en nieuw werden veel hulpverleners nog lastiggevallen, nu merken we dat zo ongeveer het hele land waardering voor ons heeft.”

Ook Deniece André (34), verzorgende bij verpleeghuis Torendael in Zuid, werd met haar collega’s verrast. “Ineens stond John Heitinga hier in de hal. Hij had vijftien maaltijden bij zich, voor onze hele afdeling. Een pasta met een rijkgevulde salade – erg lekker. Ik vind het prachtig dat mensen ons zo laten ­weten dat ze ons belangrijk vinden. Wie ons heeft opgegeven, is nog steeds een raadsel.”

“Hartverwarmend,” noemt Heitinga de reacties. “Het liefst had je dit niet hoeven doen, maar als je ziet wat ons initiatief losmaakt, houd je er toch een positief gevoel aan over.” Blaauw: “Het gaat erom dat we de mensen even een glimlach bezorgen. Als horecaondernemer leef je daarvoor.”

Lastige tijden

De mannen roepen iedereen die iets kan missen op te doneren. Blaauw: “Handjes hebben we genoeg. Wie zich thuis zit te vervelen kan, belangeloos, komen helpen.”

Hoe het nu verder moet met zijn eigen zaak? Gelukkig heeft Blaauw een buffertje opgebouwd, waarvan hij de ­salarissen van zijn personeel de komende twee à drie maanden wil doorbetalen. “Het personeel gaat nu even voor. Ik vind het geweldig wat het kabinet heeft toegezegd aan steun, maar het kan nog wel even duren voordat dat geld er is. In de tussentijd wil ik niet dat mijn mensen in de geldproblemen komen.”

Het worden lastige tijden, voorziet Blaauw. “Als dit alles achter de rug is, begin je gewoon op nul of misschien wel op min tien.” Toch is hij positief. “Het mooie aan deze crisis is dat iedereen meer aandacht voor elkaar heeft. Mensen komen tot bezinning en relativeren hun kleine probleempjes. Onze gezondheid is het allerbelangrijkst. Met deze situatie hebben we te dealen. Dat doe ik liever met een glimlach, terwijl ik iets voor een ander doe, dan dat ik in een hoekje ga zitten huilen.” Heitinga: “We willen hiermee doorgaan tot het virus het land uit is. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van sponsoring en donaties. We doen wat we kunnen.”

bordjevooronzehelden.nl