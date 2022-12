Deze broer en zus runnen nu het Zee Aquarium in Bergen aan Zee, opgericht door hun oma

Het Zee Aquarium in Bergen aan Zee laat vissen en zeedieren zien uit alle windstreken, van de Noordzee tot de Amazonerivier. De nieuwe eigenaren Romy (26) en Mick Majewski (29) – broer en zus – groeiden er min of meer op. ‘Pas later kreeg ik door hoe speciaal het eigenlijk is.’

In een lange gang met aquaria langs de muren, trekt een octopus zich net terug in een hoekje als we langslopen. Van schelpen heeft hij zelf een holletje gemaakt, waarin hij zich volledig kan verstoppen. De octopus, Charlie genaamd, is een van de favoriete dieren van Romy en haar broer Mick Majewski, de toekomstige eigenaren van het Zee Aquarium in Bergen aan Zee. Onder de aquaria bevinden zich vitrines met schelpen uit alle windstreken.

Romy zet haar telefoon op selfiestand en houdt het scherm tegen het glas. Direct steekt de octopus zijn tentakels uit het holletje, komt naar buiten gezwommen en plakt met zijn zuignappen tegen het glas aan, precies op de plek waar Romy haar telefoon houdt. “Octopussen zijn heel nieuwsgierig,” verklaart ze met een glimlach. “Het zijn slimme dieren die veel uitdagingen nodig hebben.”

Om die reden bedenken de verzorgers steeds creatieve manieren om Charlie eten te geven: een schelpje dat hij zelf moet openmaken, een krabbetje waarvoor hij zich moet inzetten, of voedsel in een potje. “Als een octopus te weinig uitdaging heeft, gaat hij in hongerstaking,” zegt Romy.

Romy en Mick worden de derde generatie eigenaren van het Zee Aquarium van hun familie: hun oma begon het aquarium in 1975, samen met haar toenmalige man. Daarna bestierde hun vader de boel. Het is het enige particuliere aquarium van Nederland. Frankrijk heeft er ook twee. Andere aquaria, zoals dat van Artis en Burgers’ Zoo, horen bij een dierentuin die gesubsidieerd wordt. Het Zee Aquarium moet rondkomen van de entreegelden.

Een hondshaai in de Noordzeebak. ‘Gewoon tussen je voeten als je hier in de zee zwemt.’ Beeld Eva Plevier

Hondshaaien en zeenaald

Het aquarium telt 45 bakken met zowel vissen uit de Noordzee en Middellandse Zee, als tropische vissen. De piranha’s die vlak na de kassa onder een bruggetje zwemmen, verhuisden tijdens de renovatie in 2015 naar deze plek. Dat jaar zijn ook de terraria met reptielen erbij gekomen, met dieren die – net als de piranha’s – uit de Amazone afkomstig zijn. Ook het geraamte van de potvis, dat direct na de ingang van het gebouw in de lucht hangt en dat vader Majewski in 1997 eigenhandig uit Ameland haalde nadat het dier er was gestrand, heeft tijdens de verbouwing zijn huidige plek gekregen.

Het Zee Aquarium werd oorspronkelijk al in 1954 opgericht. Twee pogingen van eigenaren om het een succes te maken strandden. Tot oma Annemie Rachen, van Duitse afkomst en woonachtig met haar man in Bergen, eigenaar werd.

Romy en Mick groeiden bij wijze van spreken op in het Zee Aquarium. Ze woonden er honderd meter vandaan, bij hun vader, met uitzicht op de ingang. Romy: “Onze oma heeft zeven dagen per week gewerkt om het op te zetten. Ze heeft er jaren in geïnvesteerd om dit zo te krijgen. Tot haar dood, twee jaar geleden, heeft ze elke dag gevraagd hoe het ging met de zaak. Ze was supertrots dat wij dit voortzetten.”

We passeren een groot, tropisch aquarium en daarna een kleinere Noordzeebak. Bovenin is een touwtje gespannen, waaraan donkere, rechthoekige ‘zakjes’ hangen. “Dat zijn de eieren van hondshaaien,” vertelt Romy. In de zakjes zijn bewegende embryo’s van de haaitjes te zien. De hondshaaien – met subtiel stippenpatroon – zweven vlak boven de bodem door het water. Ook sjeest er een zeenaald door de bak (‘familie van het zeepaardje’). “Dit leeft allemaal in de Noordzee,” besluit Romy trots. “Gewoon tussen je voeten als je hier in de zee zwemt,” vult Mick aan.

Het Zee Aquarium in vroeger tijden. Romy: ‘Ik denk dat mijn oma dacht: een bak water en klaar!’ Beeld privéarchief

Soort kermis

De liefde voor vissen en ander onderwaterleven kregen Romy en Mick met de paplepel ingegoten. Als zesjarig jongetje gaf Mick al rondleidingen in het aquarium. Ook Romy hielp al van jongs af mee. Mick: “Ik kan me nog herinneren dat ik bij mijn oma op schoot achter de kassa zat. Als het rustig was, speelden we vissenmemorie.” Romy: “Mij overhoorde ze met de schelpennamen.”

Even later wijst Romy in de lange gang haar favoriete schelp aan: een goudkleurige, gladde bol. ‘Lyncina aurantium’ staat op het kaartje dat ernaast ligt – uit de Filippijnen. De meeste schelpen die er liggen, kreeg oma van mensen.

Er veranderde veel in de loop der jaren. “Vroeger wilden mensen zo veel mogelijk dieren zien,” vertelt Mick. “Ze wilden een soort kermis. In mijn oma’s tijd zaten er nog robben in de bak met stekelroggen – dat is nu ondenkbaar.” Hij kan zich het nog vaag herinneren.

“In de tijd dat mijn oma begon, was er nauwelijks informatie beschikbaar over vissen houden,” zegt Romy. “Ik denk dat mijn oma dacht: een bak water en klaar! Tegenwoordig doen we er alles aan om een natuurlijke omgeving na te bootsen.”

Nu zitten er alleen nog stekelroggen in de bak, samen met hondshaaien – een ongevaarlijke soort. ‘Je mag ons aaien’, prijkt op een bord dat erboven hangt. Een rog steekt zijn neus boven water, waardoor zijn glimlachende mond te zien is. Romy wuift met haar hand in het water om het dier te lokken. De rog laat zich gewillig aaien. “Het worden ook wel de honden van de zee genoemd,” verklaart ze. “Ze houden van spelen en van geaaid worden.” De huid van de rog voelt ruw, maar het vlees eronder zacht.

Mick: ‘Vroeger wilden mensen zo veel mogelijk dieren zien. Ze wilden een soort kermis.’ Beeld Eva Plevier

Giftigste vissen ter wereld

Het was niet vanzelfsprekend dat Romy en Mick het bedrijf zouden overnemen. “Het was zo normaal om hier te zijn,” zegt Romy. “Je wist niet anders,” vult Mick aan. “Pas later kreeg ik door hoe speciaal het eigenlijk is, ook dat wij in de voetsporen van onze vader en oma kunnen treden,” zegt Romy.

Mick heeft een tijd als kok gewerkt, maar sinds drie jaar is hij weer terug in het familiebedrijf. Ook Romy is er al aan de slag vanaf haar zeventiende. En zelfs hun moeder werkt er, ondanks de scheiding van hun ouders.

De komende jaren runnen broer en zus het bedrijf nog met hun vader, maar nu al houden zij de boel grotendeels draaiende: ze doen de inkoop voor de winkel, regelen de vergunningen om dieren te houden, en verzorgen de administratie en de salarissen voor de zes werknemers. Ook bezoeken ze congressen voor aquariumhouders.

Terwijl we door het gebouw lopen, wijzen ze op de bijzondere dieren die er gehuisvest zijn. We blijven stilstaan bij een bak met koraalduivels: vissen met een overdaad aan tierelantijnen aan hun romp – borstvinnen. “Lion fish heten ze in het Engels,” weet Romy. “Het zijn net de manen van een leeuw.”

Iets verderop liggen twee steenvissen doodstil op de bodem – ze zijn nauwelijks van stenen te onderscheiden. “Dit zijn de giftigste vissen ter wereld,” licht Mick terloops toe. De broer en zus wijzen op een poetsgarnaal die geregeld de bek van de murene uitgebreid schoonmaakt. En dan heb je nog de twee zeehonden die op hun rug door het buitenbassin zwemmen en ons met koddige ogen nakijken.

Het water voor de bassins wordt met een oude brandweerwagen uit de zee gepompt, gefilterd en vervolgens op de juiste temperatuur gebracht. Het moet 24 uur per dag worden gezuiverd. Ook hebben de vissen dagelijks licht nodig om een dag-en-nachtritme te creëren. Mick: “Toen we gesloten waren tijdens corona, moesten we dat blijven doen, we konden het niet stopzetten.” Romy: “We zitten met samengeknepen billen te wachten wat er straks met onze energierekening gebeurt.”

Zee Aquarium Bergen aan Zee, Van der Wijckplein 16, Bergen aan Zee.