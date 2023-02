Deze app zoekt sportmaatjes voor een potje zaalvoetbal of padel

Beeld Sterre Kranenburg

Was dat moeilijk, samen sporten?

“Daar kwam mijn broer Paul – inmiddels ook mijn collega – een paar jaar geleden achter. Hij sportte niet meer bij een vereniging maar wilde af en toe nog wel een potje voetballen of basketballen. Hij merkte dat het moeilijk was om mensen te vinden die dat ook – en op hetzelfde moment – wilden doen; een zaaltje huren of bij een vereniging een keer van de faciliteiten gebruikmaken zonder direct lid te hoeven worden. Dat ervaren meer mensen.”

We willen flexibel sporten?

“We proberen inderdaad tegemoet te komen aan de behoeften van de moderne sporter. Die wil flexibel kunnen sporten, eenvoudig met een groepje kunnen basketballen bij een gymzaal in de buurt. Dat moet net zo makkelijk worden als een rondje hardlopen.”

Is dat prettig voor verenigingen?

“Een tennisvereniging kan veel leden hebben en zelfs een wachtlijst, maar wanneer het gros ’s avonds en in het weekend tennist, staan de banen op dinsdagmiddag leeg. Dat is zonde. Wij zeggen dan: we hebben een groot netwerk van voetballers en wielrenners die af en toe een potje willen tennissen. Die kunnen dan overdag een baantje huren. Dat is ook voor de vereniging fijn. Ze vergaren extra inkomsten, en een klein deel wordt uiteindelijk zelfs lid.”

En jullie app vergemakkelijkt dat proces?

“Het werkt heel eenvoudig: je kunt bijvoorbeeld voorstellen om te gaan zaalvoetballen. Die activiteit wordt dan gekoppeld aan mensen die hebben aangegeven dat ze dat ook willen. Je huurt via de app een zaaltje, laat iedereen meebetalen en het is heel snel geregeld. Het gevolg: sporten wordt laagdrempeliger en meer mensen zijn in beweging.”