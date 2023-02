Deze app biedt binnen 30 minuten hulp aan Amsterdamse ouderen

Met de app Beep for Help staat er binnen 30 minuten iemand op de stoep voor een klusje. We ‘beepten’ manager Mariël Haantjes (48) op.

Wat doet Beep for Help?

“De wachtlijsten in de zorg zijn tegenwoordig erbarmelijk lang. Wij bieden ouderen hulp op het moment dat zij het nodig hebben. Het gaat dan om activiteiten die niet medisch of vakspecialistisch zijn. Dus we doen niks qua loodgieterswerk of steunkousen, maar doen wél de afwas, werken in de tuin en plaatsen tochtstrips.”

Wie helpen jullie zoal?

“We richten ons op Amsterdammers van 65 jaar en ouder. Het gaat voor een deel om kwetsbare ouderen. Zo komen we bij een echtpaar dat door fysieke problemen niks mag tillen. Ze moesten zo lang op reguliere hulp wachten, dat ze ons hebben ingeschakeld om het huishouden te doen. Maar er is ook een groep vitale ouderen die gewoon een klusje voor ons hebben. Zo was er een man die zelf nieuwe gordijnen had opgehangen, maar bij wie vervolgens het halve plafond naar beneden was gekomen.”

En dan komt er een ‘beep’ bij jullie binnen?

“Nou ja, het is meer een ‘tingeltje’. Maar als we dat horen, springt iedereen meteen op. Aan motivatie geen gebrek. We kijken bij wie de klus het beste past, en de aanvrager kan daarna zien wie er langskomt. Zo is het duidelijk voor wie mensen veilig de deur open kunnen doen. Onze medewerkers zijn allemaal gescreend, getraind en heel fijn en lief. En dat zeg ik niet alleen als verkooppraatje.”

Horen jullie dat dan ook terug?

“Zeker, medewerkers krijgen vaak chocolade of andere cadeaus als bedankje. Laatst kreeg iemand gebakken vis. De hulp heeft ook een belangrijke sociale kant, het draait nooit alleen om het klusje.”