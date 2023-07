Deze Amsterdamse tuin is een paradijs voor de bedreigde huismus, maar er dreigt gevaar: ‘Holy shit, een sperwer is hier om te jagen!’

Het gaat slecht met de huismus, maar de mussen die in Amsterdam rondvliegen, kunnen op bescherming rekenen. Zo vinden ze in deze weelderige binnentuin op de Kadijken alles wat ze nodig hebben. ‘Het is hun speeltuin.’

Over het terras van Gini Jogi (59) hipt een jonge mus. Hij pikt zaadjes die uit het voederhuisje zijn gevallen. Aan zijn donzige, ruige veertjes is te zien dat het om een jonkie gaat. Even later vliegen twee volwassen mussen naar het voederhuisje en gaan aan weerszijden zitten pikken.

Het terras van Jogi eindigt in een weelderige binnentuin van een appartementencomplex aan de Kadijken. Het is een van de plekken in de stad waar de huismussen zich thuisvoelen. In het voorjaar zijn het zo’n 35 tot 40 stuks. “Als ik hier in de vroege zomer zit en de zon schijnt door de bladeren, is het een speeltuin voor huismussen,” zegt Jogi. “Dat is zo leuk om te zien.”

Stadsecoloog Thijs Nollen met bewoner Gini Jogi in haar binnentuin aan de Kadijken. Beeld Dingena Mol

Stadsecoloog Stijn Nollen (26) snapt direct waarom de mussen zich hier zo thuisvoelen. “Ze worden gevoerd,” zegt hij met een glimlach bij binnenkomst. Van achter het raam kijken we toe hoe de mussen eten. Het is een punt van discussie of vogels in de zomer nog wel moeten worden bijgevoerd, Nollen is er geen tegenstander van. “Als je ze in de winter bijvoert en je stopt ineens, kan er een tekort in hun dieet ontstaan. Sommige populaties zijn afhankelijk van het bijvoeren.”

Het zandpad fungeert als bad voor de mussen

Toch zijn er ook nog andere redenen waarom deze binnentuin zo ideaal is voor mussen. In de klimop die ruig tegen een hoekpand aangroeit, vinden ze beschutting: ze slapen er en maken er nestjes. Er is water in de vorm van een kleine kikkerpoel en Jogi heeft vijf schalen op haar terras, waar de mussen uit drinken en badderen. Het zandpad dat door de tuin heen loopt, fungeert als een bad voor de mussen, waarin ze hun luizen en andere ongedierten kunnen kwijtraken.

Gini Jogi geeft de mussen te eten. ‘Het is hier een speeltuin voor huismussen.’ Beeld Dingena Mol

“Dat zijn allemaal essentiële dingen die mussen nodig hebben in hun leefgebied van enkele honderden meters,” aldus Nollen. “Als het zandpad zou wegvallen en er is in de omgeving geen alternatief te vinden, zouden ze hier wegtrekken,” zegt hij stellig. De struiken naast het zandpad zorgen ervoor dat de mussen snel kunnen vluchten bij gevaar. In de binnentuin broeden verder een koolmees, ekster, merel, houtduif, er verblijven geregeld Turkse tortels, zwarte kraaien, halsbandparkieten en af en toe komt er een specht om de hoek kijken. Jogi: “Ik heb niet het gevoel dat ik midden in Amsterdam woon.”

Jogi verhuisde 32 jaar geleden vanuit Zimbabwe naar Nederland en ontwikkelde een speciale liefde voor de mussen. In Zimbabwe werd ze omringd door wildlife (olifanten, neushoorns, et cetera), in Amsterdam raakte ze gefascineerd door het stadse dierenleven. De huismussen hoorde ze voor het eerst in de binnentuin kwetteren nadat een buurman een zogenoemde mussenflat had getimmerd en opgehangen – een langwerpige nestkast met meerdere openingen. Volgens Nollen broeden mussen het liefst vlak bij elkaar. “Het zijn koloniebroeders. Als je iets voor ze wilt doen, kun je beter niet één nestkastje ophangen, maar meteen drie naast elkaar.”

Jogi had uit het nieuws begrepen dat het slecht ging met de mus en was benieuwd hoe ze kon helpen. Ze strooit drie maal daags een handje vogelvoer in het voederhuisje (als ze te veel in één keer geeft, komen er grote vogels op het gemorste zaad af), ververst om de dag het water van de schalen en verwijdert na regen de bovenste laag van het zandpad, zodat de mussen een stofbad tot hun beschikking hebben (‘gelezen op internet’).

Mussen maken een rondje door de buurt

In de jaren zeventig waren er nog twee miljoen huismussen in Nederland, ze vlogen in grote groepen in steden en dorpen. Sinds 1975 halveerde hun aantal. “Het gaat in Nederland slecht met de huismus, omdat we zo ontzettend veel hebben veranderd aan hun leefomgeving,” verklaart Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland. “In eerste instantie door het isoleren van onze huizen. Allerlei plekken waar ze vroeger konden nestelen, zijn nu niet meer toegankelijk. Daarnaast is er in onze tuinen veel veranderd. Vroeger had tachtig procent van de mensen een conifeer als heg. Nu zijn dat schuttingen. De veiligheid die ze konden vinden in heggen is verdwenen.”

Er zijn verschillende mussenkolonies in de stad, maar een grote zo midden in het centrum is wel bijzonder, beaamt Nollen. Op een plattegrond die de gemeente Amsterdam in 2013 maakte, is te zien dat er in het centrum behalve op de Kadijken en in Artis ook mussen nestelen op de Oostelijke Eilanden, bij de Kloveniersburgwal, de Sint Antoniesluis en in de Jordaan.

We hebben al even geen mussen op het terras van Jogi gezien. Volgens Nollen komt dat omdat de vogels steeds een rondje door de buurt maken. “Het zou zomaar kunnen dat ze nu in Artis zijn,” zegt hij. “Het is ook mogelijk dat een deel daar broedt.” Mussen broeden bij voorkeur niet verder dan 150 meter van de plek waar ze geboren zijn, ze blijven het liefst in een straal van 50 meter, vandaar dat de term ook gebruikt wordt voor mensen die graag thuisblijven.

Binnen de vve waarvan de binnentuin eigendom is, werd op een gegeven moment over snoeien gesproken. Jogi vroeg een kennis, stadsecoloog, om advies. “Hij zei: je moet zo min mogelijk veranderen in de tuin, en struiken en bomen niet in één keer snoeien, maar één voor één.” Haar mede-vve-bewoners zijn het ermee eens dat de mussen niet verstoord mogen worden. Toch is snoeien wel nodig om de binnentuin aantrekkelijk te houden voor de mussen, volgens Nollen. “Huismussen houden niet van hoge bomen. Daar kunnen sperwers in zitten. Als het te dicht groeit, zullen ze wegtrekken.”

Huismus is een bedreigde broedvogel

Dat sperwers de binnentuin bezoeken, merkte Jogi al eens. “Op een gegeven moment dacht ik: waarom is het opeens zo stil? Toen zag ik een vogel naar de grond duiken. Holy shit, dacht ik, een sperwer is hier om te jagen!” Volgens Nollen gaan de sperwers in de stad alle mussenplekken af om hun kostje bij elkaar te vangen.

Aan het herkenbare getjilp horen we dat de mussen weer terug zijn. Eén voor één komen ze zaadjes snoepen uit het voederhuisje.

Als we door de tuin lopen, zien we mussen naar een bruidssluier vliegen die tegen de gevel van een leegstaand pand aangroeit. Daar broeden ze. Volgens Nollen is dat een noodgreep. “Ze broeden het liefst onder losliggende dakpannen, maar hier ligt veel bitumen op de daken,” zegt hij, rondkijkend. Ondanks dat de huismus de algemeenste stadsvogel in Nederland is, staat hij sinds 2004 op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. Om die reden mogen de bruidssluier en de klimop niet zomaar uit de binnentuin worden verwijderd. Nollen: “Veel mensen weten dat niet, maar alles wat mussen nodig hebben in hun leefomgeving is beschermd.”

Nederland telt 600.000 tot een miljoen broedparen mussen, waarvan 6500 in onze hoofdstad. In Amsterdam houdt onder andere IJburg op dit moment de populatie op peil, volgens Nollen. Daar profiteren ze van de ingebouwde nestkasten in de nieuwbouwhuizen én van de braakliggende stukken grond. De mussenpopulaties in Amsterdam verhuizen vaak mee naar de buitenste randen van de stad, daar kunnen ze alles vinden wat ze nodig hebben.

Eén voor één strijken er mussen neer op de kale takken van een dode appelboom midden in de binnentuin. “Tjielp,” klinkt het. “Dat is een lekker kwetterplekje,” zegt Nollen, met een lach. Dan serieus: “Zo wordt dat echt genoemd! Zo’n plek is belangrijk om te hebben voor het sociale gedrag, het is een van de dingen die mussen nodig hebben.”