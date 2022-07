Deze Amsterdamse toypoedels zijn sterren op Instagram: ‘Mensen vragen of ik zijn zaad wil opsturen’

Hiu Chung met Romeo: ‘Laatst zei iemand over Romeo’s gebit dat het lelijk is en dat hij een beugel moet.’ Beeld poodletoyromeo

Hiu Chung (37) woont in de Jordaan. Ze is baasje van Romeo (58,5K volgers) en fulltime contentcreator

“In april heb ik ontslag genomen om me volledig te richten op het Instagramaccount van Romeo. Sommige dagen ben ik acht uur bezig met content maken en reageren op berichtjes van volgers. Ik zit bij een dog agency, dat samenwerkingen regelt in ruil voor geld. In het najaar lanceer ik samen met een hondenkledingmerk een minicollectie.

Mijn vriend is net zo verliefd op Romeo als ik. Het is echt ons kindje. Ook zijn volgers zijn gek op hem. Als ik twee dagen niks post, krijg ik tientallen berichten van volgers over de hele wereld. ‘Gaat het wel goed met Romeo?’ Sommigen hebben zelf een hondje of willen er een. Soms krijg ik ook haat. Laatst zei iemand over Romeo’s gebit dat het lelijk is en dat hij een beugel moet.

Als Romeo echt niet wil poseren, dwing ik hem niet. De foto’s maakt ik gewoon met m’n iPhone. Ik ben goed in het vastleggen van z’n karaktereigenschappen. Volgers weten dat hij graag komkommer eet en zijn neus in een bal drukt.

Het oorspronkelijke idee was dat het account een fotoalbum zou zijn, een pagina met herinneringen. Instagram kent een grote hondencommunity. Daardoor ben ik bevriend geraakt met andere Amsterdamse hondeneigenaren. Samen met tien andere toypoedels die ik uit de community ken, hebben we Romeo’s verjaardag gevierd in het Vondelpark.”

Zoey van der Koelen met Banksy: 'Een hond moet wel hond kunnen zijn, ik laat hem ook nooit poseren.' Beeld toypoodlebanksy

Zoey van der Koelen (29) woont in Oud-West. Ze werkt als allround creative en is baasje van Banksy (31,9K volgers)

“Drie jaar geleden heb ik Banksy opgehaald uit Italië. Ik koos voor een poedel omdat ik erg allergisch ben (poedels verliezen relatief weinig haar, red.). Ik had door corona veel tijd en als je een nieuwe hond hebt, ben je helemaal geobsedeerd. Net als ouders met baby’s wilde ik alles vastleggen. Toen heb ik het account voor Banksy gemaakt, niet wetende dat het zo populair zou worden. Ik deed het vooral voor mezelf.

Vragen over fokken, verzorging en voeding stroomden binnen. Toen ben ik een informatieve kant aan het account gaan toevoegen. Mensen bieden ook geld om hem te kopen, drie- tot soms wel vijfduizend euro. Of ze vragen of ik zijn zaad wil opsturen voor 1500 euro. Ik wist niet dat de hondenwereld zo heftig kon zijn.

Banksy is voor mij geen bron van inkomsten. Een hond moet wel hond kunnen zijn, ik laat hem ook nooit poseren. Zijn voedsel krijg ik gratis, maar speelgoed neem ik niet meer aan. Een hond kan toch maar met één speeltje tegelijk spelen? In het begin kregen we zoveel dat als er een pakket voor mij binnenkwam, Banksy helemaal enthousiast werd omdat hij dacht dat er nieuwe snoepjes in zaten.

Op straat wordt hij veel vaker herkend dan ik. Laatst had hij zijn nieuwe groene harnasje aan en zei iemand: ‘Leuk dat nieuwe harnasje!’ Dan besef je dat die dertigduizend mensen hem inderdaad echt volgen en meekijken.”

Jaco Kroon met Elio: 'Ik heb Elio samen met mijn ex genomen, maar snel daarna ging het uit.' Beeld toypoodle.elio

Jaco Kroon (34) woont in Oud- West. Hij is marketingmanager en baasje van Elio (15,7K volgers)

“Ik heb lang gezocht naar een goede fokker en kwam uiteindelijk terecht in een klein dorpje in Duitsland. Elke dag krijg ik berichten van volgers met de vraag wie Elio’s fokker is. Die heeft inmiddels gevraagd het niet meer door te geven, zoveel belletjes kreeg hij. De ouders van Elio zijn showpoedels.

Voor mij is zijn Instagram echt een creatieve outlet. Het is een hobbyproject waarbij ik mijn sociale ei kwijt kan, maar zonder mezelf te kijk te zetten. Elio heeft een geestige persoonlijkheid. Ik kan eindeloos feelgood-content van hem maken. Ik let erop dat mijn feed afwisselend is. Soms plaats ik gekke foto’s en dan weer schattige. Ik maak ook veel filmpjes, dat is nu belangrijk voor het algoritme van Instagram. Samenwerkingen ga ik alleen aan als ik écht achter het product sta.

Het is een Amsterdams hondje. Hij is opgegroeid in West en ik tag ook vaak Amsterdamse locaties. Hij is graag in de rozentuin in het Vondelpark en in het Beatrixpark. Overdag neem ik hem mee naar kantoor en zit hij als een etalagepop voor het raam. Toeristen maken daar graag foto’s van.

Ik heb Elio samen met mijn ex genomen, maar snel daarna ging het uit. Ik heb het hondje als single dad opgevoed. Dat was een helende ervaring in die tijd en heeft ons superclose gemaakt.”

Kirsten van Santen met Dribble: 'Hoe mensen zijn met hun kind, zo ben ik met Dribble.' Beeld toypoodle_dribble

Kirsten van Santen (31) woont in De Pijp. Ze is freelance fotograaf en baasje van toypoedel Dribble (22,7K volgers)

“Laatst werd Dribble herkend in Parijs. Mensen vragen dan: ‘Is dit Dribble?’ Echt leuk is dat. Ik ben Dribbles grootste fan. We maken vaak samen uitstapjes. Hij gaat overal mee naartoe. Omdat ik niet de hele tijd foto’s van hem op m’n zakelijke account wil zetten, maakte ik een eigen account voor hem.

Ik begon het account tijdens corona. Mensen verveelden zich en vonden het leuk om te zien wat Dribble deed. Ik plaatste wat hij at, met wie hij speelde, maar ook de kwaaltjes die hij had. Ik kreeg veel reacties en daardoor ben ik steeds meer gaan posten. Hoe mensen zijn met hun kind, zo ben ik met Dribble.

We hebben reallife vriendschappen gemaakt met baasjes en honden via Instagram en we krijgen ook veel spullen opgestuurd van hondenmerken. Maar aan betaalde samenwerkingen doe ik niet.

Het kleine hondje in de grote stad: dat is echt Dribble. Hij dribbelt langs de coole Amsterdamse grachtenhuisjes. Als ik hem fotografeer, zorg ik ervoor dat je ziet dat hij klein is en dat zijn ogen goed uitkomen. Voorheen had hij vaak snotjes in zijn ogen, maar sinds hij Bar-le-Duc-water drinkt zijn die weg. Op het terras drinkt hij ook uit de fles. Hij heeft best vaak geen zin om op de foto te gaan, dan leg ik hem vast in zijn natuurlijke bezigheid. Gewoon waar het uitkomt.”