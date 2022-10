Deze Amsterdamse Syriër is genomineerd voor de UAF Award 2022, ‘voor uitblinkende vluchtelingen’

Armen Melkonian

Even over de prijs, wie komen er in aanmerking?

“Vluchtelingen die via het UAF, het universitair Asiel Fonds, een studie hebben afgerond, een diploma hebben behaald, en wat teruggeven aan de community. Eigenlijk is het een prijs voor uitblinkende vluchtelingen.”

Waar blinkt u in uit?

“Mijn Syrische diploma’s werden hier op mbo4-niveau bepaald, dat was me te weinig, dus ben ik met steun van het UAF naar het hbo gegaan, naar de Hotelschool. Veel lhbtiq-vluchtelingen weten hun leven in Nederland moeilijk vorm te geven, ze kunnen het echte leven in de maatschappij vaak moeilijk oppakken. Daar help ik ze bij.”

Had u enig idee waar u terechtkwam?

“In Libanon wachtte ik twee jaar in een hervestigingsprocedure en kreeg toen ineens te horen: gefeliciteerd, je gaat naar Nederland. Ik googelen: kroketten, ziet er niet uit, windmolens, tja, André Hazes, wel even wennen, maar ook het land van het eerste homohuwelijk. Toen werd ik wel enthousiaster.”

De prijs bedraagt 4000 euro, te besteden aan een studie. Wat zou u nog willen studeren?

“Ik zou graag nog een masteropleiding doen in communicatie, zodat ik bij bedrijven trainingen kan geven over hoe ze inclusiever en diverser zouden kunnen worden.”

De andere genomineerden zijn ook heel actief in Nederland, zag ik.

“Ja, alle Amsterdammers moeten natuurlijk op mij stemmen, maar we verdienen de prijs alle zes, dat is waar. Het is echt niet zo makkelijk om in een land te worden gehuisvest waar je niemand kent, waar je geen familie of vrienden hebt, waar je de taal niet spreekt en je diploma’s niet worden erkend.”