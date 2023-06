Deze Amsterdamse studenten hebben een bijbaan in de uitvaartbranche: ‘We moeten allemaal een keer gedragen worden’

Niet alle studenten met een bijbaan verdienen hun geld met cocktails maken, ijsjes scheppen of maaltijden bezorgen. Steeds meer van hen kiezen voor de uitvaartbranche – net als deze drie Amsterdamse studenten. ‘Vaak doen we ook iemands make-up of lakken we de nagels.’

Tom Venverloo (21), kistdrager

Studeert bouwmanagement & vastgoed, Oud-West, werkt bij De Helpende Hand

“Via een vriend rolde ik tijdens corona in het werk als kistdrager. Nu doe ik het al ruim twee jaar naast mijn studie bouwmanagement & vastgoed aan de hogeschool InHolland. Iedere werkdag is ongeveer hetzelfde. Je werkt met vier of zes mensen tegelijk. Dan draag je de kist van de rouwwagen naar het graf of de rouwzaal.

Soms voelt het wel gek dat in de ruimte naast ons mensen afscheid nemen van een dierbare, terwijl wij lachend een kaartspelletje spelen en koffiedrinken. Natuurlijk zorgen we ervoor dat we in het bijzijn van de nabestaanden altijd ingetogen zijn. Die scheidslijn tussen iets wat voor ons werk is en voor de familieleden een afscheid, maakt het heel uniek: het is niet je doorsnee studentenbaan.

Als kistdragers maken we vaak uitvaarten mee van mensen uit verschillende culturen. Dat maakt het zo interessant om te doen; de familie heeft elke keer weer andere wensen. Zo hadden we laatst een Roma-uitvaart, waarbij een groot houten kruis achter de auto aan werd gedragen. Ook deden de nabestaanden rode wijn in het graf.

Het dragen van de kisten kan op twee manieren. Je kunt ‘Engels dragen’, dat wil zeggen boven de schouders, of door middel van de ‘rijdende baar’. Dat is een wagentje op wielen waarop de kist over de begraafplaats kan worden gereden. Hoe de kist wordt gedragen, ligt aan de wensen van de familie.

Hoewel er veel emoties komen kijken bij mijn werk, sta ik er wel redelijk nuchter in. Soms heb ik echt wel een besefmomentje over de dood, maar het is nog nooit gebeurd dat ik ’s avonds lag te woelen in mijn bed over iets wat ik die dag had meegemaakt.”

Aranka Harteveld verzorgt overleden personen: ‘Ik sluit de ogen van overledenen met een soort lenzen die op de ogen worden geplaatst.’ Beeld Hannah Bults

Aranka Harteveld (22), verzorger

Studeert verpleegkunde, Oost, werkt bij Uitvaartcentrum Zuid van Ename

“Om binnen te komen bij de studie geneeskunde moet je een cv opbouwen. Hoewel ik uiteindelijk toch verpleegkunde ben gaan doen, stelde mijn moeder destijds voor dat ik stage kon lopen bij het bedrijf waar zij uitvaartleidster is. Ik werk er nu drieënhalf jaar.

Eerst werkte ik als gastdame van uitvaarten, maar nu ben ik verzorgster. Dat houdt in dat ik de ogen en mond van de overledene sluit en diegene nog een laatste keer mooi maak en in de kist leg. Het sluiten van de ogen gebeurt met een soort lenzen die op de ogen worden geplaatst. De ‘ribbeltjes’ die daarop zitten zorgen ervoor dat de ogen gesloten blijven. De mond van de overledene wordt gesloten met een hechting. We doen dit werk altijd in tweetallen, omdat vooral het aankleden van de overledene fysiek zwaar werk is.

De familie van de overledene komt vaak met een aantal wensen, zo nemen ze bijvoorbeeld de lievelingskleding van de overleden persoon mee. Dan zorgen wij ervoor dat we die bij de overledene aandoen. Af en toe komt er zelfs een kapper langs om iemands haar precies zo te doen als het altijd zat. Vaak doen we ook iemands make-up of lakken we de nagels.

Ik vind het werk mentaal niet lastig, maar wat wel vervelend zijn, zijn uitvaarten van kinderen of jongeren, of mensen die er zelf voor hebben gekozen om uit het leven te stappen. Toen ik achttien was en nog niet zo lang dit werk deed, moest ik een jongen verzorgen van een jaar of zestien. Beseffen dat hij twee jaar jonger was dan ik, was heel heftig.

Toch blijf ik altijd professioneel door te bedenken dat er niet veel is wat ik kan doen. Het enige wat ik op zo’n moment kan betekenen voor de familie is dat hun dierbare mooi in de kist komt te liggen. Dan kunnen zij nog goed afscheid nemen.

Tijdens mijn werk als verpleegkundige is dat heel anders. Ik maakte tijdens mijn stage in het ziekenhuis mee dat een patiënt overleed en had het daar best moeilijk mee. Als verpleegkundige maak je de mensen natuurlijk levend mee. Je maakt een praatje met ze en weet soms best veel over hun leven. Als verzorger op uitvaarten heb je nog nooit een woord met de overledene gewisseld. Dat maakt het omgaan met de emoties die bij de dood komen kijken wel makkelijker.”

Gianluca Locatelli werkt als kistdrager: ‘Mensen zeggen altijd dat ze het vies of eng vinden, maar hoe vaker je het doet, hoe minder je er bij stilstaat.’ Beeld Hannah Bults

Gianluca Locatelli (21), kistdrager

Studeert financial management aan de VU, Assendelft, werkt bij De Helpende Hand

“Mijn eerste klus bij De Helpende Hand was gelijk ook mijn allereerste uitvaart. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Dat maakte het ook des te meer wennen om dit werk te doen. Maar ik had verwacht dat het emotioneel veel zwaarder zou zijn dan het in werkelijkheid is.

Soms baal ik wel van de reactie van mensen als ik vertel over mijn bijbaan. Ze zeggen altijd dat ze het vies of eng vinden, of dat ze het zelf niet zouden willen doen. Maar hoe vaker je het doet, hoe minder je er bij stilstaat. En het is natuurlijk de normaalste zaak van de wereld: we gaan allemaal een keer dood, dus moeten we ook allemaal een keer gedragen of verzorgd worden. Het is alleen maar mooi om dat voor andere mensen te kunnen doen.

Mijn reden om bij De Helpende Hand te gaan werken, was het feit dat het heel flexibel is. Zo is het makkelijk te combineren met mijn studie. Vanochtend heb ik bijvoorbeeld gewerkt, vanmiddag had ik college en dan ga ik straks weer een klus doen.

Daarnaast is de vergoeding wel goed. Het is vergelijkbaar met horeca, maar bij ons krijg je per dienst minimaal drie uur uitbetaald. Soms ben je korter bezig, maar dan krijg je toch het bedrag van die drie uur. Dan heb je echt het gevoel dat je goud geld aan het maken bent.

Nu ik langer kistdrager ben, merk ik ook dat mensen het werk dat wij doen heel erg waarderen. Ze bedanken ons vaak na de dienst of we horen via de uitvaartleider dat de familie het een mooie uitvaart vond. Ik vind het heel belangrijk dat ik met mijn werk iets voor anderen doe. Daarom vind ik werken in de uitvaartbranche zo fijn om te doen.”