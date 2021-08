Deze Amsterdamse riders nemen de straat over met hun wheelies en swerves

Grote groepen jonge ‘riders’ weten regelmatig hele straten op te eisen. Met wheelies en swerves waar mogelijk. Vier 16-jarigen vertellen over hun bikelife. ‘Het gaat om dingen doen die andere mensen niet kunnen.’

Geuzenveld, op een meter of dertig van het Nouripleintje. Een fietser komt aanrijden. Niets bijzonders. Tot de jongen zijn gewicht naar achteren gooit en zijn stuur omhoogtrekt. Zijn voorste wiel gaat de lucht in, hij rijdt verder op zijn achterste. Een wheelie. Vervolgens springt hij met twee voeten op zijn zadel – zijn fiets nog steeds op één wiel – en begint hij te dansen. Dan staan beide voeten aan een kant van de fiets, dan weer aan de andere kant.

Het is Feliciano. Hij kruist zijn benen voor- en achterlangs. Een been over de stang, knie op het zadel, weer terug, en dan weer het andere been om het achterwiel heen. Als hij weer op zijn zadel zit, laat hij zijn lichaam nog verder naar achteren vallen. Zijn voorwiel duikt nog iets hoger de lucht in en met een hand sleept hij over het fietspad.

“Feliciano en ik hebben een heel andere stijl,” zegt Ayman, die ook met zijn fiets naar het plein is gekomen. “Mijn stijl is echt oldskool en ik zit met mijn voeten vooral over het stuur. Zo raar mogelijk op je fiets zitten, dat is het eigenlijk. Feliciano maakt meer gebruik van de pegs.”

Wheeliebike

Ayman wijst op de pegs op zijn eigen wheeliebike: twee metalen pinnen die uit de assen van het achterwiel steken, zodat je erop kan gaan staan. Trots vertelt hij dat hij de fiets zelf in elkaar heeft gesleuteld. Met een andere vering, handvaten, remmen en opvallend brede banden voor extra grip. “Daardoor kan je goed swerven,” zegt Ayman, en hij springt op de fiets om te laten zien wat hij bedoelt. Hij trekt een wheelie, rijdt op een lantaarnpaal af en maakt pas vlak voor de paal een scherpe draai – de swerve. Daarna rijdt hij verder en legt hij nog even een voet over zijn stuur. Oldskool.

Feliciano en Ayman begroeten Tega, die ook is komen aanfietsen, en ze beginnen te praten over remreiniger. “En straks komt er ook nog een gast op een scooter. Die doet echt alles, hij is echt gek,” zegt Ayman. Even later klinkt al van ver het gebrul van die scooter en voegt Aristo zich bij de groep stunters op het Nouripleintje.

Alle vier zijn ze zestien. Ayman en Tega komen uit West, Feliciano uit Zuidoost en Aristo uit Noord. Ze maken deel uit van een groeiende internationale subcultuur onder de noemer bikelife. In dorpen en steden overal ter wereld hebben jongeren de afgelopen jaren het stuntfietsen her­ontdekt en rijden ze op hun achterste wiel door de parken en over straten en pleinen, tussendoor zoveel mogelijk trucs uithalend. Ook in Amsterdam zie je regelmatig groepjes jongeren met hun fietsen, vaak met de camera in de aanslag voor de beelden op social media.

Tega, Ayman en Feliciano op het Nouripleintje. Beeld Catherina Gerritsen

Rideout

Bikelife kan vele gedaanten aannemen. In je eentje voor je huis een wheelie doen is bikelife. Met een paar vrienden in het Vondelpark stunten is bikelife. Ook uren filmpjes van andere trucs kijken op YouTube is bikelife. Maar het summum van bikelife is de rideout: na een oproep op social media eist een zo’n groot mogelijke groep riders de straten op. Al stuntend rijden ze dan samen door de stad; de rest van het verkeer wordt platgelegd. Ook in Amsterdam is er regelmatig een rideout, soms met tientallen fietsers tegelijkertijd.

Ayman: “Het kan wel zo tot tweehonderd man zijn.”

Tega: “Je weet het nooit. Soms zeg je ‘kom je fietsen vanavond’ en dan komt er niemand, een andere keer ben je met dertig mensen. Tweehonderd kan ook wel, maar gebeurt niet heel vaak.”

Aristo: “Maar het doel is zoveel mogelijk trucjes. En of je dat op een scooter of fiets doet maakt niet uit. Het gaat om ­dingen doen die andere mensen niet ­kunnen.”

Feliciano: “Het begon met de video’s die ik zag op YouTube. Een jaar geleden ben ik ook zelf begonnen.”

Tega: “En dat is gewoon heel veel oefenen. Gewoon op het schoolplein, bij mij. En toen kwam de lockdown en ben ik alleen maar gaan fietsen.”

Ayman: “Ik ging gewoon in mijn straat de hele dag heen en weer, heen en weer, en toen heb ik het geleerd.”

Tega: “En iedereen kent elkaar door Insta en zo. Veel riders zijn vrienden.”

Vrijheid

Op het Nouriplein laten de jongens hun trucs zien, als een soort acrobaten op een fiets. Ze lijken er geen genoeg van te kunnen krijgen. Ze zitten per week gerust twintig uur op hun fiets, in een poging beter en beter te worden. En als ze zich naar hun bijbaantje bij Albert Heijn haasten, of ’s avonds pizza’s bezorgen, moeten ze moeite doen om gewoon te fietsen en niet achter elkaar trucs te doen.

Tega noemt het ‘een gevoel van vrijheid’, dat moment dat hij met zijn voorste wiel secondelang van de grond is. Voor Ayman is het ‘de kick’ als hij met zijn ­voeten tijdens een wheelie op zijn zadel springt. Feliciano zegt dat het een ‘lekker gevoel is’ als je hard voor iets werkt en een nieuwe truc ‘landt’. “Als je een wheelie kan, stelt dat in onze gemeenschap nog niets voor. Het gaat om de trucjes.”

Jonge kinderen uit de buurt kijken toe en proberen op hun kleine fietsen ook wheelies te doen. Die aandacht zijn de ­jongens inmiddels wel gewend: door hun video’s op Instagram zijn ze zo populair dat ze in de stad regelmatig worden herkend.

Op het plein is de meeste aandacht voor Aristo, die op zijn scooter rondjes op zijn achterwiel rijdt. Onder het brullende geluid klinkt soms het schrapende geluid van de achterbeugel die het asfalt op het plein raakt. Er is al zeker een centimeter aan metaal van de beugel weggesleten.

“Ik zoek altijd mijn grenzen op,” zegt Aristo. “De meeste mensen op een scooter houden zich in omdat ze niet willen vallen. Voor mij is het: als ik val, weet ik in ieder geval dat ik dat niet meer moet doen. Het draait voor mij om de adrenaline.”

Balkon

Die kick zoekt hij sinds zijn twaalfde. Eerst op de fiets, maar omdat hij dat saai begon te vinden, is hij overgestapt op de scooter. Ook Ayman hoopt op een gegeven moment die overstap te maken. “Maar het zijn eigenlijk allemaal dezelfde soort trucjes,” zegt Aristo. “Op een scooter geef je alleen met je hand gas in plaats van dat je moet trappen. En als je valt, val je wat harder. Maar het hardste dat ik ooit ben gevallen is toch wel op de fiets, hoor. Ik deed een stoppie, een wheelie op mijn voorste wiel, en ging vol voorover. Beide polsen gekneusd.”

Aristo op zijn scooter. Beeld Catherina Gerritsen

Ayman: “Ik droeg eerst een helm, maar het is niet zo dat je echt heel hard gaat vallen.”

Feliciano trekt zijn broekspijp omhoog en laat de vele blauwe plekken en wonden op zijn scheenbeen zien.

Aristo kijkt met een bezorgde blik naar de flat aan de overkant van de straat. “Wat het ook is op een scooter: je valt wat meer op. Als je hier in de straat twee keer wheelies gaat trekken, is er altijd wel iemand op het balkon die de politie belt. Als je het op een fiets doet, gebeurt dat niet.”

En is het eigenlijk allemaal toegestaan? In artikel 5 van de Wegenverkeerswet uit 1994 staat dat het ‘een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd’.

Aristo maakt zich hier op het plein geen zorgen – hoewel hij zijn kentekenplaatje er even af heeft gehaald.

“Zolang je geen wheelies voor de neus van de politie gaat trekken, zeggen ze gewoon: ga weg hier. Als je het op straat in plaats van op een plein of parkeerplaats gaat doen, maken ze het je wel moeilijk. Ik ben er paar keer mee weggekomen omdat ik net op tijd omlaag ging. Vrienden van mij zijn wel gepakt. Dan krijg je een boete van 280 euro. Ze kunnen zelfs je rijbewijs innemen en je verplichten om een dure cursus verantwoord rijgedrag te volgen.”

Ook op de fiets kun je een boete krijgen op basis van artikel 5. “En je krijgt weleens boetes die je echt niet zou verwachten,” zegt Tega. “Voor fietsen op de stoep bijvoorbeeld, krijg je ook al 100 euro.” Dat lijkt flauw, maar hij snapt het ook wel weer. “We vinden het ook weleens leuk om agenten soms een beetje te pesten. Dan rijden we langs ze met een wheelie.”

Tega, Feliciano en Ayman in de Aalbersestraat. Beeld Catherina Gerritsen

Beroemd

Aan het aantal fietsers op straat en de volgers op Instagram merken de jongens dat bikelife groeit. Zelf hopen ze op een gegeven moment zo beroemd te worden op social media dat ze geld kunnen verdienen met het fietsen, of in elk geval gesponsord te worden: een wheeliebike met accessoires kost namelijk zo 1000 euro.

Tega: “Maar mensen moeten vooral weten dat we dit doen omdat we er zo veel lol in hebben.”

Ayman: “Want als we gaan rijden, dwars door de stad, overal en nergens, vinden mensen dat soms heel vet.”

Tega: “En soms vinden ze het gevaarlijk en worden ze boos.”

Ayman: “Maar dat zijn meestal wel oudere mensen.”

Aristo: “Ja, ik heb ook altijd wel boze mensen achter me aan. Aan de ene kant begrijp ik dat, aan de andere kant denk ik: geniet een beetje van het leven, doe niet zo zuur. Dan zien ze iemand een wheelie trekken en dan gaan ze gelijk heel boos ­kijken. Maar waar heb je last van? En oké, we maken veel geluid, maar dat hoort bij de stad. Dan moet je in een weiland gaan wonen, tussen de koeien.”

Feliciano: “En we weten wat we doen. We kijken altijd goed om ons heen. Het is een belangrijke regel van bikelife: geen stunt in de buurt van kinderen, ouderen of mensen met kinderwagens.”

Aristo: “We weten echt waar we mee bezig zijn. We zijn geen idioten die zo maar wat doen. Het is moeilijk om te geloven, maar als we in een wheelie zitten, hebben we alles onder controle. Dus laat het gaan: kijk ernaar, geniet ervan en ga verder met je dag.”

Ayman: “We zijn zo weg, we blijven nooit lang.”