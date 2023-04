Deze Amsterdamse rattenvanger gaat met pensioen: ‘Een rat heeft aan een spleet van twee centimeter genoeg om binnen te komen’

In toprestaurants en snackbars, in scholen en bordelen: in veertig jaar tijd kwam gemeentelijk rattenvanger Edward Bronts (69) overal in de stad. ‘Dat is het mooie van de rat: die kijkt niet naar een naambordje of een postcode.’

Op de salontafel staat het afscheidscadeautje van de collega’s: een goudkleurige rat die een kaars omhooghoudt. Het dier speelde een belangrijke rol in de meer dan veertig jaar dat Edward Bronts werkzaam was bij wat tegenwoordig de afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD heet. “Ik heb me met allerlei soorten dieren beziggehouden,” vertelt de rattenvanger in ruste. “Kakkerlakken, faraomieren, bedwantsen, muggen, muizen: alles waar de Amsterdammer maar last van kan hebben. Maar de rat trekt toch de meeste aandacht. Omdat hij zo tot de verbeelding spreekt. Veel mensen zijn er panisch voor, met name voor die lange kale staart.”

Bronts zelf spreekt uitsluitend in warme bewoordingen over zijn opponent van de afgelopen vier decennia. “Het is een ontzettend leuk beestje, verschrikkelijk intelligent ook. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar een goede dierplaagbeheerser is een dierenvriend. Je hebt je te verdiepen in het gedrag van de dieren, net als in het gedrag van de mens. Als er een melding binnenkomt over rattenoverlast, is het verzoek doorgaans heel simpel: maak een einde aan de overlast door de rat te doden. Het is aan ons om uit te leggen dat het dier niet zo maar ergens opduikt. Dat er ook andere manieren zijn om de overlast tegen te gaan.”

En, een lastige boodschap, dat het doorgaans juist de melder is die het wel erg aantrekkelijk maakt voor de rat. Door vuilniszakken op het balkon laten staan, door etensresten te laten slingeren of door een moestuin te laten verslonzen. Bronts: “De rat houdt van de stad omdat er mensen wonen. Hij is een cultuurvolger. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van IJburg. Op de afdeling keken we elkaar aan: benieuwd wanneer de eerste ratten daar opduiken. De eerste melding kwam van Blijburg, dat paviljoen dat was neergezet om mensen naar het strand te lokken. Nou, de ratten kwamen mee – voor de volle afvalcontainer achter de zaak.”

Gasmasker

De dierplaagadviseur kwam in 1980 bij wat toen nog de Sanitaire Dienst heette. “Ik werkte als zweminstructeur in het Sloterparkbad. Een collega was overgestapt naar de GGD en had het er goed naar zijn zin. Hij tipte me dat er een vacature was. Ik had het wel een beetje gezien in het zwembad en solliciteerde. Het gesprek ging goed, maar ik kwam niet door de medische keuring vanwege mijn bril. Als bestrijder kon het voorkomen dat ik een gasmasker moest dragen, was het verhaal. Ik tekende protest aan. In militaire dienst had ik ook geoefend met een masker, en dat ging prima. Kennelijk was dat een overtuigend argument, want ik werd alsnog aangenomen.”

Het was nooit de bedoeling om er zo lang te blijven hangen. “Ik droomde eigenlijk van een toekomst in de horeca. Mijn moeder had een melkwinkel in de Planciusstraat en dreef daarnaast een kosthuis voor PTT’ers. Ik zag een toekomst voor me als kok of als hotelhouder. Het is er nooit meer van gekomen. Ik heb in mijn werk wel heel veel keukens van binnen gezien, van absolute toprestaurants tot de smoezelige snackbar op de hoek. Dat is het mooie van de rat, die kijkt niet naar een naambordje of een postcode. Zo zorgde hij ervoor dat ik op heel veel plekken in de stad heb kunnen rondkijken. En ontzettend veel leuke mensen heb ontmoet.”

Hell’s Angels

De rat bracht Bronts naar dure hotels en kraakpanden, naar scholen en bordelen. “Het is nu allemaal wat anders geworden, maar ik heb de tijd nog meegemaakt dat de stad nog wat dorpser was. Het ging er gemoedelijk aan toe. Ik herinner me een bezoek aan een kraakpand in de Staatsliedenbuurt, in de wilde periode. Toen ik weer naar buiten stapte, was mijn brommer verdwenen. Ik weer naar binnen. Het bleek een misverstand. Wij droegen in die tijd nog een blauw jasje van de dienst – een buurman dacht dat ik het gas kwam afsluiten en had mijn brommer ergens in een tuin verstopt. Ik kreeg hem weer terug, met duizend excuses.”

Nog een bijzondere herinnering: een melding van de Hell’s Angels die toen nog hun honk op gemeentelijke grond hadden. De melding was al bijzonder: die gebeurde door bij het loket op het Weesperplein een paar dode ratten op de balie te gooien. Bronts: “Ik ben er met een collega toch wat nerveus naar toe gegaan, maar we werden alleraardigst ontvangen. Ik heb daar toen wel wat zware jongens ontmoet die ik een paar jaar later in de krant heb teruggezien. We hebben een advies geschreven, maar er wel bij gezegd dat ze de dames aan de balie erg hadden laten schrikken. De volgende dag werden daar bloemen en fruit bezorgd.”

De stad is veranderd, maar ook de manier van bestrijden. Met name in zijn eerste jaren bij de dienst werd er niet gekeken op een kilo gif meer of minder. “Het was in de tijd heel simpel: als er een melding kwam, ging je erheen met een kistje met gif. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Zelf heb ik meegemaakt dat we ergens op een plat dak een plaag van springstaartjes, een insect, moesten bestrijden. Ik kreeg een flesje zonder etiket mee met het advies het spul vermengd met water uit te gieten, handschoenen te dragen en vooral geen dampen in te ademen. Ik had geen idee wat het was, maar deed het gewoon.”

Praten en rondkijken

Dat is allemaal veranderd. Sinds 2017 is het uitgangspunt bij de dienst dat er niet met gif wordt gewerkt, tenzij er sprake is van een noodsituatie die met alternatieve middelen niet kan worden opgelost. “Als er een melding komt, gaan we tegenwoordig eerst praten en rondkijken. Vaak kan er al veel worden bereikt door de boel eens goed op te ruimen en schoon te maken. We kijken ook naar bouwkundige gebreken. Hoe komen de dieren binnen? Is er een rooster kapot of zit het probleem misschien in de kruipruimte? Een rat heeft aan een spleet van zo’n twee centimeter genoeg om binnen te komen.”

In noodgevallen wordt nog steeds opgetreden, maar het accent verschuift naar preventie. Een goed voorbeeld zijn de voederverboden die tegenwoordig in alle stadsdelen van kracht zijn. Bronts: “Kort voor mijn vertrek hebben we in Noord een proef gedraaid met een buurtgerichte aanpak. Met een team ambtenaren van verschillende disciplines zijn we door de buurt gewandeld om te kijken hoe we de aantrekkingskracht van het gebied op ratten kunnen verminderen. De inrichting van het groen is bij voorbeeld een factor van belang. Ratten verstoppen zich graag in struiken. Met een andere beplanting is de kans groot dat je meteen ook van de ratten af bent. Die buurtgerichte aanpak, dat is echt de toekomst.”

Bronts zelf zal geen bijdrage meer leveren aan die toekomst. Hoewel, een paar dagen per maand geeft hij op het Kennis en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen les aan toekomstige bestrijders uit het hele land. Hij vindt het leuk om zijn kennis over te dragen dus dat blijft hij doen. “Ik vind het niet erg om afscheid te nemen. Ik kijk ernaar uit om wat meer tijd te hebben voor mijn liefhebberijen, zoals fietsen, varen en reizen.” Van zijn immer speurende blik komt hij waarschijnlijk nooit meer af. “Ik kan er niks aan doen, maar als ik ergens ben, kijk ik toch door een professionele bril naar de omgeving. Als mijn vrouw voorstelt om in een bepaald restaurant te eten, ben ik er soms al eens binnen geweest als bestrijder. Ik heb plechtig moeten beloven dat niet meer aan haar te vertellen.”