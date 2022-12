Deze Amsterdamse ondernemers moeten hun zaak sluiten: ‘Steun van klanten nu meer dan ooit nodig’

Koert van Egmond van Bakkerij R.H. Venekamp, Ferdinand Bolstraat 134 (De Pijp): ‘Ik kan geen tientje voor een brood gaan vragen.’ Beeld Jennifer Gijrath

In de eerste helft van dit jaar lag het aantal bedrijfsopheffingen in Nederland met 76 duizend bedrijven historisch hoog, zo meldde het CBS deze zomer. Hoewel de cijfers van het tweede halfjaar nog even op zich laten wachten, valt te verwachten dat het aantal bedrijfsopheffingen ook in de tweede helft van 2022 een toppunt bereikt. Het ondernemersvertrouwen in alle bedrijfstakken duikt sinds het tweede kwartaal van dit jaar immers naar beneden, blijkt uit ander CBS-onderzoek.

Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) zitten sinds het stoppen van de coronasteun en het begin van de oorlog in Oekraïne in financieel zwaar weer en leven door crises en transities in ‘het ondertussen’, toont het jaarbericht van het platform De Staat van het mkb, waarop cijfers en onderzoek verzameld worden.

Veel kleine bedrijven hebben dit jaar te maken met grote economische onzekerheid. Dit wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling van stijgende kostenposten, zoals personeelskosten, huurprijzen en grondstof- en energieprijzen, die niet volledig kunnen worden doorberekend. Tegelijk houden consumenten de hand strak op de knip.

‘Op dit moment sta ik echt in de overlevingsstand’

Koert van Egmond (52) sluit zijn Bakkerij Rud. H. Venekamp aan de Ferdinand Bolstraat eind januari.

“Mijn energierekening is verzesvoudigd, van anderhalf duizend naar negenduizend euro. Ik kan dat natuurlijk niet allemaal doorberekenen in mijn brood. En de prijzen van boter, meel en suiker zijn ook nog heel erg gestegen door de oorlog in Oekraïne. Ik kan het niet maken een tientje voor een brood te gaan vragen, maar dat zou eigenlijk wel moeten.

Die 380 euro energietoeslag is natuurlijk maar een pisbeetje. Wat moet ik daar mee? Een uurtje stoken en ik ben het alweer kwijt. Iemand met een vast contract krijgt dat ook. Dat klopt toch niet? Soms denk ik: waar gaan we in godsnaam met z’n allen naar toe?

Behalve de hoge gasprijzen, zit ik ook zonder personeel. Ik werk nog maar met één andere bakker naast het winkelpersoneel, dus op dit moment sta ik echt in de overlevingsstand.

De feestdagen zullen moeilijk worden, maar ik zie het wel. Ik leef van dag tot dag, maar wil alles ook goed en netjes afsluiten. Daarom ben ik bezig met een andere bakker, dat die wat grote klanten, zoals restaurants, hotels en bejaardentehuizen, overneemt. Anders zitten die zonder brood. Maar het doet wel echt zeer om tegen een klant te zeggen aan wie ik al dertig jaar lever, dat ik ermee moet stoppen. We zitten hier al 125 jaar en hebben een grote klantenkring.

Ik werk nu zes, soms zeven dagen in de week, zo’n vijftien uur per dag. Iemand wilde wel een crowdfunding opstarten zodat ik de gasprijs kan betalen. Heel lief, maar dan heb ik nog steeds geen personeel. Zonder personeel ga ik het niet lang volhouden.

Ik heb een dikke lening lopen en die moet toch op de een of andere manier terugbetaald worden. In februari ga ik daarom direct aan de slag in een nieuwe bakkerij. Geen grote hoor, daarin verzuip ik. Ik heb nog geen bakker gevonden die dit wil overnemen. Het pand in De Pijp ga ik niet verkopen, ik ben nog op zoek naar een goede huurder. Er is een hele kleine kans dat er zich toch een bakker meldt. Dat zou mooi zijn, want dan kan hij er zo in. Het hele spulletje staat er.”

‘Mensen doen nu minder impulsaankopen’

Marije Tichgelaar van interieur- en plantenwinkel CuKi, De Clercqstraat 62 (De Baarsjes). Beeld Jennifer Gijrath

Marije Tigchelaar (37) sluit haar interieur- en plantenwinkel CuKi aan De Clercqstraat begin januari.

“Ik merkte dat mensen zoveel minder te besteden hebben. Als je moet kiezen tussen brood op de plank of een plant in je huis, snap ik wel waar je voor kiest. Waar mensen vroeger zeiden: ‘O, ik doe dit of dat er nog wel bij,’ zoeken mensen nu specifiek naar één plant en doen minder impulsaankopen.”

Gelukkig heb ik in de winkel weinig energiekosten: ik heb maar een paar ledlampen en doe heel soms de kachel aan. Wel heb ik de inkoopprijzen op een gegeven moment enorm zien stijgen door de energiecrisis. En mijn huurprijs is ook met 28 procent gestegen. Dat zijn grote uitdagingen in deze onzekere tijden.

Veel mensen denken: je bent door corona geloodst met coronasteun. Die heb ik niet gehad en ik ben tijdens de lockdowns ook aardig in de schulden beland. Die coronasteun was sowieso een mythe: ik ken geen enkele kleine ondernemer die er recht op had. Daardoor geef ik mezelf al maandenlang geen loon. Toch is het ondernemerschap me goed bevallen en heb ik genoten van het contact met mijn klanten. Ik gun mezelf nu, na zes avontuurlijke jaren, weer de stabiliteit van loondienst.

Mijn huurcontract loopt eind dit jaar af. Ik weet niet welke ondernemer in dit pand komt. Wel denk ik dat winkelstraten als deze heel erg veranderen het komende jaar. Het is jammer dat kleine ondernemingen vergelijkbaar met de mijne, die ook zorgen voor sociale cohesie, worden vervangen door sushitenten en afhaalrestauranten. De steun van klanten is nu meer dan ooit nodig.”

Kees Michiels van Rotor Amsterdam, Kinkerstraat 55 (Oud-West). Beeld Jennifer Gijrath

‘Er komen steeds minder klanten, mensen zijn verhuisd naar het internet’

Kees Michiels (63) sluit zijn elektronicazaak Radio Rotor aan de Kinkerstraat begin januari.

“De voornaamste reden dat ik dichtga, is omdat er steeds minder klanten komen. Dat loopt al langer, maar is sinds corona erger geworden. Vanaf toen zijn mensen verhuisd naar het internet, iedereen bestelt alles. Daarnaast wordt er steeds minder gerepareerd, mensen kopen eerder een nieuwe televisie dan dat ze hun oude repareren.

Tijdens corona hebben we geteerd op onze financiële reserves. Alles wat ik de afgelopen jaren heb opgebouwd, heb ik in het bedrijf moeten lozen. En ik dacht: na coronatijd gaat het wel weer lopen, maar toen ging de gemeente aan de gang met de straat. De Kinkerstraat en de Rozengracht zitten nu al lang op slot en de Van Baerlestraat is ook lang dicht geweest. Om hier te komen moet je altijd omrijden, hier rijdt bijna niets meer. Geen auto, geen fietser en veel minder trams.

We hebben een variabel energiecontract, dus daar merken we natuurlijk ook de gevolgen van. Zolang de oorlog voortduurt, blijven die gasprijzen hoog. Sommige klanten roepen dat er een crowdfunding moet komen, maar dat is uitstel van executie. De klanten die naar het internet zijn gegaan, blijven daar.

Je merkt dat ook de grotere bedrijven steeds minder bestellen of repareren. Vroeger leverden we nog aan de NS en het GVB, maar die laten alles nu extern maken, door monteurs uit andere landen. Ook waren er meer hobbyisten en mensen die zelf een computer in elkaar bouwen met een moederbordje, processortje en geheugentje. Dat verkochten we toen nog allemaal. Maar het is een hele andere wereld nu. De hele techniek is opgedroogd naar een kant-en-klaar product.

Het bedrijf bestaat sinds 1933 en ik werk er nu 39 jaar. Ik denk dat ik na het het sluiten van de winkel eerst even met vakantie ga. En als er daarna leuk werk in de computer- of techniekwereld voorbijkomt, ga ik dat wel doen.”