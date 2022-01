Deze Amsterdamse modemerken willen het in 2022 gaan maken: ‘We zetten de textielindustrie op zijn kop’

Beeld B.L.A.H.

Geen woorden maar schoenen

Begin februari lanceert Sander Baane (37) met Mirjam Augustine (41) in Amsterdam en met Maria Lemos (48) vanuit Portugal hun schoenenlabel B.L.A.H..

Sander Baane: “Een complete schoenencollectie met een goed verhaal kon ik als agent van verschillende modemerken niet vinden. Ik zocht naar een merk dat meer was dan gewoon een product. Toevallig belde Maria een jaar geleden. Zij was ontwerper bij een van de merken die ik vertegenwoordigde. Zij wilde een label beginnen en vroeg of ik interesse had om mee te doen. Maria is letterlijk en figuurlijk tussen schoenen opgegroeid in Portugal. Er is niemand die de markt beter kent dan zij. Maar ik wilde niet het zoveelste label worden met een mooie collectie en verder niets. Ik wilde een verhaal.”

Mirjam Augustine: “Toen ben ik erbij gekomen als marketeer. Ik heb bij schoenenlabels als Toms en Adidas gewerkt. Het klikte meteen. We zijn alle drie expert op een ander gebied; Maria op design, Sander op sales en distributie en ik op marketing, en we dagen elkaar net zo lang uit totdat alles klopt. Duurzaamheid stond bij ons voorop, maar hoe meer research we deden, hoe meer onzin we vonden. Er is zoveel greenwashing: merken die roepen dat ze gerecyclede schoenen verkopen en dan blijkt het om de veters te gaan.”

“Wij zijn volledig transparant in wat we doen en geven precies aan wat wel of niet duurzaam is. En waarom. Soms is een materiaal gewoon niet mooi. Of heel duur. Of gaat het snel kapot. Onze focus ligt op echt goede, mooie schoenen. We zijn niet perfect, maar doen wel ons uiterste best. Alleen hoeven we dat niet van de daken te schreeuwen. Dus weg met al die blablabla, vandaar blah.”

Baane: “Inmiddels hebben we de eerste collectie gepresenteerd aan de retailers. Onze sneakers en laarzen gaan naar de mooiste schoenenwinkels van het land en we openen begin februari ook een eigen winkel in de Nieuwe Spiegelstraat. Ik fietste begin van de week langs het lege pand, vertelde Mirjam erover, waarna we de eigenaar hebben gebeld. Twee dagen later hadden we de sleutel en nu kunnen we iedereen onderdompelen in de wereld van B.L.A.H..”

www.nomoreblah.com. De winkel op de Nieuwe Spiegelstraat 61 gaat begin februari open.

Tassen van geluk

Door heel Nederland zijn sinds vorig jaar oktober vrouwen aan het haken geslagen voor de duurzame en sociale tassen van Marthe de Groot (28). Ze verkoopt ze onder de naam Marie Amsterdam – de voornaam van haar moeder en haar koosnaam.

Marthe de Groot: “Ik ben aan het Amfi gaan studeren omdat ik niet zomaar mode wilde maken, maar ook iets wilde teruggeven aan de maatschappij. Uiteindelijk belandde ik als socialmediamanager bij mooie bedrijven, maar het gaf me geen voldoening. Reden om me afgelopen zomer in te schrijven bij de Pabo om me om te scholen.”

“Ondertussen had ik een gehaakte tas van mijn oma gekregen, die gemaakt was in haar bejaardenclub. Daar kreeg ik enorm veel reacties op, maar de andere tassen die haar handwerkclub maakte waren best ouderwets. Dat moest toch veel leuker kunnen? Een vriendin van mijn oma wilde mijn idee wel haken. Die tas was geweldig en het moment waarop voor mij alles bij elkaar kwam. Een leuk product in vrolijke kleuren, gemaakt van duurzame wol, gehaakt door mensen die daar weer gelukkig van worden.”

“Via Facebook, mijn oma en een tante vond ik andere haaksters: één in Groningen en één in Wormer. Al snel werden er nummers uitgewisseld en ontstond een appgroep waarin ze tips en ideeën met elkaar deelden. De vrouwen vertelden me hoe leuk ze het vonden om met anderen over hun hobby te praten. Via Boost in Oost kwam ik in contact met vluchtelingen waaruit een haakclub ontstond, en ook in Groningen kwam er een haakclub. Laatst heb ik op straat zelfs een haakster gevonden. Ik was mijn tassen aan het fotograferen en werd door een dame aangesproken. Zij bleek prachtig te kunnen haken en vroeg of ze ook mee mocht doen. Alsof het zo moest zijn.

“Gemiddeld zit er vijftien tot twintig uur handwerk in een tas. Op het label kun je zien wie jouw tas heeft gemaakt. De binnenkant wordt ook door een van de vrouwen gemaakt uit partijen restmateriaal, om het zo duurzaam mogelijk te houden. Binnenkort ga ik daarvoor ook samenwerken met sociale werkplaatsen en gedetineerden. Van de overgebleven wol maak ik minitasjes, zodat niets verloren gaat.”

“Ik hoop heel erg met Marie Amsterdam een sociale beweging te creëren, die op alle mogelijke manieren iets moois brengt. Van het maken tot het dragen. Soms ben ik bang dat een groot bedrijf mijn idee pikt, maar dat worden dan tassen zonder warmte en liefde. Dit is een onbetaalbaar gevoel.”

www.marie-amsterdam.nl en @mariemarie.amsterdam Tot 1 februari zijn de tassen verkrijgbaar voor de presaleprijs van €95. Daarna zal de verkoopprijs €120 zijn.

Een frisse blik

Op de Bilderdijkstraat kan iedereen zien hoe Xander Slager (50) en Nelleke Wegdam de modewereld willen veranderen met hun circulaire, lokaal gemaakte label New Optimist.

Xander Slager: “Met New Optimist willen we de textielindustrie op zijn kop zetten. Mode gaat vooral over veel tegen lage prijzen. Mensen hebben geen idee meer hoe kleding wordt gemaakt en welk proces erachter steekt. Dat willen we veranderen met kleding die lokaal gemaakt wordt en circulair is. Het is een groot idee en het merk is nog klein, maar consumenten zijn er echt klaar voor. In juli openden we onze winkel waarin het atelier zit, dus iedereen die binnenloopt ziet wie en hoe de kleding gemaakt wordt. Er is direct contact. Dat vind ik echt geweldig aan ons merk.”

“Hiervoor heb ik twaalf jaar in Sjanghai gewerkt en de afstand van wat je maakt tot de consument is zo groot, dat het nietszeggend wordt. Zelfs veranderingen op de werkvloer zag ik alleen terug op papier. Dat schuurde met wat ik wil. Bij New Optimist doen we alles zelf en zie je direct resultaat van je acties. De kleding die we maken noemen we Everyday Green Garments. Het zijn casual, naar streetwear neigende items, maar wel duidelijk design. We dachten dat we veel bewuste klanten zouden trekken, maar de modieuze creatief uit de buurt zien we nog vaker iets kopen. “

“We willen op duurzaamheid impact maken en ook op sociaal gebied doen we het anders. De kleding maken we deels met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het proces hebben we zo ingedeeld dat iedereen kan doorgroeien en het heeft zelfs al tot vaste banen geleid.”

“Daarnaast vinden we technologie belangrijk. Momenteel werken we samen met de gemeente om met behulp van 3D-ontwerptechnologie nog duurzamer te worden. Als dat lukt besparen we tijd en materialen, omdat je dan direct vanaf het virtuele ontwerp kunt kopen en produceren. Het gaat verspilling tegen en lokaal werken kan dan een grotere rol spelen. We willen de modewereld echt op zijn kop zetten.”

www.shop.newoptimist.nl, Bilderdijkstraat 113. New Optimist geeft 19 januari een workshop over het 3D-project.