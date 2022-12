Deze Amsterdamse bedacht een elektrische hondenuitlaatfiets met vier hokjes

U moet de eerste zijn.

“Dat lijkt me wel. Misschien zelfs de eerste ter wereld. Het idee ontstond doordat we momenteel met zijn tweeën één busje moeten delen. Dat is onhandig. Het is te duur om een extra bus te kopen. En uiteindelijk moet je ook verduurzamen…”

En toen dacht u…

“Ik moet een fiets hebben met hokken erop! Het bleek dat ik de hond uitliet van de eigenaar van Urban Arrow, van de bakfietsen. Ik wist wel dat hij daar werkte, maar niet dat hij de baas was. Ik besprak mijn idee met hem en hij zag er wel wat in.”

Zij hebben een bakfiets omgebouwd?

“Ik heb twee partijen samengebracht. Urban Arrow heeft de fiets geleverd. Een ander bedrijf, Kelders Kooien, dat hokken maakt voor in de busjes, heeft die bakfiets vervolgens omgetoverd tot een hondenuitlaatfiets. Hij lijkt op een bakfiets, maar er zitten geen kinderen in, maar honden, verdeeld over vier hokken.”

Heeft u al patent aangevraagd?

“Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik weet niet eens of dat wel kan. Ach, daar gaat het me uiteindelijk ook helemaal niet om. Ik had gewoon een leuk idee.”

Misschien zet u wel een nieuwe trend in gang.

“Eerst maar eens zien of het bevalt. Maandag gaan we de fiets voor het eerst officieel inzetten. Het belangrijkste lijkt me om in evenwicht te blijven. Ik heb navraag gedaan bij een aantal ouders met een bakfiets, en die verzekerden me dat het qua balans wel moet goedkomen, zolang je twee voorwielen hebt. En die heb ik.”