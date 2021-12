Deze Amsterdammers houden moed: ‘Goed om te beseffen wat nog wél kan’

Het déjà-vugevoel en de frustratie zijn groot nu we opnieuw een coronawinter tegemoet gaan. Toch hebben deze Amsterdammers een manier gevonden om de moed erin houden. ‘Dagelijks dans ik tot ik niet meer kan.’

Nicholas Shaker Singer (35), eigenaar dansschool Global Dance Centre, woont in West, krijgt energie van zijn passie voor dansen.

“I always dance like it’s my last time. Dagelijks dans ik totdat ik niet meer kan. Daar krijg ik enorm veel energie van. Mijn liefde voor dansen en de ontmoetingen die hierdoor ontstaan, slepen mij door deze tijd heen. Leerlingen van mijn dansschool komen na een drukke werk- of schooldag hier samen om met hun vrienden te bewegen. Dat is elke keer weer magisch om te zien.

Dansen is prachtig en een groot deel van mijn leven. Overal en altijd kan ik mijn passie uitvoeren. Dit geldt niet alleen voor dansen: ook wanneer ik in mijn eentje gitaar speel, ben ik in een heel andere wereld. De pandemie is dan voor even helemaal weg en het enige wat telt, is dat ik puur aan het genieten ben.”

Sandra Bos: ‘Het geeft een goed gevoel om iets voor een ander te doen.’ Beeld Sophie Saddington

Sandra Bos (54), directeur Stichting Burennetwerk Amsterdam, woont in Oost, wordt er gelukkig van als ze ziet dat buren juist in coronatijd veel voor elkaar kunnen betekenen.

“Met de actie ‘Piek voor je buur!’ brengt Burennetwerk rondom de feestdagen veel buren bij elkaar voor onder andere kleine klussen en bezoekjes – of het nu gaat om de kerstboom op te tuigen of verlichting aan te brengen.

Vanwege corona kunnen mensen zich eenzaam voelen. Juist in deze tijd is er behoefte aan contact en helpt het als buren iets voor elkaar kunnen betekenen. Voor mij geeft het een goed gevoel om iets voor een ander te doen en deze matching van buren te organiseren. Je maakt iemand blij met de kleinste dingen; dat is erg mooi om te zien.”

Duke Ebbens: ‘De liefde en reacties van onze fans geven mij moed.’ Beeld Sophie Saddington

Duke Ebbens (30), marketeer bij Q-dance, woont in West, haalt moed uit de positiviteit van fans van Q-dance.

“Bij Q-dance organiseerden we in november het hardstyle-event Qlimax. Toen dit vanwege de nieuwe maatregelen last minute niet door kon gaan, besloten we over te gaan tot een online experience. Dit bleek een groot succes.

De liefde en reacties van onze fans die je krijgt bij het organiseren van zo’n online evenement zijn hartverwarmend. In de evenementensector is er een online community ontstaan, waardoor mensen op een bepaalde manier toch met elkaar verbonden blijven.

Dit geeft mij moed: met het hele team geven we elke keer vol gas om er, ondanks alle tegenslagen, toch iets moois van te maken.”

Esther van Voorst: ‘Het is goed om te beseffen waar je dankbaar voor bent.’ Beeld Sophie Saddington

Esther van Voorst (40), mede-eigenaar Yogaschool Noord, woont in Noord, haalt veel energie uit yoga.

“Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen zich ervan bewust worden hoe belangrijk yoga kan zijn voor je gezondheid. Beweging en ontspanning zijn van levensbelang. Het geeft mij veel moed om dagelijks een kort momentje voor mezelf in te plannen. Al is dit maar een ademhalingsoefening van tien minuten. Het is goed om te beseffen waar je dankbaar voor bent en wat wél nog kan, zoals een belletje met vrienden of een wandeling in de natuur.

Vaak na de persconferentie, als er weer slecht nieuws is gebracht, zet ik de muziek keihard en ga ik lekker dansen. Dat geeft mij kracht. Dan verberg ik niet dat ik me rot voel, maar zet ik die emotie om in beweging.”

Jurriën Helwig: ‘Ik ben de qualitytime met vrienden door corona gaan waarderen.’ Beeld Sophie Saddington

Jurriën Helwig (24), student politieke communicatie, woont in Noord, vindt het belangrijk om creatieve alternatieven te blijven bedenken.

“Ik vind het belangrijk om te blijven kijken wat nog wél kan. Vorig jaar organiseerde ik met vrienden ‘Olympische Spellen’, waarbij we simpelweg spelletjes gingen spelen. En ik zal deze winter vast weer wat vaker naar buiten gaan om te wandelen met vrienden. Die qualitytime met vrienden ben ik vanwege corona echt gaan waarderen.

Al jaren ligt er een stofdoek over mijn piano. Waarschijnlijk heb ik nu eindelijk tijd om weer eens te spelen. Ik blijf gewoon positief; er komt heus wel een einde aan. Tot die tijd moet ik creatief zijn en alternatieven bedenken.”

Marlies van Hal: ‘Probeer iets nieuws uit, ga lekker naar buiten.’ Beeld Sophie Saddington

Marlies van Hal (39), buitencoach bij Nature Academy en docent Toerisme aan Hogeschool Inholland, woont in Haarlem, put veel kracht uit het verbinden van mensen.

“Met mijn bedrijf Nature Academy komen mensen door middel van de cursus Walking apart together over de hele wereld online bij elkaar om te praten over bepaalde thema’s. Denk aan eenzaamheid, stress of productiviteit. Maar dit gebeurt dan wel al lopende door de natuur. Weg van het drukke dagelijkse leven en lekker de frisse buitenlucht in.

Mensen lopen met een grote glimlach door Londen, Boedapest of gewoon Amsterdam. Dat is waanzinnig om te zien. De energie spat van elk scherm af. Juist in deze tijd vind ik het belangrijk om mensen te verbinden. Mijn advies aan iedereen die nu een coronadip voelt aankomen? Probeer iets nieuws uit, ga lekker naar buiten.”

Heske Ottevanger (41) is hypnotherapeut en psycholoog. De afgelopen 1,5 jaar heeft ze veel mensen voorbij zien komen die moeite hebben (gehad) met social distancing.

“Directe nabijheid van anderen is aandeelhouder is in ons levensgeluk, herstel van ziekte en het verlichten van pijn. Social distancing voelt voor veel mensen als een ontzegging van een broodnodige levensbehoefte. Als je nauwelijks nog sociale interactie hebt met vrienden en familie, en ook geen afleidingen hebt zoals een avondje uit of een museum bezoeken, kan dit voor problemen zorgen. Je somber, angstig of alleen voelen kan dan al snel om de hoek komen kijken.”

Hoe kunnen we het in deze situatie toch leuk en leefbaar houden voor onszelf? Ottevanger geeft tips.

Zoek professionele hulp

“Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Soms is de huisarts niet altijd beschikbaar, maar er zijn nog tal veel platforms die je kunt bereiken. Bovendien zijn er tegenwoordig veel apps die online hulp kunnen bieden. De Mindler-app bijvoorbeeld: die biedt een groot scala aan psychische gezondheidsprofessionals aan.

Via de website vind-een-therapeut.nl kun je gebruik maken van een enorme database aan vrijgevestigde therapeuten, die je kunt selecteren op online beschikbaarheid.

Voor beginnende klachten kun je ook ervoor kiezen om meditatie- en mindfulness-apps te downloaden. Zulke apps kunnen je een hoop ontspanning geven. Het kan een alternatief zijn voor de enorme wachtlijsten bij de Nederlandse ggz.”

Bied zelf hulp aan

“We beseffen het vaak niet, maar je voelt je vaak heel goed als je juist hulp aan iemand anders geeft. Dan sla je twee vliegen in één klap: je maakt een ander én jezelf blij. Dit kan al zo simpel zijn als een wekelijks kaartje sturen naar je oma, je ouders of een alleenstaande heer of dame in de buurt.”

Wees je eigen beste vriend

“In onze samenleving zijn we te hard voor onszelf. Zeker als je jezelf gaat vergelijken met iemand anders. Je moet je realiseren dat de dingen die je tegen jezelf zegt, ook invloed hebben op hoe je je voelt. Denk gewoon: ik vind mezelf een tof persoon, dan ga je daar ook sneller in geloven.”

Social Media

“Facebook is een perfect platform voor het maken van sociaal contact. Waar Instagram vooral gericht is op het zenden van beeld in plaats van het stimuleren van interactie, is er op Facebook juist een enorm scala aan praatgroepen te vinden. Hier kun je onder toezicht van een moderator en groepsregels veilig van gedachten wisselen en hulp bieden bij specifieke problemen. Je steun uiten of steun vragen kan zo op een heel laagdrempelige manier ontstaan. Het hoeft overigens niet altijd te gaan over bepaalde problemen, maar kan ook gaan over interesses. Als jij bijvoorbeeld heel erg van honden houdt en je vindt op Facebook hondenliefhebbers, is er ook sprake van verbinding.”

Zoek een buddy

“Iemand met wie je goed kunt praten; om gewoon even mee te kletsen en elkaar op te peppen. Het mag geen geheim meer zijn dat we elkaar hartstikke nodig hebben, dus we mogen het nu wel wat gestructureerder aanpakken door bijvoorbeeld elke week even met iemand te bellen. Hierbij is het belangrijk dat je je daarover zeker niet bezwaard moet voelen.”