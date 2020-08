Deze Amsterdammers hebben hun slaapkamer verruild voor hun dakterras

‘We leven nu zo’n beetje 24 uur per dag buiten.’ Beeld Lin Woldendorp

Zina Raat (22, l), student kunst en economie HKU, en huisgenoot Floor Jonker (22), student sociaal pedagogische hulpverlening HvA, De Baarsjes.

Jonker: “Het matras lag er al, achtergelaten door een ex-huisgenoot. Hij fungeert als ons zonnebed. We halen ’m binnen als het regent. Sinds vorige week vrijdag slapen we er ook op.”

Raat: “Alleen wij tweetjes. Onze andere twee huisgenoten hebben die behoefte niet zo.”

Jonker: “‘De eerste avond waren we heel brak van een feestje de nacht ervoor en vielen we als een blok in slaap, heerlijk onder een dekbed. We houden er allebei niet van om onder een laken te slapen. Ik droomde alleen steeds dat ik in mijn gezicht geprikt werd door muggen, dat was wat onrustig. Het stomme is dat we nog steeds geen antimuggenspul hebben gekocht en nu is de hittegolf alweer bijna voorbij.”

Raat: “Een van de eerste nachten op het terras was de maan groot en knalgeel en kon je de sterren goed zien. Met het lichtsnoer erbij was het heel romantisch allemaal.”

Jonker: “Helemaal toen een paar balkons verderop iemand Bob Marley begon te spelen op zijn gitaar.”

Raat: “We zijn hier op het terras van alle gemakken voorzien: naast ons bed hebben we een verlengsnoer voor onze iPhone-opladers en de laptop, er is een opblaaszwembad dat we vullen met de tuinslang, de was hangt te drogen en er staat een grote tafel waar we met z’n allen aan eten.”

Jonker: “Als we niet thuis zijn, gaan we ergens zwemmen. Eigenlijk leven we nu zo’n beetje 24 uur per dag buiten. Dat is een heel lekker gevoel. Op deze manier is vakantie niet meer nodig.”

‘Met die hitte gaan wij de slaapkamer niet meer in.’ Beeld Lin Woldendorp

Elif Algu (43), sociaal ondernemer en eigenaar Branding a Better World, en dochter Joya Dia (14), Oud-West.

Algu: “Tijdens een kamelentocht door de woestijn in Marokko sliep ik eens onder de sterrenhemel. Het was echt magisch, een van mijn mooiste ervaringen ooit. De rest van de reis ben ik bij elk hotelletje op het dakterras gaan slapen. Eenmaal terug in Amsterdam wilde ik het buiten slapen volhouden, maar ik had toen nog niet zo’n ruim terras als nu en de klad kwam er snel in.”

“Zondagnacht liep Joya door het huis te spoken. Ze kon niet slapen van de hitte en ging zuchtend languit op de vloer liggen om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk hebben we besloten om op de loungebanken op het terras te gaan slapen.”

“Het liefste zou ik altijd buiten slapen, naakt, maar met alle buren om ons heen doe ik dat toch maar niet. Ik heb inmiddels ook mijn matje van de woestijntocht weer opgeblazen, dat slaapt lekkerder. Joya is meer een luxepoes: zij blijft liever op de loungebank liggen, haha. De muggen zijn een nadeel van het buiten slapen, maar inmiddels zijn we goed voorbereid met een natuurlijke insectenspray en een klamboe. Tijdens de ­hittegolf gaan we de slaapkamer niet meer in.”

“Deze zomer sta ik om zeven uur op voor Powerstart, een onlineprogramma met ademhalings-, stretch- en krachtoefeningen en dans. Ik vind het heel fijn om de dag zo te beginnen. Voor Joya is zeven uur echt te vroeg, zij draait zich dan nog even om.”

‘Onder de sterren slapen geeft een rijk gevoel.’ Beeld Lin Woldendorp

Nicolette Aschermann (47), sales- en eventmanager Boom Chicago’s Rozentheater en Jason Tegelaar (47), ­creative consultant, Watergraafsmeer.

Aschermann: “Vorig weekend heb ik ons matras naar het terras gesleept. Het was de allereerste keer dat we ­buiten sliepen sinds we hier twaalf jaar geleden zijn komen wonen. Ik kan me niet heugen dat het eerder zo heet is geweest in de zomer, maar misschien komt dat doordat we normaal gesproken altijd in het buitenland zijn in de zomer­vakantie.”

“We lagen net prinsheerlijk op het dakterras – laptop opengeklapt om een serie op Netflix te ­kijken, oogmasker en oordopjes in de aanslag voor later en een oud laken als beschutting tegen eventuele vogelkak – toen het begon te regenen. Voor de zekerheid hebben we de hele santenkraam toen maar weer naar binnen gesleept. Voor de open terras­deuren, dat wel. De rest van de week hebben we op het dak geslapen, onder een dekbed, met een heerlijk verfrissend windje.”

“Dat we in Amsterdam onder de sterren kunnen slapen, geeft een rijk en gelukzalig gevoel. Normaal stel ik het naar bed gaan met dit warme weer zo lang mogelijk uit, maar nu kan ik niet wachten om te gaan slapen. Ik lig er opeens al om tien uur in. Ik slaap hier ook veel beter dan binnen: elke ochtend word ik pas om kwart over negen wakker. Afgelopen nacht wilden de kinderen ook bij ons op het dak slapen. Dat was even inschikken, maar heel gezellig. Het voelt als glamping op eigen terras.”