Deze Amsterdammers gaan de race om de VS van dichtbij bekijken

Veerle Nicolaï (25), trainee bij het Europees Parlement. Beeld Carly Wollaert

Op een woensdagavond in september ontmoette Merijn Super (23) voor het eerst Veerle Nicolaï (25), die trainee is bij het Europees Parlement. En van donderdagochtend tot en met zondagavond waren ze meteen tot elkaar veroordeeld, naast elkaar in de bus, tijdens een excursie door ­Nederland.

“Ik ben ook op reis geweest in Zuidoost-Azië, maar ik merkte dat er ook zo veel te zien is in je eigen landje,” vertelt Super, die in een tussenjaar zit. Tijdens zijn reis sprak hij met de burgemeester van Breda en een visverwerker in Zeeland. “We zijn zelfs naar een heel slechte wedstrijd tussen Fortuna en Sparta geweest – ondertussen keek ik op mijn telefoon naar Ajax.”

Diederik Stadig (27), promovendus in politieke economie. Beeld Carly Wollaert

Vrijdag mogen Nicolaï en hij weer op reis – maar dan wel duizenden kilometers verder, naar de Verenigde Staten.

Super en Nicolaï, geboren en getogen Amsterdammers, nemen deel aan de BKB Academie van campagnebureau BKB. Dat doen ze samen met Minke Gommer (27), die net begonnen is in de advocatuur, en Diederik Stadig (27), promovendus in politieke economie aan de Vrije Universiteit. Al twintig jaar leidt die academie politiek geëngageerde jongeren op tot doorgewinterde campagnevoerders. Met twee bijeenkomsten per maand en met twee reizen verbreden ze hun horizon en netwerk.

Buitenstaanders

Vrijdagochtend vroeg vertrekken de vier BKB’ers, met de rest van de groep, naar New Hampshire om de voorrondes van de Democraten voor de presidentsverkiezingen van dichtbij mee te maken. Ze sluiten af met een paar dagen in Washington.

Ze hebben de chaos bij de caucuses in Iowa – een soort volksvergaderingen – op de voet gevolgd. Nicolaï: “Iowa heeft niet een grote voorspellende waarde, maar nu is wel duidelijk dat vier kandidaten heel dicht bij elkaar zitten, van wie Pete Buttigieg de grootste verrassing bleek.” Dat laat volgens haar de verdeeldheid onder de Demo­craten goed zien.

Bij de volgende voorronde, New Hampshire, haken ze aan. “Dat is eigenlijk een oninteressante, kleine staat,” zegt Nicolaï. Het is wel de eerste staat waar de voorverkiezingen met stembussen zijn. “Als je als kandidaat New Hampshire overtuigend pakt, heb je een vliegende start.”

Het is een spannend aantal weken tot aan 3 maart, Super Tuesday, waarop meerdere belangrijke staten tegelijk over de presidentskandidaten stemmen.

De BKB’ers gaan in anderhalve week praten met campagneleiders, politici, en vooral gewone Amerikanen. Zo willen Gommer en Nicolaï een podcast maken, genaamd De race om Amerika. Daarin willen ze doorsnee Amerikanen aan de tand voelen over hun stemgedrag. “Dat kwam vooral voort uit een what the fuck-gevoel, maar we willen daaraan voorbijgaan en vragen waarom ze stemmen zoals ze doen,” zegt Nicolaï.

Gommer: “Ik heb weleens door Alabama gereisd en in een Airbnb gezeten met de grootste Hillary Clintonhaters ooit, die racistische en homofobe dingen zeiden. Maar het ­waren wel ontzettend hartelijke mensen. Dat kan verwarrend zijn.”

Stadig vindt Trump een ‘ongelofelijke clown’. “Maar hij heeft wel een voorsprong. Hij kan al door het hele land reizen, terwijl de Democraten blijven kibbelen.”

Nicolaï: “Sommige mensen kunnen niet accepteren dat hij president is. Maar hij is natuurlijk gekozen met een ­reden.” Heeft ze een idee wat die reden is? “Politiek is vaak ingewikkeld, maar Trump is makkelijk en spreekt de taal van het volk.”

Super wil weten hoe Amerikanen de staat van hun eigen land zien. Hij gaat daarom met academiegenoot Jonathan nog twee weken zes staten doorkruisen, met een gehuurde camper. Het resultaat moet een documentaire van on­geveer een half uur worden.

Minke Gommer (27), net begonnen in de advocatuur. Beeld Carly Wollaert

Hij heeft ervaring met documentaires noch campers. “Gelukkig vallen de weersverwachtingen mee. Eerst voorspelden ze dat het zou sneeuwen, dat is nu bijgesteld. Het wordt wel nog steeds 15 graden onder nul,” zegt Super.

De reden dat hij door het land wil gaan rijden? “Als Europeanen zijn we toch buitenstaanders, het bezorgde kleine broertje van Amerika. We willen daarom de gewone Amerikanen vragen hoe zij denken dat het met hen gaat.”

­Politieke kleur

Uit je bubbel treden staat centraal in de BKB Academie. “Niet alleen in politiek, maar ook in sociaal opzicht,” zegt Nicolaï. “Ik ga bijvoorbeeld vaak met vrienden naar het theater. Dat is voor mij vrij vanzelfsprekend, maar niet voor anderen, merkte ik.”

In de selectie – uit 150 aanmeldingen worden circa 25 academici gekozen – wordt een zo divers mogelijke groep nagestreefd: zo zijn de Amsterdammers in de minderheid. Niet geheel onbelangrijk is de diversiteit qua ­politieke kleur. “In de groep heb je enorme extremen. Het gaat van heel links naar heel rechts,” zegt Nicolaï. Super: “Vind je? Ik vind dat we een vrij linkse groep zijn.”

Nicolaï denkt er even over na. “Het mag extremer inderdaad, maar ik heb nu wel gesprekken met mensen die ik anders nooit zou hebben gehad.” Jurist Gommer is daarom bij BKB gekomen. “Ik wilde meer discussiëren. Ik merkte dat ik met mijn vrienden telkens op één lijn zat. Nu spreek ik activisten uit alle hoeken van het land.”

Tijdens de sessies worden de jonge academici regelmatig uitgedaagd. Zo moest Super in een nagebootste parlementaire verkiezing een ‘belachelijke’ coalitie van Forum, 50 Plus, SGP en PVV verdedigen. “En zelfs in deze groep slimme mensen wist ik bijna met die coalitie te winnen.”

Zo ondervinden ze welke retoriek werkt en welke niet. Gommer: “Die kennis kunnen we in ons werk heel goed gebruiken.” Dat blijkt ook uit het indrukwekkende rijtje BKB-alumni dat in de politiek terecht is gekomen, waartoe Europarlementariër Catharina Rinzema (VVD), CDA-voorvrouw en staatssecretaris Mona Keijzer en SP-Kamerlid Peter Kwint ­behoren. Met als kers op de taart: Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie. Dat maakt op de vier Amsterdammers geen indruk. “Het schijnt zelfs dat hij tijdens zijn deelname aan de academie helemaal niet opviel als buitengewoon politicus in spe,” zegt Super.

Merijn Super (23), heeft een tussenjaar. Beeld Carly Wollaert

De academie heeft de jongeren er wel bewuster van ­gemaakt wat het betekent om de politiek in te gaan. Promovendus Stadig: “Wij hadden op een gegeven moment een lezing van een vrouw die campagne voerde om het ­Europees Parlement in te gaan. Met een verschil van vijftig voorkeurstemmen is ze daar niet in gekomen. Ze zag haar droom in duigen vallen. Een jaar na de verkiezing was ze er nog kapot van. Je krijgt mee hoe fragiel het bestaan in de politiek kan zijn.”

Achter de schermen

Voor Stadig is de politieke reis naar Amerika geslaagd als hij de campagne van de Democraten van dichtbij kan ­bekijken. “Ik wil achter de schermen van de machinerie kijken, zodat je meer ziet dan alleen in de clipjes op CNN.”

Of er een kans is dat hij ook bij de Republikeinen een kijkje kan nemen? “We weten nog niet of Trump straks in New Hampshire is. We houden de kalenders en Instagram­pagina’s met zijn allen in de gaten. Maar ik denk sowieso niet dat je zo dicht bij hem kan komen als bij de Democraten.”

Overigens moet je ook voor de kandidaten van de Democraten de nodige offers brengen, wil je ze persoonlijk ontmoeten. Zo is Nicolaïs ultieme doel een selfie met Bernie Sanders – maar voor zijn partijgenoot Elizabeth Warren moesten toegestroomde fans wel vijf uur in de rij staan. “Dat ga ik natuurlijk niet doen,” zegt Nicolaï. “Een uur vind ik al lang genoeg.”