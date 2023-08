Deze Amerikaanse chef maakt de stad nog wat groener met zijn ‘guerrilla gardening’

Wie over de grachten loopt kan zomaar een ‘biokunstwerk’ van Amerikaan Jasper Riehm (30), oftewel @thatweirdplantguy, tegenkomen.

U maakte deze groene stellages ook al in New York.

“Vorig jaar mei ben ik naar Amsterdam verhuisd. Mamoun Nukumanu, de vriend waarmee ik in New York aan guerrilla gardening deed, kwam langs en we kregen zin om aan de slag te gaan. Op een stukje kade dat verwaarloosd leek, besloten we een koepelvormige boog te bouwen van wilgentakken. Eigenlijk een hele simpele manier om de stad een stukje groener te maken – nog groener! Het is ongelofelijk hoe groen dit land is. Overal steekt wel een plant uit.”

Waarom wilgentakken?

“Omdat die bijzonder buigzaam zijn én goed voor de biodiversiteit: wilgen geven andere planten een boost. Wist je dat jullie in Nederland echt heel veel wilgen hebben?”

U bent chef van beroep, maar nu ook tuinier?

“Juist door mijn werk als kok ben ik zo van tuinieren gaan houden. In New York ben je voornamelijk omringd door beton en wolkenkrabbers, later realiseerde ik me pas hoe belangrijk natuur en planten eigenlijk zijn in ons leven. We hebben inmiddels zes ‘biokunstwerken’ gemaakt in Amsterdam en een van die biotafels is nu een levend verlengstuk geworden van een van de terrassen, echt te gek.”

Hoe zijn de reacties?

“Je hebt altijd haters en lovers, maar eigenlijk wordt het project met open armen ontvangen. In New York wordt alles wat officieel niet mag meteen weggehaald. Een hater had op Instagram de gemeente Amsterdam getagd en gevraagd: ‘Is dit toegestaan?’ De gemeente had gereageerd dat hij een bezwaar mocht indienen. Je weet niet of ze mogen blijven, het blijft guerrilla gardening. Maar ik ben nog meer van Amsterdam gaan houden dan ik al deed.”