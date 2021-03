Deze aardappeltortilla met ei brengt paasherinneringen terug

Meneer Hamersma weet alles over wijn, mevrouw Hamersma doet niets liever dan koken. Deze week: aardappeltortilla met ei. Een droge cava past er goed bij.

Vanwege het nakende Pasen zat mevrouw Hamers­ma te bladeren in Ode aan het ei. Guus en Sara Luijters tekenden daarin herinneringen op van liefhebbers van het legsel, ­lardeerden dit met recepten en maakten een heel mooi, klein boek. Ze las voor hoe rapper Donnie de gebakken eieren van zijn oma herbeleefde. Good old drummer-presentator Edwin ‘Ome Willem’ Rutten veroordeelde het hypocriete kippenveertje in de eierdoosjes en verstuurde zijn bijdrage ‘via mijn eierwekker’ in plaats van ‘via mijn iPhone’.

En Benjamin Herman, bandleider van New Cool Collective, schreef een in memoriam voor zijn overleden vader die hem en zijn tweelingbroer eieren sunny side up leerde bakken, met name door zelf te laten zien hoe het niet moest.

Vage geur

Een en ander bracht mevrouw Hamersma en mij weer terug naar een memorabel paasmoment in 1996. Zoals ieder leuk jong echtpaar met kleine kinderen hadden wij destijds voor onze Bobje van 6 en zijn 4-jarige zusje Julia eieren beschilderd en verstopt. We waren ervan overtuigd dat we ze ook allemaal hadden teruggevonden. Inmiddels zal er vast een app zijn die verstopplaatsen in kaart brengt, maar die bestond toen nog niet.

Zodoende bespeurden we op een gegeven moment af en toe een vage geur van dood en bederf (‘ruik jij het nou echt niet?’) om uiteindelijk in juli (wel van hetzelfde jaar) een nog onontdekt ei aan te treffen onder een berg pluchen knuffelbeesten. Of daar ook een kip tussen zat, weet ik niet meer.

Wat wij ons nog wel konden ­herinneren, is dat wij in de paasbrunch altijd een mooie aan­leiding zagen om vroeg op de dag al een fles wijn open te trekken. Om het 25-jarig jubileum van Het Vermiste Paasei luister bij te zetten, besloot mevrouw Hamersma daarom een tortilla uit Ode aan het ei te maken. Ik maakte mij vervolgens nuttig om daar een bijpassende fles wijn bij te zoeken, iets waar ik overigens geen maanden voor nodig had.

Aardappeltortilla met ei. Beeld Jakob van Vliet

Het ei is, evenals zijn grondlegger de kip, wijncombinatie-vriendelijk, al ligt het voor de hand om de keuze af te stemmen op de andere ingrediënten.

Hoe dan ook, alle ervarings­deskundigen (inclusief wijzelf) zijn het er altijd volmondig over eens dat droog wit mousserend bij alle eiergerechten kan, met name als het late ontbijt of de early lunch in de klok zitten.

Champagne wordt sowieso bij ons altijd met open armen ontvangen, mede omdat wij het credo aanhangen dat er zo veel belletjes in zitten dat er geen ruimte meer is voor de alcohol. Je blijft lekker fris.

Kwiek

Maar ook ander mousserend tikt graag een eitje. In dit geval besloot mevrouw Hamersma om naast de tortilla een jamón ibérico te serveren. Spanje ontmoet Spanje. En dat maakte het kiezen helemaal eenvoudig: een botdroge, biologische cava werd het. Kwiek, zuiver, notig en met de zure ziltigheid van gezouten citroen.

Appeltje-eitje. Of moet ik zeggen: ‘aardappeltje-eitje?’

Ode aan het ei, Guus en Sara Luijters. Nieuw ­Amsterdam, €10.

Aardappeltortilla met ei (voor- of hoofdgerecht; 2 personen) Ingrediënten

Zo’n 300 gram gekookte aardappels in schijfjes

1 ui, gesnipperd of in halve ringen gesneden

2 tenen knoflook, geraspt

4 eieren

flinke scheut room

fijngehakte platte peterselie

peper en zout

olijfolie Bereiding

Verhit de olijfolie en bak daarin de aardappelschijfjes. Zet ze apart. Fruit de ui. Voeg de ­knoflook toe en bak 1 minuut mee. Daarna de aardappelschijfjes. Klop de eieren los met zout, peper en room en giet ze over de aardappel, ui en knoflook. Laat het geheel een kwartier zachtjes stollen. Serveer met een groene ­salade – of voor de niet-vegetariërs: met jamón ibérico.