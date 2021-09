Deus Ex Machina opent Deus Cantina: voor skaters, surfers, bikers en iedereen die de wereld wil ontdekken

Deus Cantina. Beeld Birgit Bijl

“Corona is voor ons wel een katalysator geweest.” Hanna Verweij (35), hoofd van Deus Ex Machina Nederland, laat Deus Cantina zien. Het Australische kledingmerk is een lifestylemerk voor skaters, surfers, bikers en iedereen die de wereld wil ontdekken. Over de hele wereld zijn al Deus Cafés gevestigd, maar dit cantinaconcept is nieuw, zegt ze. “Door de pandemie hadden we genoeg tijd om het uit te vinden.”

Met een terras aan de Herengracht en binnen 750 vierkante meter is het er niet benauwd. In de eerste ruimte is het restaurant gevestigd, ook bedoeld voor gasten die er met hun laptop willen werken. De wisselende kaart is voor een aanzienlijk deel plant based, zegt Neil Roake (58). Hij werkt mee aan het menu, dat is geïnspireerd op plaatsen waar Deus zit: Korea, Frankrijk, Laos. Bij de borrelbar kunnen gasten hun borrelplank samenstellen.

Achter het restaurant kom je bij de keuken. Die is vierkant, iedereen kan aanschuiven terwijl de koks aan het werk zijn. Verderop zit een showroom met kleding en ruimtes die zijn af te huren, met daarin chesterfieldbanken, surfplanken en veel groen. “Voor mijn part vier je hier de verjaardag van je kat, wij maken er iets onvergetelijks van,” aldus Verweij, lachend.

Aan Deus Cantina wordt nu de laatste hand gelegd; volgende maand is de cantina helemaal klaar. De openingstijden zijn nu nog van donderdag tot en met zondag, van 11.00 uur tot middernacht.

Deus Cantina Herengracht 88

