Designsensatie Raider (19) exposeert op de Affordable Art Fair

Beeld Raider

Men zegt dat jij de nieuwe Kaws bent – wie is Kaws?

“Kaws is een bekende Amerikaanse kunstenaar. Hij maakt iconische figuren, of characters, die wereldwijd worden herkend.”

Ben je het eens met die vergelijking?

“Ik snap het wel, omdat ik ook een figuurtje maak, maar mijn figuur Scoop is echt uniek. Scoop is zijn eigen soort van een andere planeet en hij is hier geland met nul kennis van de aarde. Ik heb hem Scoop genoemd omdat hij is opgebouwd uit allemaal bolletjes, net als ijsbolletjes, ice cream scoops. Gaandeweg leert hij over ons leven en gaat hij dingen doen die mensen doen, zoals eten of bezig zijn met je telefoon.”

“Alle versies die ik van Scoop heb gemaakt komen voort uit dat narratief. Mijn werkwijze is wel anders dan die van Kaws. Al mijn werk is handgemaakt en door mij geproduceerd, Kaws is massaproductie.”

Welke variant van Scoop is de komende dagen te zien tijdens de AAF?

“Er zijn meerdere Scoops te zien tijdens de AAF. Ik ben nu bijvoorbeeld samen met Micha de Haan en Guido Verhoef bezig aan een enorme Scoop – wel tien à vijftien meter groot wordt deze – die helemaal van ballonnen is gemaakt. Die zweeft straks boven de beurshal.”

Hoe affordable is jouw art eigenlijk?

“Een Scoop kost nu tussen de 250 en 5000 euro. Kleinere versies zijn redelijk betaalbaar, wat mijn werk hopelijk wel toegankelijk maakt voor meer mensen. Kunst is in principe voor iedereen en ik vind het van belang dat iedereen toegang heeft tot kunst. Daarom probeer ik werk te maken van verschillende prijzen, om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen in the fantastic world of Raider.”