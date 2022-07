Derde vestiging van Koreaans restaurant The Bab opent in Oud-West

Beeld Eva Plevier

In een voormalige pizzeria aan de Eerste Constantijn Huygensstraat kun je tegenwoordig bij The Bab terecht voor authentieke Koreaanse gerechten. Door de vrij rustige inrichting valt gelijk de wall of fame op met Koreaanse filmposters. Eigenaar Junghun Pyo (42): “Hier hangen al mijn favoriete Koreaanse films, een must-see om de cultuur te snappen.”

Een paar jaar geleden opende Pyo samen zijn vrouw Haksun ‘Sunny’ Kim (42) de eerste The Bab in Amsterdam-Oost. Later volgde een vestiging in De Pijp en onlangs kwam daar dit derde restaurant in Oud-West bij.

Volgens Pyo valt het succes van The Bab te verklaren door de authenticiteit: “Geen één Koreaans restaurant in Amsterdam heeft een Koreaanse eigenaar. Wij zijn dit wel en blijven hierdoor dicht bij de Koreaanse cultuur en tradities.”

De recepten komen uit de koker van Sunny, die inspiratie haalt uit haar jeugd in Korea. Het concept en menu verschillen niet veel met de andere locaties. Er is keuze uit hoofdmaaltijden zoals kimchirijst en fried chicken (tussen de €11 en €15), in combinatie met diverse bijgerechten (tot €10). Pyo: “Onze kipgerechten worden het meest gegeten, maar mijn persoonlijke favoriet is de vegetarische dolsot bibimbab (€15,00).”

Pyo en zijn vrouw kijken vol ambitie naar de toekomst. Hun volgende project staat al op de planning en wijkt iets af van de huidige vorm: “Het moet een Koreaans café in oude stijl worden, een typisch Koreaans fenomeen.”

The Bab

Eerste Constantijn Huygensstraat 41H

