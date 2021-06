Beeld Shutterstock

Soms snap ik geen zak meer van het leven. Meestal gaat dat ­vanzelf voorbij, maar dit keer duurde het verdacht lang. ­Allemaal de schuld van Sea­­spiracy, de deprimerendste documentaire op Netflix ooit.

Het gaat over de effecten van visvangst. Ik zal u de details over slavernij en bloedbaden besparen, maar toch een paar feiten: jaarlijks sterven er 300.000 dolfijnen als bijvangst, een groot deel van de plastic­vervuiling komt door visnetten, het gros van de keurmerken is waardeloos en het vlees van kweekzalm ziet er soms zo flets uit dat het wordt geïnjecteerd met kleurstof.

Omdat ik na een week wakker liggen graag even geverifieerd wilde hebben dat de wereld inderdaad volledig naar de klote is, belde ik met Jan Woord van Woordvis, leverancier van restaurants als Rijsel en ­Toscanini. Het slechte nieuws: volgens hem bestaan al die misstanden voor een groot deel echt. Het goede nieuws: Sea­­spiracy gaat niet over onze eigen Noordzee. Daar staat het namelijk bol van de regels en controles.

Schol, tarbot, griet en tong uit de Noordzee kun je volgens Woord dan ook prima eten. Het probleem is dat we dat niet doen. Maar liefst tachtig procent van onze schol wordt geëxporteerd. We eten liever onder erbarmelijke omstandigheden gekweekte tilapia uit Zuidoost-Azië of een moot tonijn waarvan we geen idee hebben hoe hij is gevangen. En dat ligt dus ook in de supermarkt.

Dat moet anders. Daarom wil Woordvis een viswinkel nieuwe stijl openen. Ze zijn nog op zoek naar een locatie, maar zaterdag 12 en zaterdag 19 juni oefenen ze met een pop-up bij restaurant De School in West: De Viskot.

’s Ochtends struinen Jan Woord en zijn broer Jochem – zijn partner in Woordvis – de Urker afslag af voor de mooiste en beste kwaliteit vis, uiteraard uitsluitend in de Noordzee gevangen. Die vis wordt niet ingevroren, maar gaat linea recta naar Amsterdam. Een vast aanbod is er niet – het weer, de zee en het seizoen bepalen wat wordt gevangen.

Kortom: ik kan weer met een gerust hart slapen, netflixen én Noordzeevis eten – met dank aan Woord.