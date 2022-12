Denice Dest is sinds een jaar het gezicht van First Dates: ‘Mijn Amsterdamse accent moest eruit’

Denice Dest (43) is sinds dit jaar maître van First Dates. De Amsterdamse met het kenmerkende rode pak volgde na negen seizoenen Sergio Vyent op als gezicht van het populaire datingprogramma. ‘Als de ander wil betalen, zeg dan: dankjewel!’

Het jaar van Dit is de tweede aflevering van een serie eindejaarsinterviews waarin wordt teruggeblikt op 2022.

Wat is het belangrijkste wat je moet kunnen als maître?

“Je inleven. Je moet iemand echt zien: wat heeft iemand aan, wat kenmerkt iemand. Als iemand met paars haar binnenkomt, dan benoem je dat. Meestal voel je iets, een energie, dat je denkt: die zit er lekker in. Dan zeg ik: ‘Hey, jij komt effe binnen! Jij hebt een goeie dag!’ Het is belangrijk kandidaten gerust te stellen. Ik moet een veilig, welkom gevoel geven.”

De deelnemers hebben op zo’n moment toch al heel veel mensen van de show gezien?

“Natuurlijk. Ze zijn al door de make-up, zijn al geïnterviewd, hebben al dat shotje gemaakt langs het IJ – maar als ze door die klapdeuren komen, realiseren ze pas: oh my god, het gaat nu echt gebeuren. Nu ben ik op date.”

U spiegelt vaak. Als iemand ‘haaihaai’ zegt, doet u dat ook.

“Soms doe ik het expres, omdat mensen zich dan herkennen. Oh, zij zegt ook haaihaai, dat is dus helemaal niet gek. Het zijn allemaal ijsbrekers.”

Wat heeft u moeten leren?

“Cameragebruik. Niet terugpraten als iemand iets in mijn oortje zegt. En mijn Amsterdamse accent, dat moest eruit. Dat ‘effe’! Hang effe je jas op, kom effe mee. Het werd bijna gebiedend. Kom je binnen, op van de zenuwen, staat daar zo’n vrouw je te vertellen dat je effe je jas op moet hangen. Niet echt vriendelijk.”

U bent zelf ook voor het eerst op tv. Hoe is het om uzelf terug te zien?

“Dat gaat in fases. Eerst ben je vooral nieuwsgierig: wat sta ik te doen, hoe zie ik eruit? Dan volgt fase twee: hoe klink ik? Oh god, zeg ik weer hetzelfde! Fase drie is: hoe ziet de kijker mij? Ik heb presentatiecoaching gehad, dat was hilarisch. Soms kwam ik schaterlachend op – dat kan natuurlijk niet, dan denkt de kandidaat dat die wordt uitgelachen. Dat is helemaal mijn intentie niet: in het begin was ik vaak zo geconcentreerd dat ik boos leek te kijken, en dan maakte iemand van de regie een grapje om me aan het lachen te krijgen. Maar dan moet je het niet uitgieren natuurlijk.”

“En ik liep in het begin krom. Ik heb een beetje een bochel: ik heb heel grote borsten gehad, ooit woog ik 110 kilo. Ik heb een brace gekregen om rechterop te gaan lopen. Nu is die niet meer nodig, want ik ben meer gaan sporten. Mijn buikspieren vangen nu meer op, ik heb minder gewicht, en mijn borsten zijn kleiner.”

Heeft u ze laten verkleinen?

“Nee, alleen door te trainen.”

Na je veertigste gaat niks meer vanzelf, lijkt het.

“It’s all going south, darling. Je kunt er niks aan doen. Correctiekleding is mijn beste vriend. Dat zouden meer vrouwen moeten doen. Heerlijk.”

Waarom kijken mensen zo graag naar First Dates?

“Het is herkenbare, toegankelijke televisie, maar ook de awkwardness is lekker. En het is fijn om naar mensen te kijken die nog geloven in de liefde.”

Het moment waarop de vraag gesteld wordt wie er gaat betalen, is altijd een hoogtepunt. Hoe kijkt u daarnaar?

“Ik snap dat gay koppels de rekening splitten. Jonge mensen splitten ook altijd. Maar als je van mijn generatie bent, en de man stelt voor: ik neem de rekening wel, dat je dan zegt: ‘Echt waaaar? Echt? Ik wil ook wel betalen, hoor!’ Dan denk ik: vrouw, pak het aan! Het is toch heerlijk om verwend te worden! Eigenlijk willen ze heel graag meteen ja zeggen, maar is het de tijd van nu dat je dat niet meer mag doen? Wat is dat?”

U vindt het een toneelstukje.

“Laat jezelf verwennen! Dat kan ook andersom, hè. Als een vrouw wil betalen, zeg dan als man: dankjewel! Geef iemand de kans op die manier voor de gezelligheid te bedanken.”

Is dat nog wel van nu?

“Wat is dan wel van nu? Om te doen alsof je het niet wilt? Want die vrouwen zeggen uiteindelijk toch wel heel snel: oké!”

Bent u zelf weleens op blind date geweest?

“Nee. Ik heb mijn man ontmoet in een bunker, op een technofeest op de NDSM. Een lange, witte man met ritme. Dat vond ik bijzonder. Een week later zag ik hem weer, op een ander feest, en toen schrok ik van mijn eigen reactie. Hoezo vond ik het opeens belangrijk hoe ik deed, hoe ik eruitzag? En toen vroeg hij of hij me een drankje mocht aanbieden. ‘Nou ja,’ zei ik, ‘ik kan jou ook wel een drankje aanbieden.’”

U bent zelf even erg.

“Ik hoorde het mezelf zeggen, dus ik heb me snel herpakt. Natuurlijk mag je mij een drankje aanbieden! riep ik. En inmiddels zijn we veertien jaar en een tweeling verder.”

U heeft lang in het Amsterdamse uitgaansleven gewerkt. Wat deed u precies?

“Ik was doorbitch bij Radion, in West. Als doorbitch zet je de mensen meteen aan voor de gezelligheid en voor het feest. Dus ik stond voor de deur met pruik, korset, the whole shebang. Ik vond het heerlijk om daar te staan en mensen te ontvangen: kom in mijn club! Ik had altijd een fles wodka en een fles wijn bij me, vooral voor de meiden die heel schaars gekleed waren en al een half uur in de rij stonden. Hier, kom bij mama, neem even een shot. Soms droeg ik een hele grote jas en stond ik daar met een hele hoop meisjes onder mijn jas die wachtten tot ze verder konden. Ik zorgde voor het warme gevoel. En je kijkt: sta je op de lijst, ben je gekleed volgens de dresscode, gedraag je je, heb je niet te veel drugs op?”

Je bent er niet alleen maar voor de gezelligheid.

“Nee. Ik heb ook wel mensen moeten weigeren. Omdat ze te dronken waren, te veel hadden gebruikt, of op dresscode. Sorry, je valt uit de toon. Ik deed veel queerfeesten. Als je dan underdressed bent, val je op, op zo’n feest. Dan heb je het niet zo gezellig. En je vraagt je ook af: wat zoek je er eigenlijk, als je je niet volgens de dresscode kleedt?”

Doorbitch, is dat een neutraal woord?

“In Amsterdam wel. Je kunt wel doorhost zeggen, maar in het nachtleven ben je de doorbitch. Af en toe moet je ook wel heel erg direct zijn. Sorry, dit gaat ’m niet worden.”

Bent u weleens geweigerd?

“Ik heb weleens voor een deur gestaan dat er anders op mij werd gereageerd. Ik heb me er nooit druk om gemaakt: als het aan de voordeur al zo gaat, hoe zou het binnen dan zijn?”

Het lijkt me toch uiterst ongemakkelijk.

“Misschien ben ik er te nuchter voor. Ik heb wel racisme meegemaakt en dat heeft ook wel gestoken, maar als ik uitga en jij weigert me, dan is dat jouw zaak en niet mijn zaak.”

U noemt dat geen racisme?

“Voor mij is racisme dat je me recht in mijn gezicht zegt dat je me niet moet. En je geeft mij het gevoel dat ik er niet hoor te zijn. Maar als je zegt: ik kan je niet binnenlaten want het is te vol, en het valt me op dat witte mensen wel binnen mogen, dan is dat onderscheid maken. En waarom jij onderscheid maakt, dat is jouw zaak. Ik vind het arm gedrag. Your loss! Je weet niet wat voor feestje wij kunnen bouwen, you’re missing out. Ik laat het bij de ander. Als ik alles wat ik heb meegemaakt op mezelf zou betrekken, zou ik heel erg verbitterd door het leven gaan. Dat is waar ik voor pas. Ik pas voor andermans tekortkomingen.”

Beeld Chris en Marjan

Denice Dest 24 maart 1979, Amsterdam 1990-1994 IVO College, Amsterdam 1994-1998 Mbo sociaal-juridische dienstverlening 2000-2002 Medewerker customer operations, UPC 2000-2007 Doorbitch Radion 2003-2013 Diverse functies, ING 2010-2019 Diverse theatervoorstellingen 2012-2017 Stand-upcomedy 2014-nu Eigenaar Press Play Coaching 2015-nu Teamleider The Fundraising Company november 2021-nu Maître First Dates Denice Dest is getrouwd en heeft een tweeling van vier jaar. Ze wonen in Amsterdam-Zuidoost.