Delicatessenwinkel Sjoerds Loekie heeft ‘wereldklasse’ venkelsalami en dagverse proseccogorgonzola

Beeld Birgit Bijl

In een hoekpand waar de Ceintuurbaan en de van Woustraat elkaar kruisen, vind je Sjoerds Loekie. Door de grote, hoge ramen zijn de lange wandstellingen vol met fikse Hollandse kazen goed te zien. Initiatiefnemer Sjoerd Koopman (57) zette deze stap, nadat hij met zijn vrouw was overeengekomen dat ‘dit is waar hij echt gelukkig van wordt’.

Hij is opgegroeid in Loekie, de delicatessenwinkel die zijn vader in de Jordaan begon en waarvan meerdere vestigingen waren. Ook Sjoerds ­Loekie biedt delicatessen; naast Hollandse en buitenlandse kaassoorten is er een ruim assortiment vlees­waren. Denk aan dagverse rosbief, klassieke patés en rillettes, maar ook zalm en salades. Alles in porties verkrijgbaar of als ‘aangekleed’ broodje.

Sjoerds parisiennes (€4,25) komen van broodspeciaalzaak Vanmenno, en de baguettes traditionelles (€2,95) worden handgemaakt. Binnen is een kleine keuken waar chef en voormalig restaurateur Gerrit Jan Bos (67) in het zicht de verse gerechten bereidt. Het is een zaak met bijzondere producten: van Beaufort Alpagekaas (€42,50), gemaakt van de melk van bergkoeien die grazen in de weides van de Savoie, tot zelfgemaakte filet americain (€ 3,20) en venkelsalami van Slagerij van Broekhuizen uit Salland (€4,40). “Wereldklasse,” noemt Koopman deze.

Noemenswaardig is de grote open spanen doos gevuld met gorgonzola vermengd met prosecco (€29,50). Koopman: “Elke ochtend begin ik met het mengen hiervan.”

Sjoerds Loekie Ceintuurbaan 400hs

