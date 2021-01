Déjà Vu: Van der Helstplein, 1989 en in 2020

Van der Helstplein, 1989 en 2020

In 1989 konden de auto’s nog rond het Van der Helstplein rijden en aan alle zijden parkeren. Het plein werd circa 1900 aangelegd. De platanen zijn in 1935 geplant; enkele zijn vervangen, maar de meeste staan er nog. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Damrak, 1926 en 2020

Zicht op de achtergevels van Warmoesstraat 24 t/m 46 en links de Guldehandsteeg. De reclameteksten met huisnummers op de achtergevels correspondeerden vaak niet met de panden waarop ze waren geschilderd. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Hoek Stadhouderskade en Ruysdaelkade, ca. 1920 en 2020

Het Polderhuis was eeuwenlang een café. Het lag aan de Boerenwetering met een overhaal voor groenteschuiten. In 1924 werd het café gesloopt en werd hier een rioolgemaal gebouwd. Sinds 1987 is dat buiten gebruik; nu is het een kantorencomplex. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Tjasker in 1972 en 2020

De familie Woezel, geïnspireerd op de Woezels uit Winnie de Poeh, werd in 1972 geplaatst bij de Tjaskerflat in Molenwijk, in Noord. Marijke van Lis ontwierp de kleurrijke groep speelfiguren uit onvrede over de leefomgeving van kinderen in Amsterdam. Er staat ook een Woezel in de Zaanhof, in Westerpark. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Mr. Visserplein, 1971 en in 2020

Het Mr. Visserplein werd in 1968 aangelegd met een rotonde, een autotunnel en daarboven voetgangerstunnels. Rond 2010 zijn de rotonde en toegangen tot de tunnels verwijderd. In de tunnels zit nu speelparadijs TunFun. Beeld: Martin Alberts/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Nieuwe Herengracht, 1911 en in 2020

De Parkschouwburg stond naast het Wertheimpark. Het theater werd in 1883 geopend in verband met de Wereldtentoonstelling van dat jaar. In 1912 werd het alweer gesloopt, waarna hier Sportpark Parkschouwburg werd aangelegd. Beeld: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven en Erik Klein Wolterink

Mauritskade, 1969 en in 2020

Via laad- en losbruggen werd het bier van de Amstelbrouwerij, gesticht in 1870, vervoerd naar de dekschuiten in de Singelgracht. De productie werd vanaf 1977 afgebouwd en in 1983 werd de brouwerij definitief stilgelegd en gesloopt. Beeld: J.M. Arsath Ro’is/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Koninginneweg, 1895 en in 2020

In 1895 stonden aan de Koninginneweg de eerste huizen op nummers 217-231 (links) en 178-184 (rechts). De straat lag toen nog in de gemeente Nieuwer-Amstel, nu gemeente Amstelveen, maar werd in 1896 geannexeerd door Amsterdam. Op de achtergrond is de oude gevangenis aan de Havenstraat zichtbaar. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Oude Entrepotdokschutsluis, begin 1900 en in 2020

De Oude Entrepotdokschutsluis uit 1840 verbindt de Nieuwe Vaart met het Entrepotdok. In dit dok werden ingevoerde goederen opgeslagen tot de invoerrechten waren betaald. Na 1890 werden de panden gebruikt voor reguliere opslag en rond 1983 zijn ze vervangen door woningbouw. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Mosveld, 1947 en in 2020

Op 10 oktober 1947 spelen De Volewijckers thuis tegen Ajax (1-0). Sportpark Mosveld moest in 1964 wijken voor een aansluitweg vanaf de IJtunnel; de Johan van Hasseltweg (S118) sneed recht door de doelen van het hoofdveld. Sinds 2016 bevindt zich hier winkelcentrum Mosveld. Beeld: Nationaal Archief/Harry Sagers en Erik Klein Wolterink

Café De Omval, 1978 en in 2020

Aan het eind van de Weespertrekvaart stonden in 1978 alleen de kantoren van Delta Lloyd en Rijkspostspaarbank. In 1995 verscheen de Rembrandttoren, in 2001 de Mondriaantoren. Café De Omval uit 1938 staat op een gedempt stuk trekvaart en moet binnenkort wijken voor nieuwbouw. Beeld: Stadsarchief/J.M. Arsath Ro’is en Erik Klein Wolterink

Heineken’s Brouwerij, jaartal onbekend en in 2020

Heineken’s Brouwerij, Stadhouderskade (jaartal onbekend). Freddy Heineken vond de ’s niet internationaal en liet hem eind jaren vijftig van de gevel halen. Sinds 1988 wordt er geen bier meer gebrouwen. In 2008 werd het de Heineken Experience. Beeld: Stadsarchief/Erik Klein Wolterink

Halte Buiksloot in 1905 en in 2020

Van 1888 tot 1931 reed de Waterlandse tram naar Edam langs halte Buiksloot met het stationskoffiehuis op Buiksloterdijk 140. In 1964 zouden Buiksloterdijk 136-140 verdwijnen voor de aanleg van de Nieuwe Leeuwarderweg, maar 138 is blijven staan als het laatste huis op de dijk. Beeld: Stadsarchief/Erik Klein Wolterink

Amsterdamsebrug, 2010

De onderzijde van de Amsterdamsebrug aan de Zuiderzeeweg over het Amsterdam-Rijnkanaal staat bekend als Graffiti Hall of Fame. In 2013 werd de brug enkele decimeters verhoogd voor een betere doorvaart en is de voetgangersopgang verplaatst naar de zijkant. Beeld: Selma Schoenmakers/Erik Klein Wolterink.

Amstel 198 ca. 1927 en in 2020

Amstel 198, ca. 1927. De bovenste reclame aan de gevel van Amstel 198 werd in 1927 afgekeurd door de afdeling Reclametoezicht van de gemeente. Dit pandje in art-nouveaustijl is extreem ondiep en werd gebouwd als onderdeel van het naastgelegen fabriekspand van metaalfabriek Hamburger. Beeld Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Van Beuningenstraat in 1932 en in 2020

Van Beuningenstraat, 1932. Op een dak aan de Van Beuningenstraat stond een duivenplatje met een duivenknip erop om vreemde duiven mee te vangen. Op daken stonden soms grote bouwwerken, waarin meerdere mensen en honderden duiven konden plaatsnemen. Vanaf de jaren zeventig nam de belangstelling voor duivensport sterk af. Beeld: Nico Swaager/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Kattenburg in 1894 en in 2020

Kattenburg, 1894. Vanaf de Oosterkerk had men in 1894 zicht op bedrijfsloodsen op de noordoever van de Nieuwe Vaart. Kattenburg was een volksbuurt waar in de jaren zestig alle huizen wegens verkrotting werden gesloopt. Het Magazijn der Marine is nu het Scheepvaartmuseum. Beeld: G.H. Heinen/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Osdorpplein in 1971 en in 2020.

De beeldengroep Schaapjes, ook wel Lammetjes genoemd, staat al sinds 1966 op het Osdorpplein. Terwijl winkels verdwenen of veranderden, blijft het kunstwerk van Gerrit Bolhuis populair bij generaties kinderen. Het glimmende brons laat zien dat de schaapjes veelvuldig worden geaaid. Foto en research Erik Klein Wolterink.