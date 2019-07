Déjà vu: het Weteringcircuit in 1902 en in 2019

Het Weteringcircuit in 1902 en in 2019

Bij de stadsuitbreiding werd in 1877 een park aangelegd tussen de Singelgracht en de Wetering: het Eerste en Tweede Weteringplantsoen, gescheiden door de weg op deze oude foto. In 1953 werd de kruising in verband met het toenemende verkeer vervangen door een rotonde: het Weteringcircuit.

Deze weg scheidde het Eerste en Tweede Weteringplantsoen. Beeld Stadsarchief

Het Weteringcircuit nu Beeld Erik Klein Wolterink

Plein 40-45 in 1976 en 2019

Het bekendste gebouw aan dit plein is het Tuinstadhuis, waarin de FNV sinds de oprichting in 1976 huisde. Mogelijk worden de drie letters juist op deze foto bevestigd door een man op een ladder. Sinds 2010 is in het gebouw het kantoor van stadsdeel Nieuw-West.

Plein 40-45 op 27 juli 1976 Beeld Stadsarchief

Plein 40-45, 2019. Beeld Erik Klein Wolterink

Vondelpark in 1896 en 2019

In 1893 werd fietsen in het park toegestaan, na veel discussie en alleen in de ochtenduren. Omdat het stadspark destijds nog in handen was van 34 particulieren, konden mensen er niet worden bekeurd voor bijvoorbeeld rijden zonder licht.

Vondelpark, ingang Stadhouderskade, 1896. Beeld Stadsarchief

Vondelpark, 2019 Beeld Erik Klein Wolterink

Weesperzijde in 1932 en 2019

Amsterdammers genieten van een dagje stadsstrand op het ­opgespoten zand langs de Weesperzijde. Op de achtergrond de nagelnieuwe Berlagebrug, waarin zich twee jaar later Roeicentrum Berlagebrug vestigde.

Weesperzijde in 1932. Beeld Stadsarchief

Weesperzijde in 2019. Beeld Erik Klein Wolterink

Hoofddorpweg in 1929 en 2019

Aan het Hoofddorpplein stond een hoge slanke toren, ontworpen door Berlage. Het uurwerk in de top was 45 graden gedraaid, met een wijzerplaat aan vier zijden. De toren werd in de jaren zeventig wegens bouwvalligheid afgebroken.

Hoofddorpweg, 1929. Aan het Hoofddorpplein stond een hoge slanke toren. Het uurwerk in de top was 45 graden gedraaid, met een wijzerplaat aan vier zijden. De toren werd in de jaren zeventig wegens bouwvalligheid afgebroken. Beeld Erik Klein Wolterink

De Hoofddorpweg in 2019. Beeld Erik Klein Wolterink

Aalsmeerplein in 1942 en 2019

In de oorlog was dit plein een soort toegangspoort van de stad, die door de Duitsers werd bewaakt. Er was een tankstation voor de Wehrmacht en soldaten werden ondergebracht in huizen aan de Westlandgracht.

Aalsmeerplein in 1942 en in 2019. Beeld Erik Klein Wolterink

Hoek Spiegelgracht en Tweede Weteringdwarsstraat in 1958 en 2019

Hoek Spiegelgracht en Tweede Weteringdwarsstraat in 1958. Beeld Overbeek, J.A.

Hoek Spiegelgracht en Tweede Weteringdwarsstraat in 2019. Beeld Maarten Steenvoort

De Amstel in 1925 en 2019

Amstel, 1925. In 1982 begon onder luid protest de bouw van de Stopera: het stadhuis en het Muziektheater (nu Nationale Opera & Ballet). De buurt sprak van geldverspilling en eiste dat er woningen werden gebouwd. Ook was er kritiek op het ontwerp.

Amstel, 1925.

Stop de Opera was de slogan van het protest tegen de bouw. Een groot deel van de Jodenbuurt moest worden gesloopt voor de realisatie van het nieuwe stadhuis en opera Beeld Maarten Steenvoort

Plantage Middenlaan in 1982 en 2019

Plantage Middenlaan, 1982. Het verzorgingshuis Sint Jacob wordt nu deels ­gesloopt; de vleugels maken plaats voor ruim 300 seniorenwoningen.

Plantage Middenlaan in 1982. Het rooms-katholieke bejaardenhuis Sint Jacob. Beeld Roël Ino

Plantage Middenlaan in 2019. Het rooms-katholieke bejaardenhuis Sint Jacob wordt gesloopt. Beeld Maarten Steenvoort

Roetersstraat in 1959 en 2019

Roetersstraat, 21 april 1959. Boven de Nieuwe Achtergracht staat tegenwoordig een ­gebouw van de UvA-campus Roeterseiland.

Roetersstraat in 1959. Beeld Arsath Ro'is, J.M.

Roetersstraat in 2019. Beeld Maarten Steenvoort

Weesperplein in 1977 en 2019

Weesperplein, 1977. Metrohalte Weesperplein was juist geopend. De lift naar het perron kwam later. Op een houten bekisting hing nog een poster met de tekst: Hier komt een lift voor u. Bij de renovatie in 2012 werd de lift vernieuwd en voorzien van glas.

Weesperplein in 1977. Beeld Arsath Ro'is, J.M.

Weesperplein in 2019. Beeld Maarten Steenvoort

Petemayenbrug in 1983 en in 2019

Petemayenbrug, maart 1983. De gemeente besloot in 1974 de bruggen in deze buurt, zoals deze over de Zoutkeetsgracht, in hun oude staat terug te brengen. In 1985 was de brug vernieuwd.

De Petemayenbrug in maart 1983 Beeld Ino Roël

De Petemayenbrug in 2019 Beeld Maarten Steenvoort

Beukenplein in 1967 en 2019

Beukenplein, eind jaren zestig. Deze foto is op zijn vroegst in 1967 gemaakt.

Beukenplein eind jaren 60. Beeld Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting

Beukenplein in 2019 Beeld Maarten Steenvoort

Elandsgracht in 1884 en 2019

Elandsgracht (1884). Twee gevelstenen op nummer 73 herinneren aan het Fort van Sjako, dat tot het in 1886 werd gesloopt de huisnummers 71-77 besloeg. Het was vermoedelijk het rovershol van de 17de-eeuwse 'Nederlandse Robin Hood' Sjako.

Elandsgracht in 1884. Beeld Greiner, Albert

Elandsgracht in 2019. Beeld Maarten Steenvoort

Het hoofdkantoor van de Rijkspostspaarbank in 1913 en 2019

Het hoofdkantoor van de Rijkspostspaarbank (1913), hoek Van Baerlestraat/Paulus Potterstraat. In 1985 betrok het Sweelinck Conservatorium (later: Conservatorium van ­Amsterdam) het gebouw. Nu zit hier het luxe Conservatorium Hotel.

1913. Beeld Merkelbach, Atelier J./Stadsarchief

2019 Beeld Maarten Steenvoort

Eerste Constantijn Huygensstraat

Eerste Constantijn Huygensstraat, jaren zestig. Op de plek van het in 2004 gesloopte Jan Swammerdam Instituut zijn woningen en de psychiatrische kliniek Mentrum gebouwd. Het gevelkunstwerk How to meet an angel werd in 2009 onthuld.

Eind jaren zestig Beeld -

2019 Beeld Maarten Steenvoort

Tweede Kostverlorenkade (1917) en in 2019

Tweede Kostverlorenkade (1917), gezien in oostelijke richting. Ter hoogte van de huidige huisnummers 81-83 stonden bedrijfspanden van de N.V. Loonstoomhoutzagerij en -schaverij Zeldenrust.

1917. Beeld Jacobus van Eck

2019. Beeld Maarten Steenvoort

Rembrandtplein in 1888-1889 en in 2019

Rembrandtplein (1888-1889), in de richting van de Reguliersbreestraat. Blikvanger ­is ­café ­Mille Colonnes, dat in 1920 sloot. Het gebouw werd gesloopt en vervangen door eerst een muziekzaal en later een bioscoop. Sinds 1987 zit hier discotheek Escape.

1888-1889. Beeld Hans Meesters/Stadsarchief Amsterdam

2019. Beeld Eva Plevier

Reguliersdwarsstraat in de jaren zestig en in 2019

Reguliersdwarsstraat met rechts de Geelvinckssteeg, vlak voor de sloop in de jaren zestig van de twee historische panden op de hoek. In de jaren tachtig kwam er een futuristisch gebouw voor in de plaats.

Jaren '60. Beeld Stadsarchief

2019. Beeld Maarten Steenvoort.

Jozef Israëlskade in 1970 en in 2019

Jozef Israëlskade, gezien vanaf de Ferdinand Bolstraat, 1970. Hotel Okura in aanbouw. Het 78 meter hoge gebouw was bij de opening in 1971 het op een na hoogste in de stad; alleen Toren Overhoeks - nu de A'DAM Toren - in Noord was hoger.

1970 Beeld Arsath Ro'is, J.M.

2019 Beeld Maarten Steenvoort

Weesperzijde in 1927 en in 2019

Weesperzijde, 1927. De reclames voor REO Automobielen en Minerva op de hoek van de Blasiusstraat zijn nog altijd zichtbaar. Ooit waren hier ook reclames voor onder andere Clysma Egyptian Cigarettes en Banketbakkerij H.Peskens te zien.

1927 Beeld Dienst Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Reclametoezicht

2019 Beeld Maarten Steenvoort

Baarsjesweg in 1956 en in 2019

Baarsjesweg, 1956. Op de hoek met de Slatuinenweg staan de voormalige politiepost en de brandspuitbergplaats. In de jaren zeventig voorkwam buurtprotest dat er op deze plek grootschalig werd gebouwd.

1956 Beeld Collectie G.L.W. Oppenheim

2019 Beeld Maarten Steenvoort

Kerkstraat in 1927 en in 2019

Kerkstraat, ca. 1927. Onderdoorgang aan de kant van de Vijzelstraat. De oorspronkelijke bakstenen overbouwing, bekend als 'de Vijzelstraatflat', werd begin jaren zestig afgebroken wegens instortingsgevaar.

2019 Beeld Maarten Steenvoort

1927 Beeld Vereenigde Fotobureaux N.V.

Marnixstraat in 1898 en in 2019

Marnixstraat, gezien vanaf de Lijnbaansgracht, 1898. Molen De Victor, gebouwd in 1685, moest in het jaar dat de foto werd genomen plaatsmaken voor woningbouw. Hij was vernoemd naar Sint Victor, beschermheilige van het korenmolenaarsgilde.

1898 Beeld Stadsarchief Amsterdam

2019 Beeld Maarten Steenvoort

Tasmanstraat in 1959 en in 2019

In de voormalige Houthaven is de afgelopen jaren flink gebouwd, met als blikvanger de in 2018 opgeleverde Pontsteiger. De veerpont naar de Distelweg vertrekt sinds 1957 vanaf deze plek, tot in 2007 werden ook auto's overgezet.

Oude Houthaven met de steiger voor het gemeenteveer Houthaven-Distelweg Links het gebouwtje van de Bonte Swaen, gezien vanaf de Tasmanstraat. 11 mei 1959 Beeld J.M. Arsath Ro'is

Tasmanstraat gezien richting de Pontsteiger in 2019 Beeld Maarten Steenvoort

De Hogesluis in 1868 en in 2019

De Hogesluis, 1868. De 17de-eeuwse brug over de Amstel werd in 1883 vervangen door de huidige, naar voorbeeld van de beroemde Parijse Pont Neuf. Links is nog het Paleis voor Volksvlijt te zien. In 1929 is dat in vlammen opgegaan.

1868 Beeld Jager, A.

2019 Beeld Maarten Steenvoort

De Oudezijds Achterburgwal tussen 1894 en 1898 en in 2018

Oudezijds Achterburgwal, tussen 1894 en 1898, aan de Oudezijds Kolk - van oudsher 'Het Kolkje'. Rechts de achterzijde van de huizen aan de Zeedijk.

Tussen 1894 en 1898 Beeld Breitner, G.H. George

2018 Beeld Maarten Steenvoort

De Amstel rond 1890 en in 2018

De Amstel rond 1890, gezien vanaf de Halvemaansbrug. In 1895 werd het Rondeel - een bolwerk in de vijftiende-eeuwse stadsmuur - gesloopt en vervangen door een herberg met dezelfde naam. Die is uitgegroeid tot het huidige hotel De L'Europe.

Rond 1890 Beeld Römmler und Jonas

In 2018 Beeld Maarten Steenvoort

Spaarndammerdijk midden jaren vijftig en in 2018

Spaarndammerdijk, midden jaren vijftig, met op de achtergrond de net in gebruik genomen elektriciteitscentrale Hemweg, die nu grotendeels aan het zicht wordt onttrokken door gebouw Einstein op de Condensatorweg in Sloterdijk.

Jaren vijftig Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

2018 Beeld Maarten Steenvoort

Baanbrugsteeg in 1900-1915 en in 2018

Baanbrugsteeg, tussen 1900 en 1915. Gezien richting kruising Vinkenstraat, in het verschiet van de Brouwersgracht.

1900-1915 Beeld Collectie G.H. Breitner

2018 Beeld Maarten Steenvoort

P.C. Hooftstraat in 1981 en in 2018

P.C. Hooftstraat, 1981. Een rustige koopavond voor sinterklaas.

1981 Beeld Frans Busselman

2018 Beeld Maarten Steenvoort

I amsterdamletters op het Museumplein op 2 en 3 december 2018

Het Museumplein, 2 december 2018 om 10.40 uur Beeld Eva Plevier

Het Museumplein, 3 december 2018 om 09.09 uur. Beeld Eva Plevier

Banstraat in 1967 en in 2018

De Banstraat, gezien vanuit de Valeriusstraat, 1967. Op de plek van de voormalige nonnenschool Sint Jacobus, die tot 1949 in gebruik was, staat nu een appartementencomplex.

Banstraat 5-9, St. Jacobusscholen, gezien van Valeriusstraat Beeld J.M Arsath Ro'is

Banstraat gezien vanuit de Valeriusstraat, in de voormalige nonnen school de Sint Jacobus, zit nu een modern appartementencomplex Beeld Maarten Steenvoort

Oostenburgergracht in 1969 en in 2018

Oostenburgergracht, 1969. De woningen aan de even kant van de Oostenburgervoorstraat werden in de jaren zeventig vervangen door nieuwbouw. Veertig jaar later werden aan de andere kant de panden van machinefabriek Wiener & Co. gesloopt.

Oostenburgergracht 41-47I Beeld J.M. Arsath Ro'is

Amsterdam, 08-10-2018, Oostenburgergracht, ingang Oostenburgervoorstraat. Beeld Maarten Steenvoort

Koninginneweg in 1893 en in 2018

Koninginneweg, 1893. De nieuwe tramremise, met een stal voor acht paarden, van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij naar een ontwerp van de broers A.L. en J.G. Van Gendt. Tien jaar later werd een elektrische tramlijn in gebruik genomen.

1893 Beeld Vervaardiger Olie, Jacob

2018 Beeld Maarten Steenvoort

Zeeburgerkade in 1962 en in 2018

Het cacaopakhuis Koning Willem 1, gebouwd in 1961, moest tijdens de herontwikkeling van het Oostelijk Havengebied aan het eind van de jaren tachtig plaatsmaken voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

1962 Beeld Stadsarchief Amsterdam

2018 Beeld Maarten Steenvoort

