Déjà vu: De Vlugthaven in 1968 en in 2020

De Vlugthaven, 1968

In 1926 werd de haven, die een overnachtingsfunctie voor de binnen­vaart had, langs het Westerdok aangelegd. Rond 2011 kwam er het IJDock, met een haven voor pleziervaart, Paleis van Justitie, woningen, kantoren en een hotel.

Botermarkt, 1874 en 2020

De Boterwaag stond op de Botermarkt, nu het Rembrandtplein. In 1655 gebouwd als Derde Regulierspoort, fungeerde het gebouw na een uitbreiding van Amsterdam vanaf 1669 als botermarkt. Het werd in 1874 gesloopt.

De Waag, 1932 en 2020

Buurt- en speeltuinvereniging De Waag, een van de oudste in de stad, bestaat sinds 1922. Op de twee weken geleden genomen foto is te zien dat er gewoonlijk veel kinderen spelen in deze oase in de Nieuwmarktbuurt.

Gooioord, 1979 en 2020

Het dak van parkeergarage Gooioord was lang in gebruik als camper- en caravanstalling. In 2018 werd het laatste deel van de garage gesloopt. Sinds 29 mei 2019 valt dit terrein binnen het gebied Bijlmermuseum, een beschermd stadsgezicht.

Andreas Ziekenhuis, 1971 en 2020

Het in 1970 gebouwde Andreas Ziekenhuis werd na een fusie met het Sint Lucas Ziekenhuis in 2005 gesloopt. Rond het Andreasplein verrees vanaf 2008 de woonwijk Andreas Ensemble, met circa 1300 bewoners.

Station Westerdok, ca 1880 en 2020

Na opheffing van station Willemspoort in 1878 was dit het tijdelijke station, tot later in 1889 het Centraal Station opende. De naastgelegen ‘Droogbak’ werd gebouwd als hoofdkantoor van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Nu is een advocatenkantoor in het monumentale gebouw gevestigd.

Minervalaan, 1943 en 2020

De Minervalaan maakte deel uit van het Plan Zuid van Berlage. Het moest een monumentale allee worden met een winkelboulevard tot aan station Zuid. Door het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren in 1935 gingen deze functies echter grotendeels naar de Beethovenstraat.

Spuistraat, 1982 en 2020

Spuistraat, 1982. Spuistraat 189, deel van het Handelsbladcomplex dat in 1977 leeg kwam te staan, werd gekraakt door kunstenaarscollectief Aorta. In 1982 opende hier de groeps­expositie Beeldstroom, deels zichtbaar vanaf de openbare weg.

Hartveldseweg, ca 1935 en 2020

Hartveldseweg, Diemen, ca 1935. Aan het begin van de 20ste eeuw was de Hartveldseweg nog een nauwe straat met een spoor van de Gooische Tramweg Maatschappij. Met de toename van het autoverkeer werden winkels met bovenwoningen en het eeuwenoude café Vervetjes in 1938 afgebroken voor de aanleg van Rijksweg A1.

Stadion De Meer, 1995 en 2020

Stadion De Meer, 1995. In 1934 nam Ajax het stadion in gebruik met een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Franse Stade Français: 5-1. In 1996 won Ajax er de laatste wedstrijd van Willem II met exact dezelfde uitslag. Sinds 2002 is hier woonwijk Park de Meer.

