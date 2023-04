Deel een pizza of oesters bij La Nostra Gigí in de Gerard Doubuurt

Beeld Hannah Bults

“Een sexy cocktailbar.” Zo omschrijft eigenaar Benjamin van Roekel (29) een van de drie concepten waaruit La Nostra Gigí bestaat. Sexy door de oranje veren, fluwelen stoelen en rode gordijnen die de bar afsluiten van de rest van het pand. “De cocktailbar, het restaurant en het terras geven, door de verschillende decors, allemaal een andere beleving,” legt van Roekel uit.

Bij binnenkomst wordt je aandacht getrokken door het grote aantal meubelen in panterprint. Aan je rechterhand bevindt zich het restaurant met veelal tafels voor groepen. “Een groot deel van de Italiaanse cultuur is gebaseerd op het samenkomen met familie en vrienden. Vandaar dat we hebben gekozen voor grote tafels met veel stoelen.”

In de cocktailbar staan blauwfluwelen booths waar gasten wederom in grote groepen samen kunnen komen. “De bedoeling is dat mensen een hele avond bij ons kunnen vertoeven: verschuif van een drankje op het terras naar binnen voor het diner en sluit de avond af met een cocktail in onze bar.”

Om het bij elkaar komen rondom eten verder te stimuleren, bestaat de kaart voornamelijk uit deelbare gerechten. Onder andere oesters (€3,50), bruschetta (€8,50) en ‘pizzette’ (€14,50-€18,50) zijn er te bestellen. Op het terras zie je witte tafelkleden, met gietijzeren krullen versierde stoelen en een grote hoeveelheid planten; je waant je in een trattoria. “Het terras aan de gevel is bedoeld om te reserveren voor de lunch of diner, maar meer richting het plein geven we mensen de kans om iets te drinken en een pizza te delen.”

La Nostra Gigí Marie Heinekenplein 5, Zuid Private dining Aan de voorkant is een kleine ruimte afgezet met een gordijn voor een private dining-gevoel. Evenementen Er zullen veel evenementen worden georganiseerd, waaronder het shared lunch-menu met onbeperkt mimosa’s, cava en bellini’s, iedere laatste zondag van de maand. Openingstijden Maandag t/m woensdag 15.00-00.00 uur, donderdag 15.00-01.00 uur, vrijdag & zaterdag 12.00-02.00 uur,

zondag 12.00-00.00 uur.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.