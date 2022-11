Debuutroman De slimste mens-winnaar Lisa Loeb: ‘Een depressie kun je niet omdenken of wegjoggen’

Comedian, presentator en winnaar van De slimste mens Lisa Loeb (33) schrijft in haar debuutroman Bang over haar pestverleden en hoe het is om met een angststoornis te leven. ‘Ik wil dat mijn lezers denken: als zij haar angsten durft aan te gaan, kan ik het ook.’

‘Elke overeenkomst met in de werkelijkheid bestaande personen, gebeurtenissen en locaties berust niet op toeval, want het is allemaal precies zo gegaan. Althans, in mijn eigen hoofd’, zo begint Bang, dat deze week verschijnt. Loeb beschrijft in haar debuutroman hoe het is om te leven met een angststoornis. Ze haalde er alle nare herinneringen aan het pesten in haar jeugd en haar depressie voor naar boven.

“Toen ik alles wat ik heb meegemaakt begon op te schrijven, kwam het opeens heel hard binnen. Ik heb een hervonden zelfrespect voor hoe ik op die leeftijd het met het pesten ben omgegaan. Al heel jong had ik het gevoel dat ik er alleen voor stond, ik zat mijn tijd op de basisschool echt uit. Pas op het Vossius Gymnasium werd het leuk. Wat me destijds overeind hield, was de wetenschap dat veel succesvolle mensen ooit ook zijn gepest. ‘Kijk later maar in de krant, jullie gaan nog van mij horen!’ riep ik eens tegen een van de pesters.”

Nauwelijks van de bank af

Hoewel haar boek gaat over haar angststoornis, noemt ze Bang bewust een roman en geen zelfhulpboek. “Daar wilde ik ver van wegblijven, ik heb zelf nogal een toxische relatie met dat soort boeken. Ik wilde altijd winnen van mijn angsten door er over te lezen, maar daardoor werd het juist alleen maar erger,” vertelt Loeb op het terras van Wildschut. De laatste keer dat we elkaar op deze plek spraken, ook voor deze krant, maakte ze nog deel uit van het cabaretduo Matroesjka, waarmee ze toen voor het eerst de theaters ging bestormen.

In Bang beschrijft ze hoe ze tijdens een theatertour last krijgt van allerlei vage fysieke klachten. Een burn-out, luidt de conclusie van de artsen, maar het blijkt een depressie te zijn. Eentje waarbij tandenpoetsen al te veel inspanning kost en ze nauwelijks nog van de bank af kan komen.

“Veel mensen weten niet wat het inhoudt om depressief te zijn, ze snappen niet dat je het niet kunt omdenken of weg kunt joggen. Ik hoop dat ik door het delen van mijn verhaal bij kan dragen aan meer begrip voor de ziekte. Wie zelf ook te maken heeft met depressie en angst, zal veel herkenning vinden in het boek. Toen ik zelf zo ziek was, had ik niemand om me aan op te trekken.”

“Ik wil dat mensen die mijn boek lezen denken: als zij al haar angsten durft aan te gaan, dan kan ik het ook. Het is zo zonde je daar door te laten leiden in het leven en bovendien – de meeste angsten komen vaak helemaal niet uit.” Voor de zekerheid klopt ze dit even af op de terrastafel. “Ik ben niet mijn hele leven alleen gebleven, maar getrouwd met mijn grote liefde, ik ben ook niet gestorven aan een hartaanval en ik ben niet mislukt.”

Feministische datingshow

Voor iemand die voor veel uiteenlopende dingen bang is, van verlaten worden en kanker krijgen tot slechte recensies, durft Loeb vrij veel. Zoals meedoen aan De slimste mens, het programma dat haar leven, op een positieve manier, op zijn kop heeft gezet.

In het eerste hoofdstuk van Bang beschrijft ze hoe ze tijdens haar deelname aan het programma last krijgt van een paniekaanval. “De eerste keer dat ik zo’n aanval kreeg was ik 21. Je denkt dan dat je ter plekke moet overgeven of flauw gaat vallen, of erger nog, dood neervalt. Na al die jaren herken ik het gevoel nu, ik weet dat het vanzelf weer overgaat. Het leren accepteren, en de antidepressiva die ik slik en die de aanvallen lichter maken, hebben me daarbij geholpen. Vroeger werd ik in zo’n situatie boos, tegenwoordig heb ik vooral compassie met mezelf.”

Nadat ze vorig jaar de vierde vrouwelijke winnaar werd van De slimste mens openen er allerlei deuren. Loeb pakt alles gretig aan. “Vanaf deze week presenteer ik op HBO de feministische datingshow Fboy Island. Ze zochten iemand die slim, grappig en feministisch is, zagen mij op tv en belden me. Er zijn mensen die het vreemd vinden dat ik als winnaar van De slimste mens een datingshow presenteer, maar voor mij is het heel logisch. Even logisch als Druktemaker zijn bij De nieuws bv, mijn columns voorlezen bij Khalid & Sophie, of dit boek schrijven. Ik ben daarin een soort kind, ik pak alles wat mij leuk lijkt aan met een bepaalde speelsheid.”

“Een journalist merkte laatst op dat ik last heb van bewijsdrang, hij vroeg of dat soms samenhangt met mijn pestverleden. Maar wat ik doe is geen ‘fuck you’ naar de pesters, ik hou me helemaal niet met hen bezig. Dit is wie ik altijd al ben geweest, ik wilde altijd veel verschillende dingen doen en ik ben nooit vies geweest van een beetje competitie. Ik hoef niet te winnen van anderen, maar voor mezelf wil ik graag die tien halen.”

Inclusiviteit

Met theatermaken is ze voorlopig helemaal gestopt, ook nadat ze eerder solo was gegaan met de voorstelling Extase en voor drie van haar theaterliederen werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. “Ik krijg nu zulke mooie kansen in de tv-wereld. Ik heb een hoge ambitie en dat wordt bij tv gewaardeerd, in de theaterwereld is dat wat lastiger. Na twaalf jaar durfden ze het nog steeds niet aan om me in grote zalen te laten optreden. Ik focus me voor nu op tv maken en schrijven, en ik creëer nu omstandigheden waarin ik floreer. Ik heb alleen nog goede mensen om me heen, dat is heel belangrijk voor me.”

Haar debuut verschijnt deze week, maar het contract voor een tweede boek is al getekend. Wat Loeb betreft moet het gaan over feminisme en emancipatie. Feminisme is Loeb met de paplepel ingegoten, haar ouders runden samen een Amsterdamse uitgeverij en verdeelden de zorg evenredig.

“Het is gelul dat er voor vrouwen veel veranderd is de laatste jaren. Er is nog altijd een loonkloof, vrouwen hebben ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en er wordt nog steeds misogyn over ons gesproken. Een term als ‘parttime-prinsesjes’, daar word ik heel boos van; hoezo wil je vrouwen die zorg en werken combineren, nog een trap na geven? Aan mij wordt regelmatig gevraagd of mijn man mij helpt met het schrijven van mijn columns en wie mijn muziek en teksten eigenlijk schrijven. Alsof ik dat niet zelf zou kunnen. Mentale gezondheid, inclusiviteit en feminisme: het hangt voor mij allemaal samen. Als je jezelf niet mag of kunt zijn en je nergens wordt gerepresenteerd, is dat niet goed voor je psyche.”

Arjen Lubach

Het mediacircus rondom haar boek en de datingshow is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten, grenzen bewaken zit er voorlopig even niet in. “Ik accepteer dat het nu heel veel is en dat ik als ik straks thuiskom niet van mezelf naar de sportschool hoef, maar dat ik in mijn pyjama op de bank naar de Kardashians mag kijken. Ik probeer er vooral van te genieten, want in mijn hoofd ben ik alweer bezig met het volgende project.”

Wat dat is kan ze nog niet vertellen, zegt ze. “Maar het heeft te maken met mijn droom: een dagelijkse satirische show presenteren, zoals die van Arjen Lubach of de Amerikaanse Samantha Bee, twee van mijn grote voorbeelden. Ik móet de eerste vrouw zijn die dat in Nederland gaat doen. Laatst zat ik bij Lubach, hij zei dat ik nu aan het pieken ben. ‘Nee, ik ben aan het plateau-en,’ was mijn reactie. Dit is nog maar het begin.”

Lisa Loeb: Bang, uitgeverij Lebowksi, 272 blz., €22,99.