Beeld Humans of Amsterdam

“We hebben elkaar twee jaar geleden ontmoet in Parijs op 21 juni tijdens Fête de la Musique. Dat is een nationale feestdag in Frankrijk, een beetje zoals Koningsdag hier. Overal heb je dan feesten op straat. Ik was die dag naar een straatfeestje gegaan, maar ik vond er vrij weinig aan.

Toen kwam Aïdan opeens bij ons gezelschap en zo raakten we in gesprek. Uiteindelijk hebben we het hele weekend samen gespendeerd tot dat ik terug moest naar Amsterdam. We bleven met elkaar appen en toen stelde ik hem voor: waarom kom je niet gewoon naar Amsterdam?

Hij hoefde daar niet heel lang over na te denken. Twee weken later kwam hij naar Nederland en is vervolgens nooit meer teruggegaan naar Parijs. De zwangerschap kwam als een verrassing. Eerder had ik een miskraam gehad, dus vooral in het begin was ik nogal bezorgd. Aïdan was juist heel enthousiast, waardoor ik me uiteindelijk ook beter eraan kon overgeven.

Het was een prachtige zwangerschap en de bevalling hebben we grotendeels met z’n tweeën thuis gedaan. Ondanks dat het onze eerste keer was, wisten we wat we moesten doen. Pas op het laatste moment kwamen de doula en de verloskundige, en tien minuten later was onze zoon Malik geboren.”