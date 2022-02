De Zuidas heeft nu zijn eigen Pizzabakkers – voor een Italiaanse lunch en vrijmibo

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: weer een Pizzabakkers, maar nu speciaal voor de Zuidas.

Kantoormedewerkers en bewoners van The Valley op de Zuidas kunnen nu uit eten zonder het gebouw te verlaten. Op de begane grond zit sinds kort een filiaal van de Pizzabakkers, de vijfentwintigste van het land. “Ik kan niet heel objectief oordelen, maar ik vind het de mooiste Pizzabakkers die er is,” vertelt mede-eigenaar Arnaud Scholten (28). De andere eigenaren zijn chef-kok Jeroen de Bussy (29) en Jéron van der Pool (29).

Scholten begon op zijn achttiende bij de Pizzabakkers op de Haarlemmerdijk en opent nu zijn tweede vestiging. “Ik ben een kind van het bedrijf. Het is een uit de hand gelopen bijbaantje geworden,” lacht hij.

In het industriële pand hangt een boekenkast van zes meter breed met een klassieke bibliotheekladder. Er staan geen boeken in, maar een heleboel kartonnen pizzadozen. “Tja, daar zochten we nog een plek voor.” Het restaurant is zeven meter hoog en de muren zijn bedekt met een terracottakleurige verf.

Het menu is ietwat aangepast voor de Zuidas. “Omdat er veel kantoren zijn, willen we ons meer dan andere Pizzabakkers gaan focussen op de lunch.” Zo staan er, naast veel pizza’s natuurlijk, versgebakken ciabatta’s uit de elektrische steenoven op de kaart. Zoals de ciabatta mozzarella di bufala (€7). En in verband met de lokale vrijmibocultuur kun je bij deze Pizzabakkers ook borrelen.”

Alle ingrediënten worden geïmporteerd uit Italië, ‘behalve de appelsap en de geitenkaas.’ Zelf houdt Scholten het meest van de pizza margherita met een bolletje burrata (€12,50).

