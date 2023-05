De zon in, maar waar? Deze programmeur maakte een algoritme om de zonnigste terrassen in Amsterdam te berekenen

Je wil de zon in, maar waar? Data engineer Paul Lodder (26) ontwikkelde een algoritme zodat je kunt zien op welke Amsterdams terrassen op dat moment de zon (het hardst) schijnt.

Zon op je bakkes.

“Ja, die naam werkt best wel lekker. Vorig jaar heb ik dit eigenlijk als geintje gemaakt: ik wilde op het terras in de zon zitten en kende wel wat plekken, maar ik miste overzicht. Dus toen dacht ik: dat moet wel te fiksen zijn, want of ergens de zon valt, is berekenen. Ik heb wat openbare datasets aan elkaar geknoopt en een algoritme gemaakt, voor mezelf en wat vrienden. Vorige week bedacht ik: o ja, goed moment om hem ook eens te delen op sociale media.”

Wat is de simpelste manier om uit te leggen wat je precies hebt gedaan?

“We combineerden drie datasets: eentje met alle gebouwen in de stad, eentje met alle terrassen en een hoogtemap. Zo kun je Amsterdam eigenlijk simuleren: als je weet hoe de zon zich beweegt door de dag heen, kun je berekenen waar er op welk moment zon en schaduw valt. July Jagt, een goede vriend, bouwde er een website bij.”

Ik denk dat veel mensen je dankbaar gaan zijn.

“Je kunt overigens ook filteren op plekken in de schaduw, handig voor de echt hete zomerdagen. O ja, wel belangrijk: het algoritme houdt nog geen rekening met bewolking en bomen, maar dat wil ik nog wel gaan toevoegen.”

Kunnen we nog meer fijne algoritmes van je verwachten?

“Haha, ik denk het wel. Met mijn programmeerwerk probeer ik altijd iets van een positieve bijdrage te leveren. We willen dit idee in ieder geval ook naar andere steden brengen, dat proberen we nu te crowdsourcen: dat mensen de terrassen aanleveren en wij het rekenwerk doen. Nu hopen op een zonnige zomer.”

https://zonopjebakkes.nl/