De zon breekt door: dit zijn 6 nieuwe terrassen in Amsterdam om uit te proberen

Nu deze week de zon doorbreekt en de meeste coronaregels zijn afgeschaft, kunnen we weer ongegeneerd ‘terrassen’ en ‘mensen kijken’. Dit zijn zes nieuwe Amsterdamse terrasjes om uit te proberen.

1. Café Saté in West

De zaak op de hoek van het Hugo de Grootplein valt gelijk op door de banken met gekleurde kussentjes voor de deur. Ze zijn even comfortabel als kleurrijk. “Een laagdrempelig eetcafé, met een luxe feel.” Je kunt er terecht voor lunch, diner, maar ook gewoon voor een lekker glas wijn. De kans is groot dat The Singing Chef Tjerk Rademaker je tijdens het bedienen trakteert op een a capella stukje Elvis of Sinatra. En als je er toch bent, probeer dan zeker de saté gemaakt van gamba’s. Een aanrader!

2. Bar Bachrach in Oost

Het zusje van restaurant Wilde Zwijnen zit sinds eind vorig jaar op het gezelligste plein van Oost: het Javaplein. De gerechten lijken rechtstreeks uit Libanon, Barcelona en Tel Aviv te komen. Je kunt er terecht voor een kleine hap en een glaasje wijn, maar ook uitgebreid dineren behoort tot de opties. Wat je ook kiest, er staat altijd iets te eten op tafel. En bij mooi weer worden de tafels en banken buiten op de stoep neergezet, als bij een echte streetbar.

3. Bardita in Oost

Bij Bardita krijg je bij aankomst een shotje tequila en zoek je zelf de tabasco uit voor bij je taco. Wat wil een mens nog meer? Het Mexicaanse eetcafé heeft een heerlijk terras aan het Beukenplein, waar het op zonnige dagen heerlijk toeven is. De zon draait precies het terras rond. Geniet van Coronabier of, voor de echte daredevils, van mezcal. Bij Bardita kan het allemaal.

4. Restaurant No Rules in Vondelpark

Bij No Rules kom je natuurlijk voor de creatieve gerechten, zoals de ovale pizza’s en oesters met chorizo. Maar het terras mag er ook wezen. Waan je in Central Park en geniet van het uitzicht. Elke zondag is er een ‘Bottomless Sunday Brunch’ en in de avond voel je het park bruisen.

5. Restaurant Zeeuw & Schot in Oost

Voor wie houdt van verfijnd eten, cocktails en whisky, is Zeeuw & Schot een goudmijn. Het restaurant is de perfecte combinatie tussen fine dining en cocktailbar. Het terras beslaat de volledige breedte van het oude kunstenaarskraakpand waarin Zeeuw & Schot is gevestigd, maar je kan ook neerploffen op de zwarte Chesterfieldbanken.

6. Shaffy Restobar in Centrum

“Of je nou nog even een hapje wilt eten, of binnenwandelt voor een cocktail in de bar met wat bites – het kan hier allemaal,” zegt chef-kok Floris van Straalen (30) over de Shaffy Restobar. De bar heeft een imposante uitstraling, gelegen in cultuurhuis Felix Meritis, maar de vibe is laidback en het terras aan de Keizersgracht is ideaal om te borrelen tot laat. Ramses Shaffy liep hier vaak rond, nu zit er een bar met zijn naam.