De zomer smaakt altijd naar meer: Jonah Freuds zonnige kookboeken-top 10

Het is zomer! De barbecue kan weer aan, salades smaken nét iets beter dan anders, en recepten uit warme landen vergroten het vakantiegevoel. Culinair kenner Jonah Freud maakt ons lekker met de tien smakelijkste kookboeken van dit seizoen.

Zoet genoeg

Alison Roman

Het toetje als afsluiting van een maaltijd is niet mijn sterkste kant. Ik ben geen zoetekauw en daarbij moet je meestal zeer precies zijn met de receptuur volgen, wat ook al geen sterke kant van me is. Des te opmerkelijker dat bij het doorbladeren van Zoet genoeg, het nieuwe boek van Alison Roman, ik meteen de smaak te pakken kreeg en er opeens allerlei zoete lekkernijen op tafel kwamen.

Roman is bekend geworden door haar kookfilmpjes op internet. Die werden wereldwijd zo veel bekeken dat ze op ging vallen. Vervolgens werd ze gevraagd voor het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Bon Appétit en als columnist voor The New York Times.

Ze schreef eerder twee kookboeken, maar ik ben pas nu echt fan geworden. Niet alleen de over het algemeen simpele recepten voor taarten, koekjes en desserts, maar ook de fotografie in het boek hebben mij geheel voor haar gewonnen.

Spectrum, €35

Twickel kookt

Manon Henzel

Op landgoed Twickel in het Overijsselse Ambt Delden is deze zomer de tentoonstelling Twickel kookt, over zes eeuwen eetcultuur in en om het landgoed, te bezoeken. Twickel was eeuwenlang een zelfvoorzienend landgoed en er is veel informatie bewaard gebleven. Niet alleen enkele kookschriftjes met recepten maar ook dagboeken, pachtovereenkomsten en instructies voor het personeel. Zo zijn er ook nog zogenaamde boterboekjes van de kasteelboerderij bewaard, waarin precies beschreven staat hoeveel melk de koeien gaven en hoeveel boter daarvan werd gemaakt.

Culinair historica Manon Henzel schreef aan de hand van al deze informatie het boek Twickel kookt. Door middel van ruim twintig recepten vertelt ze de culinaire geschiedenis van het landgoed. De tentoonstelling loopt tot 1 oktober. Een extra reden om deze zomer het prachtige landgoed te bezoeken.

Stichting Twickel, €19,90

Athína

Chloé Monchalin en Benjamin Rousselet

Al meer dan twintig jaar is het boek Polpo een bestseller. Een boek met Venetiaanse gerechten, dat erg mooi is uitgegeven. Het boek Athína ziet er net zo uit als Polpo, maar dan gaat het over de Griekse keuken. Een keuken die vaak te boek staat als een van de mindere van Zuid-Europa. En dat is onterecht. Sardines, octopus, halloumi – in Griekenland ontmoeten West en Oost elkaar in de gerechten.

Er staan simpele receptuur en prachtige foto’s in dit oorspronkelijk in het Frans uitgegeven boek. In het register zijn een beetje te pas en te onpas gerechten in het Grieks of in het Nederlands ondergebracht. Dus voor iedereen die het Grieks niet goed beheerst, is het zoeken naar de gerechten. Gelukkig is het absoluut geen straf om veel heen en weer te bladeren in dit boek. Vooral in de zomer zul je steeds weer inspiratie vinden om iets Grieks op tafel te zetten.

Becht, €35

Saladebijbel

Welmoed Bezoen

In mijn voorraadkast – bij ons bekend als het magazijn – had ik nog een restje aardappelen dat op moest. Twee dagen daarvoor had ik de nieuwe versie van de Saladebijbel binnen gekregen, deze keer geschreven door Welmoed Bezoen. Eens kijken, dacht ik, wat voor aardappelsalades daarin staan. In het register vond ik bij de A ‘aardappel’, met daarachter elf verwijzingen naar pagina’s. Aardappelsalade was daar niet terug te vinden.

Bladerend naar pagina 278, een van de elf verwijzingen, kwam ik uit bij de Russische botjassalade. Die blijkt onder een ‘meeneemsalade’ te vallen, en inderdaad, er zit aardappel in. Op pagina 272, ook een verwijzing, vond ik de Mexicaanse maïssalade. Maar daar zit dan, gek genoeg, geen aardappel in.

Registers maken van kookboeken: het is een vak apart, en niet alle uitgeverijen beheersen dit. Bij de K van knoflook staan maar liefst 111 verwijzingen naar recepten waar dus (waarschijnlijk) knoflook in zit. Ik geef het op!

Carrera, €35

Jaarrond

Yvette van Boven

Een receptenrubriek in de kranten is bijna zo oud als de weg naar Rome. Een aantal schrijvers is daar zeer bekend mee geworden en zij waren echt een leidraad voor wat er in Nederland op tafel kwam. Marianne Stuit was zo iemand. Voor de Volkskrant schreef zij ooit de recepten, die later werden gebundeld in de Dagkookboeken. In mijn familie was Berthe Meijer favoriet. Zij schreef recepten voor NRC. Ook deze werden in meerdere boeken gebundeld.

Nu hebben we Yvette van Boven die (onder andere) voor de Volkskrant schrijft, maar dan alleen in het weekend. Mensen die de receptenrubriek in de krant lezen en gebruiken kennen het wel: je scheurt ze uit en bedenkt dat je ze op een vrije dag netjes in gaat plakken en rubriceren. Dat komt er dus meestal niet van. Daarom is het fijn dat er uitgeverijen zijn die ze bundelen in een boek. Jaarrond geeft recepten ingedeeld in de vier jaargetijden. Het is om te zien niet het mooiste boek van Van Boven. De recepten zijn wel typisch Van Boven: creatief, uit het seizoen en zeer smakelijk.

Nijgh & van Ditmar, €33

The Indonesian Table

Petty Pandean-Elliott

Zelf beschouw ik de Indonesische keuken als een van de lekkerste ter wereld. Vanwege ons koloniale verleden hebben we er meer kennis van kunnen nemen dan menig ander land in de wereld. In de mooie landenkookboekenserie van uitgeverij Phaidon is nu een deel verschenen over Indonesië. Voor mij wordt dit het meeneemcadeau voor vrienden in het buitenland. Zij kunnen dan thuis zelf sayur lodeh, sambals en soto ayam maken. Doordat via internet veel specerijen besteld kunnen worden die waar dan ook thuis worden afgeleverd, is het niet meer noodzakelijk een toko in de buurt te hebben.

Bij elk recept wordt vermeld uit welk gedeelte van Indonesië het gerecht komt, maar ook of het glutenvrij, notenvrij of veganistisch is. Zeer mooi uitgegeven boek met prachtige fotografie.

Phaidon, €34,95 (Engelstalig)

Chefwise

Shari Bayer

Mag je eindelijk gaan genieten van je welverdiende vakantie, is het voor elke chef-kok toch altijd weer een beetje doorwerken. Bij andere zaken gaan eten, je laten beïnvloeden door nieuwe inspiratiebronnen om recepten uit te denken – het brein van de chef stopt nooit.

Mocht je dan toch eens op een ligstoel aan het zwembad of op een handdoek op het strand liggen, dan is het een genot om de levenslessen te lezen van toonaangevende chefs uit de hele wereld in Chefwise. Chefs van Nederland tot Helsinki en van Nigeria tot New York delen in dit boekje hun overpeinzingen over hun leven en werk. In veertien hoofdstukken die uiteenlopen van filosofie, identiteit, communicatie, team en werk-levenbalans, valt er heel wat te leren en vooral ook zelf verder te filosoferen.

‘We are our travels, the places we visit, and the people we meet, the ingredients we try and the dishes that blow our minds,’ aldus de Mexicaanse chef Enrique Olvera.

Phaidon, €17,95 (Engelstalig)

Man met smaak

Jord Althuizen

Het meest hilarische kookboek dat onlangs verscheen is Man met smaak. ‘Het ultieme mannenkookboek’, staat op de achterflap. Wat krijg je dan: reeds eerder in boeken gepubliceerde recepten van zes mannen die meerdere kookboeken op de markt brachten. Goedkoop scoren, moet de uitgeverij hebben gedacht.

Van elke man een recept of acht. Te beginnen met, hoe kan het ook anders, barbecuerecepten van de mannelijkste man in de keuken: barbecuekoning Jord Althuizen. Verder komen we Bart van Olphen (vis), Gert-Jan Kiers (vlees), Mounir Toub (vega), Niven Kunz (groente) en tot slot meesterpatissier Hidde de Brabander tegen.

Van de laatste overigens een recept dat rechtstreeks is overgeschreven uit De banketbakker van Cees Holtkamp. Een liefdeloos gemaakt kookboek dat vooral ook heel smakeloos is. Daarbij worden niet alleen de auteurs, maar ook de man op zich, als zielloze wezens neergezet.

Kosmos, €16

BBQ-tijd

Susan Aretz

Tegenover het boek Man met smaak zetten we het boek BBQ-tijd van Susan Aretz, gemaakt voor vrouwen die graag met vuur spelen – hoewel in Aretz’ boek het sekseverschil minder prominent aanwezig is. Worden we met z’n allen weer een beetje teruggeworpen op de jaren zeventig van de vorig eeuw? Is het verschil tussen mannen en vrouwen in de keuken nog zo aanwezig dat er aparte boeken voor moeten zijn? Ik betwijfel dat.

BBQ-tijd is een met liefde en zorg gemaakt instapboek met recepten als porchetta, jerk chicken en vegan shoarma waarin oesterzwammen worden gebruikt. Ik denk dat ook menig man die loopt te klooien met de barbecue er blij mee zal zijn.

Achterin nog een aantal cocktailrecepten om het buitenfeest compleet te maken.

Fontaine, €30

Beeld rv

Noedels

Emma de Thouars

Je moet geen koolhydratenangst hebben als je gerechten gaat maken uit het nieuwe boek van Emma de Thouars. De basis van alle gerechten is noedels, in alle soorten en maten. Eiernoedels, boekweitnoedels, glasnoedels en rijstnoedels worden verwerkt in komgerechten die je over het algemeen in een mum van tijd op tafel hebt staan.

Het boek begint met het zelf maken van noedels. We zien op de foto’s een vrolijke Thouars die noedels aan het uitrollen en -trekken is. Ze houdt niet van groenten door haar gerechten heen, schrijft ze, dus het zijn noedels met soms wat vlees of vis, maar over het algemeen met de simpele toevoeging van miso, olie en wat andere smaakmakers. Achterin nog zeven groentegerechten die als bijgerecht kunnen worden geserveerd. Comfortfood, dat is wat het is.

Nijgh & van Ditmar, €27