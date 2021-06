De zoete-aardappelsoep van Sterk Staaltje is pittig en fluweelzacht

Alles is netjes ingepakt, met een briefje erbij. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

In de Staalstraat huist eetwinkel Sterk Staaltje. Mensen staan hier regelmatig in de rij voor de verse maaltijden en belegde broodjes – een ideale lunch tussen je lange (thuis)werkdag door. Bestellen kan via Uber Eats, waar ze een groot bezorggebied hebben: ideaal als je aan huis gekluisterd zit of net wat verder weg woont.

Wat biedt het menu?

De digitale menukaart is compact doch uitnodigend. Vijf broodjes, een aantal salades en soepen, wat zoetigheden en sappen. Er is een mooie balans tussen vlees, vis en vega en tussen gezond en wat ‘minder gezond’. En als avondmaaltijd (of stevige lunch) is er lasagne bolognese. Alles klinkt zeer aantrekkelijk. Ik bestel twee broodjes, een groentesalade, soep en een brownie.

Rijden maar!

Na 35 minuten neem ik de bestelling in ontvangst. Alles is netjes ingepakt, met een attent briefje erbij. De vegetarische zoete-aardappelsoep (€5,95) is bijna een halve liter romige heerlijkheid. Misschien is dit wel een van de allerbeste die ik ooit at: kruidig, een tikje pittig, fluweelzacht. De gestoofde spinazie geeft ’m extra body. Echt een aanrader.

Hoe bevallen de broodjes?

Het broodje biefstuk (€7,95) is rijkelijk belegd met rookvlees, pesto, rucola, geschaafde Parmezaanse kaas en pompoenpitten. Ik ben meer fan van rosbief of carpaccio in plaats van gerookt vlees op zo’n broodje, maar de kwaliteit is prima. De meergranentriangel waar dit lekkers op ligt, is goed gebakken. Ik zou zelf in Uber Eats de optie hebben toegevoegd om het type broodje te kunnen kiezen – iets wat in de winkel uiteraard wel kan.

Dan de vegetarische sandwich met mozzarella (€7,95). De gegrilde aubergine is zoetig en zacht, de verse kaas is top. Er is helaas wel wat misgegaan: de geroosterde rode paprika ontbreekt (wel zit er tomaat bij) en er zit geen truffeltapenade op. Da’s best wel jammer, zeker voor deze prijs. Maar: het smaakt goed.

Kleine misser. Wat eten we nog meer?

De gegrilde groentesalade (€8,95) bevat compleet andere ingrediënten dan beloofd op het menu, maar is toch een prettige mix van broccoli, sperzieboontjes, champignons en zongedroogde tomaat. Het is gezien de 350 gram met recht een royale portie te noemen. Een ideaal bij­gerecht, of een lunch als je er wat brood bij eet.

Tot slot de brownie (€3,50). In het land der brownies heb je drie soorten: cake-achtig en wat droger, fudgy en sticky, en een combinatie van die twee. Dit exemplaar valt absoluut in de tweede categorie. Hij is heerlijk plakkerig, met een volle chocoladesmaak en kleine stukjes walnoot. Vergeet die dus niet erbij te bestellen.

