De ziel was eruit, maar de motor komt weer op gang in de Tolhuistuin

Tijmen Vermaas van de Tolhuistuin. Beeld Nina Schollaardt

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“De concerten liggen stil en het restaurant met 230 zitplekken is dicht. Hierdoor lijden wij ongeveer 90 procent omzetverlies. Inclusief de concertzalen waren er 1500 man binnen als we vol zaten. Bij binnenkomst voel je nu dat de ziel uit de zaak is. Het ruikt zelfs anders. We hebben geprobeerd inkomsten te genereren door takeaway, maar de Tolhuistuin ligt afgelegen in Noord, dus dat liep niet zo lekker. Het is echt treurig om te zien.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Ik ben erg positief. We moeten even geduld hebben, maar de besmettingscijfers gaan omlaag. De gemeente heeft toestemming gegeven om ons terras iets uit te breiden. Boven kunnen we nu 80 mensen kwijt, beneden 200. Ik denk dat het einde in zicht is en we vanaf 1 juni weer helemaal open kunnen. Uiteraard nemen we de maatregelen dan in acht. Vanaf dat moment gaat het hopelijk razendsnel de goede kant op.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Op Valentijnsdag hebben we 600 lunchpakketten gemaakt voor bewoners van Noord die onder de armoedegrens leven. In mei hebben we ook meegedaan met de actie Cakes for care, waarbij we 2400 stukken worteltaart weggaven aan het Franciscus Gasthuis, een Rotterdams ziekenhuis. Ze waren daar heel blij mee. Gevalletje 020 helpt 010.”

Hoe houdt u de moed erin?

“De opening van het terras heeft ­ervoor gezorgd dat ik de moed erin houd. We zijn nu een beetje aan het testdraaien. De motor komt langzaam op gang. Ik ben een ondernemer die heel blij en gelukkig is met het land waarin we wonen. We hebben gelukkig veel financiële steun van de overheid gekregen.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Veel glazen bier drinken aan mijn ­eigen bar en iedereen laten weten hoe fijn het is om weer open te zijn. Ik kan niet wachten. Mensen ontmoeten, volle zalen en lekker eten: daar heb ik erg veel zin in.”

Tolhuistuin IJpromenade 2 tolhuistuin.nl

