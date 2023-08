De zaterdagochtend van Marijtje: ‘Met pubers in huis is het op zo’n ochtend ieder voor zich’

Marijtje van Amersvoort (47) Hoofdredacteur van mediaproductiebureau Tin Can

Blankenstraat, Oost, 11.18 uur

Meestal staat de zaterdagochtend van Marijtje van Amersvoort (47) en Erik Basselier (52) in het teken van kranten lezen en boodschappen doen, gaat Lis (14) werken bij de notenkraam op de Dappermarkt en gaan Charlie (12) en Tommy (18) voetballen – die laatste is nu op voetbalkamp. “Met pubers in huis is het op zaterdagochtend ieder voor zich. Doordeweeks eten we samen,” zegt Van Amersvoort. Vandaag pakken ze in voor hun vakantie naar New York. “Misschien wel onze laatste reis met z’n allen voordat de oudste uitvliegt.” Poes Flip kon niet op de foto: die is alvast aan het spelen met buurpoes Coos, waar hij logeert tijdens de vakantie.