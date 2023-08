De XXL-snack is in Amsterdam zeldzaam, de mega kaassoufflé helemaal – zéér onterecht, vindt de Snackspert

Lunchroom Snackbar de Boei Beeld Eke Bosman

Het is op z’n minst opvallend dat wij Nederlanders in onze snackcultuur nooit het motto ‘hoe groter, hoe beter’ hebben omarmd. Dit in tegenstelling tot fastfoodland Amerika, waar restaurants juist pronken met The biggest ever. Het is in Amsterdamse snackbars echt zoeken naar extra grote snacks, máár: ze zijn er wel. De frikandel XXL is de beroemdste; veel minder bekend is de megakaassoufflé die sommige snackbars aanbieden.

De Boei aan het Purmerplein in Noord heeft er zo eentje. Het is gek dat deze kaassoufflé – ontwikkeld door KB, het bedrijf van de uitvinder van de kaassoufflé – niet in andere cafetaria’s te vinden is. Want het is één groot kaasgenot. De inhoud is bijna het dubbele van die in een normale kaassoufflé; 115 gram tegenover de 60 gram van het jongere broertje/zusje (vul zelf maar in). Ik zou het wel weten.

Het is echter niet de enige reden om Lunchroom Snackbar De Boei een keertje te bezoeken; ze hebben er ook de bocado (de kipsnack die ik paar weken geleden al besprak), de frikandel XXL, de sitostick (een gepaneerde kalkoensnack, heel lekker), en ook nog eens een pittige kaassoufflé. Allemaal gerechten die je niet standaard op je bord op schoot hebt liggen, zondagavond, kijkend naar Studio Sport om Ajax weer onnodig gelijk te zien spelen. Dan kan je beter op snacksafari gaan. Naar het Purmerplein bijvoorbeeld.

Lunchroom Snackbar De Boei

Purmerplein 34

ma-zo 12.00-23.00 uur