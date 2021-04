De wraps van Oliver Green missen een spannend randje

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Na de vette noedelgerechten en machtige taartjes van de afgelopen tijd mag er wel weer eens een gezonde maaltijd op tafel komen. Ik kom Oliver Green tegen, een zaak met twee vestigingen (Oost en West), waar allerlei plantaardige gerechten gemaakt worden. Fijn voor gezondheids­fanaten: zoals je vaak in de VS, maar nog weinig in Nederland ziet, staat bij elk gerecht het aantal kilocalorieën vermeld.

Wat staat er zoal op dat menu?

Verschillende bowls, koude salades en warme gerechten, met veel groenten en proteïne. Daarnaast wraps en toast, bijvoorbeeld met smashed avocado en cashew parmesan (een plantaardig alternatief voor kaas). Tot slot flink wat sapjes, smoo­thies en zoetigheden – uiteraard met een gezonde twist, door toevoegingen als protein packed superfood granola of hennepzaad. Hip en healthy, dus.

Rijden maar!

Na dertig minuten overhandigt de bezorger me mijn bestelling: vier mooie kartonnen bakjes, royaal gevuld. Allereerst proef ik de Kale Caesar (€12,50, vegan, glutenvrij, 331 kcal): een mix van quinoa, sla, gestoomde boerenkool, avocado, geroosterde bloemkool, cherrytomaatjes, tempeh, kikkererwten met kurkuma en die plantaardige ‘parmezaan’. De dressing is romig en alles is netjes bereid. Is het de spannendste maaltijd ooit? Nee. Voelt het vullend en voedzaam? Absoluut!

Wat at je nog meer?

The Mexican (€14, vegan, glutenvrij, 458 kcal) is net zo te omschrijven. De portie, 700 gram, is gigantisch. In de kom vind ik ingrediënten met een Mexicaans tintje: geroosterde zoete aardappelen, een stuk maiskolf, tomaten, rucola, zwarte bonen, guacamole, rode ui, koriander en ingelegde jalapeño’s. Ik had gehoopt dat de ‘smokey tempeh’ echt gerookt (of fiks gegrild) zou zijn, maar het rokerige element blijkt louter van gerookt paprika­poeder te komen. Da’s een beetje jammer. De cashew-quesosaus is top, maar niet heel rijkelijk aanwezig. Daar had ik nog wat meer van gewild.

Hoe bevallen de wraps?

De Middle Eastern Wrap (€9,50) is een volkorentortilla gevuld met bloemkool, hummus, spinazie, aubergine, koriander, een tahindressing en granaatappelpitjes. Een beetje prijzig voor wat je krijgt, maar de bereidingen zijn prima en het eet lekker weg. De veganistische Burrito Wrap (€10,50) met (wederom) smokey tempeh, zwarte bonen, spinazie, rancherosaus en avocado vult goed, met name door de grote hoeveelheid bruine rijst.

Al met al heb ik smakelijk gegeten, maar ik mis een spannend randje. Ook vind ik het jammer dat sommige ingrediënten vaak in de gerechten terugkomen, daar zou wat meer gevarieerd in kunnen worden. Maar ben je op zoek naar een voedzame, vullende en gezonde maaltijd? Dan is dit een slimme keuze.

Oliver Green Open ma-zo 10.30 tot 20.00 uur (vrij en za tot 16.00 uur)

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €46,50 voor twee maaltijden en twee wraps

Aanrader Ja, bij gezonde trek.

