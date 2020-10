De wraps van Kalila in de Eerste Oosterparkstraat zijn fantastisch

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Kalila is een tamelijk nieuwe takeaway-deli aan de Eerste Oosterparkstraat, die gerund wordt door een Libanees paar dat hun liefde voor Beiroet kenbaar maakt via vele gerechtjes in de vitrines. De kaart is, op één gerecht met kalkoen na, volledig plantaardig. Leuk, zeker omdat het morgen, 4 oktober, de diervriendelijkste dag van het jaar is: Eet Geen Dierendag. Een uitgebreide selectie mezze lacht me toe: van klassiekers als hummus en falafel tot voor mij onbekendere items als bemieh bi zeit (met okra). Sommige dips komen met losse saj, Libanees platbrood, andere mengsels worden als beleg voor die saj gebruikt en als een soort burrito geleverd.

Tijd om te proeven!

Al na twintig minuten neem ik de bestelling in ontvangst. Alles is netjes verpakt. Ik begin met de twee manoushes, die strak in vetvrij papier zijn gerold. De saj manoushe cauliflower (€7,50) is flinterdun vers gebakken Libanees brood, gevuld met de goddelijkste gefrituurde bloemkool die ik in tijden heb geproefd. De tomaat, sla en radijs zijn vers, de ingelegde knolraap geeft een fijne zure tegenhanger.

De tahini­­saus maakt het geheel romig. Wát een goeie wrap; deze zou ik zo weer bestellen. De saj manoushe halloumi pesto (€7,75) doet door de pesto, rucola en zwarte olijven eerder Italiaans dan Libanees aan, maar smakelijk is ie absoluut. De witte kaas is zoutig en royaal aanwezig.

Beeld Monique van Loon

Nog plek over?

Een gemiddelde eter heeft aan twee van die manoushes eigenlijk een prima diner, maar ik proef even door. De labneh (€4,25) is extreem romige uitgehangen yoghurt, fijn om het losse brood in te dippen. Er had voor mij nog wel wat meer olie of kruiden bij mogen zitten.

De foul mdamas (€4,25) is een mengeling van tuinbonen, tomaat, peterselie, citroen, knoflook en olijfolie. Tamelijk mild, maar prima als bijgerechtje. In de mdardara (€3,75), een mix van rijst en linzen, zingen de zoetige gekaramelliseerde uien het hoogste lied. Mjam!

Maar de baba ghannouj (€4,25) is mijn grote favoriet. Een fikse rooksmaak en een grote hoeveelheid knoflook: fantastisch! Wel oppassen met zoenen hierna – of laat je lover ook een flinke hap nemen.

Dat klinkt goed.

Als dessert proef ik sfouf (€2,50), twee blokjes Libanese cake op basis van griesmeel en kurkuma. Niet extreem spannend, maar wel lekker kruidig en luchtig. De chocolate and halawah (€3,75) heb ik per abuis niet los, maar in de vorm van een (duurdere) manoushe gekregen: een platbrood besmeerd met zoete sesampasta en chocolade. Het doet een beetje als een ­volkoren wrap met Nutella aan – niet ­verkeerd, maar geen dooreter. Bijzonder fris en smakelijk gedineerd, zéker voor deze prijs.