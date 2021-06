De woonkamer aanpakken? Studenten van het Nova College maken een gratis interieurplan

De woonkamer van journalist Elleke van Duin, met Haags Blauw op de muur. Beeld Nina Schollaardt

“Tot slot: Haags Blauw in de woonkamer.” Maud Simon, eindexamenstudent aan de mbo-opleiding interieuradviseur van het Nova College in Haarlem, weet het zeker: deze diepdonkerblauwe kleur is de beste optie voor een van de muren in de living van mijn nieuwe huis op Narva-eiland in de Houthavens. “Het is dezelfde kleur als die ­achter De Nachtwacht in het Rijksmuseum,” voegt ze eraan toe.

Simon heeft nog veel meer ideeën: linnen gordijnen, een pvc-klikvloer, bamboebehang, chique goudkleurige wandlampjes. Een overzicht van alle materialen, stalen en stoffen is vervat in een grote portfolio die ze mij aan het einde van haar presentatie overhandigt. Plus een prijslijst van dit complete interieurplan, dat luistert naar de naam Viva la Vida – ‘Leef het leven’.

Het is haar interpretatie van het interview waaraan ik een paar maanden eerder werd onderworpen tijdens een zoominterview door vijf studenten van het Nova College. Ze wilden alles weten: wat voor type ik ben, of ik van landelijk, industrieel, ­modern of klassiek houd, wat voor leven ik leid en wat mijn wensen zijn voor mijn nieuwe huis. ­“Alles behalve rustiek,” antwoordde ik, “Ik wil licht, lucht, ruimte en rust. Dus weg met alle tierelantijnen.”

Modulepunten

Mijn nieuwe huis moet na een scheidingsperiode letterlijk een nieuwe start worden. Daarom had ik me aangemeld bij het Interieur adviesbureau van het Nova College in Haarlem. Wie op zoek is naar inspiratie voor zijn nieuwe huis of ‘gewoon iets heel anders’ wil, kan zich hier melden voor stylingadvies of zelfs een compleet interieurplan. Gratis. De studenten krijgen hiervoor modulepunten, die nodig zijn om te mogen afstuderen en doen en passant ­ervaring op met echte klanten.

Na Maud Simon volgen vier andere studenten, allen ­jongedames. Janny Kuster bedacht voor mijn schilderijen een grote terrakleurige cirkel in de woonkamer, zodat ze in een kunstwolk over de muur dansen. ­Yvette Bommerson gooit het in haar presentatie over een donkere boeg met veel donkergrijs en zwart, en houten ­jaloezieën. Mirte van den Berg ziet mij graag te midden van fluwelen meubels in oudroze en petrol, met goudkleurige accessoires en overal kamerplanten. “Ik had een eigen bloemenwinkel,” zegt ze verlegen lachend.

Pagina uit het interieurontwerp voor de brandweerkazerne van Brandweer Hoofddorp. Beeld -

Tot slot ­presenteert Indy Holman haar visie: een urban beachhouse. Zij heeft al een eigen ontwerpstudio, Omi ­Studio. Haar plan omvat ­onder meer een gietvloer voor in de keuken, veel zand- en natureltinten voor de meubels, een goudkleurige schouw en een strobehang voor mijn slaapkamer.

Opgetogen rijd ik na afloop naar huis. Op de achterbank staat een kratje met daarin alle presentatiemappen, zodat ik het thuis allemaal nog eens rustig kan bekijken.

Het Interieur adviesbureau is een idee van Nathalie ­Sebregts (54), docent en coördinator aan de opleiding ­interieuradviseur. “Als docent kun je nog zoveel opdrachten ­bedenken of de leerlingen klantje laten spelen, een echte opdrachtgever helpen is anders,” aldus Sebregts, die in het verleden werkte als decor- en setbouwer voor televisie en film en interieurs voor onder meer discotheken ontwierp.

Behalve particulieren kunnen ook bedrijven en instellingen met een interieurvraagstuk zich melden. Zo werd Sebregts, die de aanmeldingen zelf selecteert, eind 2019 benaderd door de Brandweerkazerne in Hoofddorp. Ze kreeg het verzoek de gezamenlijke woonkamer en kantine wat huiselijker te maken. “Daar bleek geen budget voor. Voor ons een heel cool project.”

‘Verbluffend’

De studenten werden warm ontvangen op de kazerne, luisterden naar de wensen en gingen aan de slag. Maar toen kwam corona en gebeurde er anderhalf jaar even niets. “Inmiddels zijn de ontwerpen weer afgestoft en voorgelegd aan de diverse ploegen om te inventariseren wat de leden van het brandweerkorps wel en niet aanspreekt,” zegt Lesley Koolman (43), brandweerman en sinds kort ook voorzitter van de ondernemingsraad.

Koolman, die vanwege zijn vorige baan als freelance beeldredacteur, bij onder andere Het Parool, een goede kijk heeft op de impact van beeld, begeleidt de make-over en noemt de ontwerpen van de studenten ‘verbluffend’. Hij kijkt ernaar uit de interieurplannen binnenkort te ­kunnen verwezenlijken. “Het is lekker als je in een werkomgeving zit die niet alleen praktisch klopt, maar er ook goed ­uitziet.”

Sebregts ziet het aantal aanmeldingen voor de opleiding de laatste jaren flink toenemen. “Het vak van interieuradviseur zit duidelijk in de lift, met dank aan alle make-overs in woonprogramma’s. Het aanbod in woonwinkels is ook veel uitgebreider dan tien jaar geleden. Wist je trouwens dat Nederland de meeste woonbladen van Europa heeft?”

Nova College Het Nova College, dat dit jaar door de Keuzegids mbo 2021 voor de vijfde keer op rij tot beste ROC van de ­Randstad is verkozen, heeft 138 ­opleidingen. De opleiding tot interieuradviseur, die sinds 2011 ­bestaat, telt zes klassen. In drie jaar worden de leerlingen klaargestoomd voor een baan in de woonbranche, zoals een functie als decorateur bijvoorbeeld, interieurstylist, inkoper of binnenhuisadviseur.

Helaas is er over het algemeen een beperkt aantal stageplekken voor de studenten. De plaatsen die er zijn, worden in goed overleg met het Jan des Bouvrie College en het Hout-en Meubileringscollege verdeeld. “Daarom kunnen we alle naamsbekendheid gebruiken.”

Sebregts is erg blij met de uitbreiding van het onderwijsteam, dat inmiddels ook bestaat uit professionals uit het werkveld. Sinds kort zijn een paar interieurarchitecten, een voormalig interior design-manager van Ikea en ­Savannah Staphorsius, de winnaar van het televisieprogramma Designdroom, als docenten aan het Nova College verbonden.

Gewaagde behangetjes

Ik blijk niet de enige bewoner van de Houthavens die gebruikmaakt van de diensten van het Interieur adviesbureau. Ook de hoogzwangere Eva van Rooijen (34), lead venture teamer bij NLC, en haar man Bas riepen voor de inrichting van hun woning de hulp van de studenten in. “Omdat de plafonds aan de voorkant van ons huis vier meter hoog zijn, had ik de studenten gevraagd wat suggesties voor de muur te doen. Diverse leerlingen hadden hier gewaagde behangetjes voor bedacht. Het is uiteindelijk een ander behang geworden, maar door hun ideeën zagen we wel dat er veel mogelijk is en durfden we uiteindelijk ook.”

Junglebehang op de muur van Eva van Rooijen en haar man Bas. Beeld Nina Schollaardt

Voor de ‘junglemuur’ staat nu een ronde eettafel met zes stoelen in verschillende kleuren die matchen met de kleuren van het behang – ook op advies van de studenten. ­

Hoewel Van Rooijen is te spreken over de diensten van het Interieur adviesbureau, heeft ze ook wat verbeterpunten. Zo vond ze sommige leerlingen wel erg onzeker ­tijdens hun presentatie. “Heel aandoenlijk, maar als je je plan komt presenteren moet je zorgen dat je er stáát.”

Ook de vooraf afgesproken tijdlijn werd niet ­gehaald. “Tussen het intakegesprek en de uiteindelijke presentatie zou vier weken zitten. Maar dat werden er uiteindelijk zes. Ik zat op hete kolen, want de schilder kwam en ik moest de kleuren doorgeven. Daarom werd het kleurenplan alvast doorgemaild. Daar zat een zachte zalmroze tint bij, voor op de muur. Maar eenmaal aangebracht bleek die mierzoet te zijn. De kleur was in het echt heel anders dan we hadden gezien op het computerscherm. Dat hebben we maar gauw overgeschilderd. Voor studenten is dit nu geen drama, maar als ik een betalende klant was geweest, zou het wél een probleem zijn geworden.”

Presentatie interieurontwerp brandweerkazerne Brandweer Hoofddorp, door studenten van het Nova College. Beeld Brandweer Hoofddorp

Vol lof is ze echter over de variatie van de diverse ontwerpen. “Bij een interieurdesigner krijg je voor veel geld één plan. Hier krijg je vijf ontwerpen voor weinig geld – geen geld zelfs.”

Een half jaar later. Mijn huis is opgeleverd, gestuct en ­geverfd; nu het interieur nog. Ik heb besloten van iedere student een idee over te nemen, waaronder de gietvloer van Holman en de donkergrijze gordijnen van Bommerson. En op de muur in de woonkamer komt toch het Haags Blauw van Simon. Extra mooi zonder De Nachtwacht.