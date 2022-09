De Woonboot van het Jaar is van Noorderling Martien Rademakers (42)

Beeld Vlot

Uw schip was een van de drie genomineerde boten, was u zenuwachtig?

“Dat kan je wel zeggen, ik was onwijs gespannen.”

Wat betekent Aracana?

“De naam heeft niets met het woordje ark te maken. De Aracana is de Latijnse naam voor de koffervis, ook wel bekend als doosvis, een onwijs leuk visje dat aan het koraal knabbelt. Zowel in vorm als in kleur deed het ontwerp van de woonboot me denken aan dat visje.”

De jury schrijft dat u het Pippi Langkous Principe volgde: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’

“Ik ben inderdaad geen professional, maar ik was ook niet helemaal bleu hoor; ik had wel wat timmer- en bouwervaring. YouTubefilmpjes en een bevriende architect hebben me erg geholpen. Om het te kunnen doen, heb ik mijn baan in de offshore opgezegd, en nu, drieënhalf jaar later, is de boot af, en werk ik weer in de offshore, met windmolens.”

Uw boot lijkt niet echt klein.

“Nee, hij is 350 vierkante meter, maar we wonen er met negen mensen: wij vieren als gezin, twee mensen in een separaat appartement, en een gevlucht Oekraïens gezin op de benedenverdieping.”

Op welk deel van de boot bent u het meest trots, wat was uw grootste prestatie?

“De verwarmingsinstallatie was een klus van vier maanden, voltijds, maar het meest trots ben ik op de hele werkwijze. Als de ervaren jongens met wie ik werkte zeiden: dat doen we altijd zo, zei ik: we doen het anders, het kan beter. Zo ben ik vernieuwend bezig geweest.”