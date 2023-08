De Wilmkebreekpolder is het laatste stukje boerenland binnen de Ring

Verstopt tussen de huizen in de wijk Kadoelen in Noord bevindt zich de Wilmkebreekpolder. Samen met boer Harry Kok ontfermen buurtgenoten zich over dit eeuwenoude poldertje en de weidevogels die er hun nest maken. ‘Als een kalfje in de sloot belandt, krijg ik tientallen telefoontjes.’

Menig fietser die met rap draaiende elektromotor de Landsmeerderdijk over suist, houdt ter hoogte van de Wilmkebreek­polder even in om een blik te werpen op het groene kleinood dat daar ligt in de beschutte omhelzing van huizen in de wijk Kadoelen. Wuivend gras, rode zuring, goudknopjes, weidevogels, ganzen, een groepje aalscholvers in de sloot en langs de randen van het veld ­grazende koeien en schapen.

“Jeff, stop! Look at those cows! I want to take a picture. It’s amazing!” roept een Amerikaanse toeriste opgewonden. Haar man peddelt nietsziend op hoge snelheid door, maar brengt uiteindelijk toch zijn fiets tot stilstand en kijkt wat verstoord achterom. De vrouw gebaart naar een stel voorbijdravende dikbilkoeien, slaakt vreugdekreten en maakt foto’s met haar smartphone. “Amazing!” roept nu ook de man. Hun ‘Hollywoodaccent’ doet wat vreemd aan in het ongerepte, oer-Hollandse landschap dat voor ze ligt. Thuis zullen ze de foto’s tonen en vertellen dat je in Nederland mídden in een woonwijk een polder met koeien en schapen kunt vinden.

Maar zo gewoon is dat niet. Een willekeurige plattelander zal vermoedelijk ook even de wenkbrauwen fronsen als je vertelt dat binnen de stadsring van Amsterdam dit jaar weer vijftig broedende kievits­paren geteld zijn en de tureluur je er helemaal ‘tureluurs’ zingt.

De Wilmkebreekpolder is het laatst overgebleven gebied binnen de ring A10 dat – sinds 1636 – een agrarische bestemming heeft. Buiten het broedseizoen doet boer Harry Kok er zijn werk. Verder heeft de natuur het er voor het zeggen. Geen wandelpaden, geen recreatiebankjes, geen informatieborden. Dit is het rijk van vogels, bijzondere gewassen, insecten, ­vissen en vleermuizen.

Graspiepers en kiekedieven

Nynke de Vries (71) woont aan de Wilmkebreekpolder en is actief in de natuurcommissie van Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder. Ze verhuisde in 1996 vanuit het centrum van Amsterdam naar Kadoelen in Noord. “Ik wilde alleen uit de binnenstad weg als ik een huis met een achtertuin zou vinden. Dat is gelukt; ik kreeg er een hele polder bij! Hier ben ik op mijn plek, want ik hou van de natuur en ben altijd al liever buiten dan binnen geweest. Vanaf onze eettafel kan ik de kieviten en grutto’s zien. Zo mooi!”

Beeld Dingena Mol

Ieder jaar houdt ze met buurt­genoot Henk van Alst (64) het aantal vogels en nesten nauwkeurig bij. “Tijdens het broedseizoen trekken we er elke zaterdag met verrekijkers op uit om vogels te tellen. De aantallen leggen we vast in een rapport. Twaalf jaar geleden begonnen we daarmee. We zien watersnippen, nijlganzen lepelaars, tapuiten, plevieren, het witte kwikstaartje, graspiepers, kiekendieven. Er zijn hier relatief veel weidevogels. Het aantal kieviten neemt zelfs toe. Elk voorjaar hoor ik ’s nachts de eerste met dat typerende geluid en dan weet ik: ze zijn er weer. Daarna volgen de grutto, de tureluur en de scholekster,” vertelt De Vries.

“Dit jaar signaleerden we voor het eerst een broedpoging van een visdiefje,” meldt Van Alst trots.

Hij verruilde negentien jaar geleden zijn appartement op het Java-eiland voor een huis in Kadoelen. “‘Binnen de Ring?! Hoe kan dat nou?’ krijg ik vaak te horen als ik kennissen van buiten Amsterdam vertel over ‘het poldertje’. Maar het kan, zo blijkt. En wij maken ons als buurtbewoners sterk voor het behoud ervan.”

De Wilmkebreekpolder heeft een ­eeuwenoude geschiedenis. “Zowel het ­slotenpatroon als de perceelindeling zijn in bijna vierhonderd jaar nooit gewijzigd,” verklaart De Vries.

Dat slotenpatroon dateert van 1636, toen de polder na verschillende dijkdoorbraken en overstromingen werd drooggemalen om het gebruiken als agrarisch gebied. De vruchtbare kleibodem maakte het aantrekkelijke grond voor boeren uit Landsmeer, Oostzaan en Amstelveen. Generatie op generatie hebben zij er geboerd. De percelen dragen nog altijd poëtische namen als Duizend roed, Anderhalf morgen, Molenstuk, Gele weidje of Kleine schouwstuk. “Ook wij gebruiken die namen nog als we vogels tellen.”

Afvoerputje

Wie ook maar aan het eeuwen­oude pol­dertje dreigt te tornen, zal merken dat de bewoners de groene parel dichter tegen de borst drukken. Meermaals hebben ze hem voor onheil behoed. Zo zijn er volgens De Vries en Van Alst plannen geweest om er een op- en afrit van de ringweg aan te leggen of een zonne-energiepark te bouwen. In de jaren zestig, lang voordat zij er kwamen wonen, kon de veldwachter van Landsmeer ternauwernood voorkomen dat er vervuilde slib in de Wilmkebreekpolder werd gestort. “Bij de aanleg van de Coentunnel was de aannemer van plan de polder als ‘afvoerputje’ te gebruiken. De persleiding lag al klaar, maar toen de veldwachter constateerde dat de aannemer geen vergunning had, moest hij er per direct mee stoppen,” vertelt De Vries.

In 1997 kocht projectontwikkelaar Royal Invest Vastgoed BV het stuk grond van Aannemingsbedrijf Beverwijk, dat de Coentunnel bouwde en op dat moment eigenaar was van de polder. De buurtbewoners voelden nattigheid en richtten de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder op. Zo wilden ze voorkomen dat het bestemmingsplan zou wijzigen.

Royal Invest verkocht de grond vervolgens aan vastgoedontwikkelaar Amvest, met een speciale clausule: als Amvest de bestemming ‘agrarisch’ in ‘wonen’ kon veranderen en het terrein bouwklaar zou maken, zou Royal Invest nóg een keer het aankoopbedrag van 4.192.200 gulden (nu circa 1,9 miljoen euro) ontvangen. Zover kwam het niet, mede dankzij verzet van buurtbewoners.

Ouderwetse jongensboeken

Klaas Keijzer, die in 2022 overleed, was de laatste boer die eigen grond bezat in de polder. Hij liep vanuit zijn boerderij aan de Kadoelenweg zo het land in. Zijn boerderij is verkocht aan particulieren en wordt tegenwoordig gebruikt als woonhuis.

Beeld Dingena Mol

Sinds 1998 pacht Harry Kok (63), telg uit een boerenfamilie in Landsmeer, de Wilmkebreekpolder van eigenaar Amvest. Groot en onbevangen verschijnt hij in buurtcafé De Drie Zwanen in Den Ilp, waarvan hij ook eigenaar is. Overhemd drie knoopjes open, zware gouden ketting, Amsterdamse tongval. In zijn gedaante verenigen zich het ongepolijste van een boer en het vrijmoedige van een Amsterdamse kroegbaas. Als jongen was hij meer op boerderijen dan op school te vinden. De fijne kneepjes van het vak leerde hij van zijn vader en van door de wol geverfde boeren met namen die uit ouderwetse jongensboeken lijken te komen: Rinus Havik en Klaas Stroo uit Den Ilp.

“Mijn grootvader en vader runden de boerderij aan de Van Beekstraat in Landsmeer. Ik woon daar sinds mijn achttiende en nam het bedrijf over. Mijn vrouw Wil en ik hebben er ook een manege. Toen ik destijds hoorde dat Klaas Keijzer ermee stopte, zag ik dat als mooie kans. Ik wilde graag uitbreiden met mijn boerderij en kon in de Wilmkebreekpolder extra koeien en schapen kwijt. Ik zocht contact met de rentmeester van Amvest en kon de grond pachten.”

Kok heeft er zo’n vijfendertig koeien en zestig à zeventig schapen lopen. Hij transporteert de dieren met een veewagen vanuit zijn boerderij in Landsmeer. “Bij de Wilmkebreek heb ik alleen een container, een schuurtje en ‘schuilstal’ voor als een dier ziek is.”

Hij doet aan agrarisch natuurbeheer. Als onderdeel daarvan bemest hij de grond met ruige stalmest van zijn eigen boerderij. Die trekt wormen en andere bodem­dieren aan, wat goed is voor de diversiteit. Voor het laat maaien en kruidenrijk beheer van de polder ontvangt hij subsidie van de agrarische vereniging Water, Land en Dijken, het agrarische collectief dat in Laag Holland het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uitvoert.

“Dit jaar ben ik laat, omdat het zo nat en stormachtig is geweest. Dan is het gras niet geschikt om te hooien en mooie ronde balen te maken. Na het maaien is het weer egaal groen en zie je de koeien, schapen en vogeltjes beter,” vertelt Kok.

Zeker twee keer per dag gaat hij erheen om alles in de gaten te houden. “Vooral nu er kalfjes lopen is dat belangrijk. Je moet goed opletten dat ze niet in de sloot terechtkomen.”

Fenolijn

De Vries en Van Alst zitten op het enige bankje dat de Landsmeerderdijk telt. Dat biedt voluit zicht op de polder. Regelmatig strijken er voorbijgangers of vogelspotters neer. “Je mag de polder niet in, maar er wel van buitenaf van genieten,” legt De Vries uit. “Eigenlijk zie je het vanaf hier ook veel beter dan als je erdoorheen zou lopen. Zodra je dat doet, zijn de vogels meteen weg.”

Beeld Dingena Mol

Ze turen uit over de polder, die in de zomerzon baadt. “Bij dat gele vlak bloeit het zeldzame goudknopje.”

Van Alst: “Als de grote ratelaar bloeit en de wind eroverheen wuift, is het hier zo mooi.”

De Vries grijpt naar haar verrekijker: “Volgens mij zie ik een puttertje.”

Van Alst, turend door de zijne: “Het is een groenling!”

Even later knielt hij in de aarde voor het bankje. “Kijk nou eens: twee parende aardhommels!” Meteen haalt hij zijn telefoon tevoorschijn om het tafereel vast te leggen. Van Alst is gefascineerd door insecten en houdt daarover een blog bij op de website van de vereniging. “Dit moet ik even delen in de groepsapp.”

Dat gebeurt geregeld. De buurtapp is een soort modernere variant van de Fenolijn in het radioprogramma Vroege vogels. De een meldt een bergeend met vijf jongen, de ander vier gruttoparen, een broedende gierzwaluw onder de dakpannen of de grote spinnende watertor in de sloot.

“Buurtbewoners zijn heel betrokken. Tweehonderd mensen zijn geabonneerd op onze nieuwsbrief en de ledenvergaderingen worden goed bezocht,” aldus Van Alst.

De Vries knikt: “We organiseren voor kinderen middagen om waterbeestjes te zoeken in de sloot of vogels te kijken. Er is onderling veel contact over het wel en wee in de polder. Je merkt hoe verknocht iedereen eraan is.”

Nynke de Vries (met pet) begeleidt een groep kinderen die naar waterbeestjes zoeken. Beeld Dingena Mol

Dat merkt ook Harry Kok. “Er wonen veel mensen omheen en dat beschouw ik als een voor- en nadeel. Ze zien álles. Als een kalfje in de sloot belandt, krijg ik niet twee telefoontjes, maar tientallen. Laatst lag ik in het ziekenhuis en kreeg ik de brandweer aan de telefoon. Er zou een koe tot de nek toe in de sloot liggen, of ik daar wat aan kon doen. Vanuit het ziekenhuis stuurde ik er iemand naar toe. Die jongen heeft drie rondjes gereden, maar zag niks. Geen koe te bekennen. Waarschijnlijk dronk het dier gewoon water uit de sloot en leek het alsof hij erin lag. Ach, ze bedoelen het goed, maar het kan weleens vermoeiend zijn.”

De ‘veryupping’ van de buurt, noemt Kok dat. “Als ik wat ontsmettingsmiddel in een schaap spuit, hebben ze de dieren­bescherming al gebeld. Het wordt daardoor soms lastig om beesten te houden, want mensen snappen het niet. De oudere bewoners, die boer Keijzer nog kenden, weten hoe het zit, maar nieuwe mensen vaak niet. Die hebben een stukje Dallas bij de polder gekocht, maar houden hun neus dicht voor de stank als de veewagen door het dorp rijdt.”

Mond dicht

Een tijdje geleden had hij een buurt­bewoonster aan de telefoon die klaagde over een koe die de hele nacht loeide. “Ze kon daar niet van slapen en vroeg of ik daar niet wat aan kon doen. ‘Tja,’ zeg ik, ‘ik kan moeilijk ’s nachts langskomen om de mond van die koe dicht te houden.’ Ik heb haar uitgelegd dat het dier drachtig is en naar de stier roept, maar er niet bij mag komen omdat ze al oud is. Dat duurt hooguit twee dagen. Ik stelde voor een paar glazen wijn te drinken en dicht tegen haar man aan te kruipen. Dan zou ze die loeiende koe vanzelf vergeten. Daar kon ze wel om lachen. Leuke dingen zijn er ook genoeg hoor. Mensen die me bedanken met een biertje of een praatje maken. Ze willen het beste voor hun polder.”

De Wilmkebreekpolder maakt nu deel uit van provinciaal monument De Waterlandse Zeedijk en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. “Dat betekent dat de Wilmkebreek tot 2050 zo zal blijven als hij nu is. Dat geeft een gerust gevoel,” zegt De Vries.

Van Alst: “Maar we blijven waakzaam. En als boer Harry er ooit mee stopt, moeten we maar hopen dat er een opvolger komt die het net zo aanpakt.”

Kok denkt voorlopig niet aan stoppen. “Misschien neemt mijn zoon de boerderij ooit over en zet hij hem op deze manier voort. Maar ik snap ook wel dat Amvest deze grond niet heeft gekocht om mij er tot mijn honderdste op te laten knoeien. Daarin moet je realistisch zijn. Ook ik wil het graag behouden. Het is een prachtig stuk land, zeker als het mooi afgemaaid is en egaal groen met de koeien erop. Ik had eens een jong gruttootje in de kom van mijn hand en zette hem zachtjes opzij in het gras. Zo mooi. Dat wil je niet stukmaken.”

Graaf Wilmke In 1406 brak de Waterlandse ­Zeedijk door na een stormvloed. Graaf Willem VI, die de bijnaam Wilmke droeg, gaf opdracht de dijk te herstellen. Dat werd de huidige Landsmeerderdijk. Ook die brak meermaals door en dat zorgde in 1512 en 1518 voor nieuwe overstromingen nabij Kadoelen. Er ontstond een laagte die na de vloed gevuld bleef met water. Zo ontstond de Wilmkebreek, vernoemd naar graaf ­Willem VI, ‘Wilmke’.