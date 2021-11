De wijste mensen van Nederland adviseren de twintigers

Beeld Shutterstock / Eric Isselee

Jullie kwamen er zelf niet uit?

“Mijn collega Ward van Ruijven (25) en ik wilden niet opnieuw het wiel uitvinden. Waarom zouden we? Deze 70-plussers hebben al zoveel meegemaakt. Dus besloten we met onze overpeinzingen, twijfels en onzekerheden te rade te gaan bij de wijste mensen van Nederland.”

Hoe gaat zo’n gesprek?

“Vaak praten we eerst over de periode dat zij zelf twintiger waren. Vervolgens gaat het over zaken waar we onzeker over zijn, zoals jezelf te veel identificeren met je werk, en vertellen ze over hoe zij dat in hun tijd beleefden.”

Met wie sprak je het meest recent?

“Met Joost Prinsen. We hadden het over vriendschappen en het dilemma: steek ik tijd in deze vriendschap omdat ik dat fijn vind of omdat we elkaar al zo lang kennen? Wij tobben daarover en Joost zegt dan: ‘Ooh, dat vind ik typisch zo’n 25-jarigen-dilemma. Wil je niet meer met iemand omgaan, dan stop je daar gewoon mee. Niet zo peinzen’.”

Staan er al afleveringen online?

“Vier stuks; met Hedy d’Ancona, Gerdi Verbeet, Frank Wieland en Adriaan van Dis. Met Verbeet ging het over demonstreren. Dat we wel idealen hebben, maar niet gemakkelijk de straat opgaan. Zij vindt: we moeten ons meer laten horen, ons uitspreken over problemen in de wereld. En met Van Dis praten we over de cancelcultuur.”

Wie komen nog?

“Jan Terlouw, Foppe de Haan en Joost Prinsen komt binnenkort online. Echte anekdotemachines.”

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd?

“Ik denk toch van die Frank Wieland: geniet van het leven, drink elk glas wijn dat je kunt, en geniet, jongens, geniet.”