De wijnkeuze is reuze bij restobar Ocker

“Als je zin hebt in een fles wijn, wil je niet van tevoren reserveren,” vindt eigenaar Tim Meyer Viol (31). Vanuit die gedachte opende hij samen met Niels van der Werf (32) en Stefano Orofino (38) een nieuwe restobar aan het Frederiksplein waar je zonder reservering terechtkunt voor een borrel of diner.

De vele uitgestalde flessen en de verschillende glazen die in nette rijen boven de bar van de voormalige koffietent hangen, verraden direct waar het bij Oocker om draait. Op de kaart vind je de wereld aan wijnen in verschillende prijsklassen, waarvan het overgrote deel per glas bestelbaar is. Meyer Viol: “In totaal hebben we tussen de 300 en 350 verschillende wijnen. Alles wat je in de zaak ziet, is de erfenis van wat ik in m’n leven heb gedronken en zelf lekkere en goede wijn vind.”

Als sommelier, vinoloog en voormalig bedrijfsleider bij wijnbar Shiraz, weet Meyer Viol als geen ander welke wijn bij welk gerecht past. “Je ziet mensen door de kaart bladeren en eigenlijk vraagt 80 procent van de klanten: ‘Help, wat moet ik drinken?’ Na drie of vier vragen weten we welke wijn we het beste kunnen schenken. En als mensen echt twijfelen, zetten we twee of drie proefglaasjes op tafel.”

Naast een goed gevuld glas wijn kun je bij Oocker terecht voor verschillende grote en kleine gerechten zoals tempura van oesterzwam met zwarte knoflookcrème (€9,50), gefrituurde garnalen (€7,50) of geroosterde pompoen met ricotta, zilverui en duindoornbes (€14).

