De wekelijkse ommetjes van Tom (60) doen het goed op Instagram

1200, dat is niet niets.

“En dat terwijl we er pas een jaar geleden mee zijn begonnen. Ik heb drie kinderen en vertel hen graag tijdens een wandeling over de stad. Niet van die standaard weetjes, maar de écht leuke wetenswaardigheden. Wist je dat het Rijksmuseum een sleuf heeft ingebouwd in de buurt van De Nachtwacht? In het geval van een calamiteit kan het schilderij in zijn geheel in veiligheid worden gebracht.”

“En wist je dat hondenkarren in de 19de eeuw heel normaal waren? Ideaal voor Amsterdammers die zich geen paard met wagen konden veroorloven.”

“Mijn dochter Josephine zei na mijn zoveelste verhaal: ‘Pap, hoe ga ik dat allemaal onthouden?’ Schrijf het op, zei ik. Dat was het begin van @ommetjemettom op Instagram.”

Elke week deelt u een nieuw verhaal. Kunt u nog even vooruit?

“Van mijn vader – net als ik een ras- Amsterdammer – heb ik geleerd om omhoog te kijken, niet omlaag. Dan zie je het meest. Als je nieuwsgierig blijft, raken de feitjes nooit op, er is nog zo veel moois over de stad te ­vertellen.”

Welk verhaal doet het goed bij uw volgers?

“Ken je die mooie oude straatlantaarns in het centrum met een kroontje erop? Als je goed kijkt zie je twee stokjes aan de zijkant. Die werden vroeger gebruikt om een ladder tegenaan te zetten.”

Wordt u al herkend op straat?

“Soms. Ik liep laatst over de Jan ­Pieter Heijestraat en toen riep iemand: ‘Door blijven gaan Ommetje met Tom, ik volg je!’ – ik had bij god geen idee wie het was.”