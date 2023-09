De Weggeefwinkel in Nieuw-West heeft een busje nodig om nog meer kleding uit te delen: ‘Leven van een uitkering is geen vetpot’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: de Weggeefwinkel in Nieuw-West zou nog veel meer kleding kunnen uitdelen, als ze geld hadden voor een eigen busje. Elke bijdrage is welkom.

Babykleertjes, zomertopjes, spijkerbroeken, jurken: in een druk, huiskamerachtig hoekpand aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Amsterdam-Nieuw-West zou je uren kunnen winkelen.

Wie binnenkomt wordt verwelkomd door een team van vrijwilligers. Je krijgt een mandje aangeboden en wie het concept nog niet kent – al wemelt het hier van de vaste klanten – krijgt het uitgelegd: je mag één keer per week zeven kledingstukken (of andere spullen, zoals speelgoed, buggy’s of pannen) gratis meenemen. Voor elk extra item betaal je één euro per stuk.

De zogeheten weggeefwinkel is open voor iedereen, van bijstandsmoeders die krap bij kas zitten tot studenten die willen speuren naar tweedehandskleding.

Achter in het pand is een propvol kantoor, waar de stapels vuilniszakken met kleding tot aan het plafond reiken. Vrijwilligers lopen af en aan om nieuwe kleding uit te pakken, op te hangen, dozen te verplaatsen en elkaar koffie aan te bieden. “We zijn echt een soort familie,” zegt Riske de Cock (50), die de winkel in 2019 oprichtte.

Werken vanuit geloof

Dat begon in de buurkeuken, waar zij en haar man al vrijwilligerswerk deden. Een ochtend per week kon in de keuken gratis kleding worden opgehaald. De nood onder buurtbewoners bleek hoog en eind vorig jaar kreeg De Cock het huidige pand gegund door Rochdale.

De Cock, die dit werk vanuit haar christelijke geloof doet, had plotseling een grote maar lege winkelruimte tot haar beschikking. “Ik had nog nooit een winkel gerund, ik was wiskundeleraar. Maar een vriendin van me zei: maak je geen zorgen, God gaat je verrassen. Dus we zijn gaan bidden.”

“Kort daarna kwamen de belletjes: andere buurtwinkels hadden spullen over, vrienden wilden me helpen, de kleding begon binnen te komen. Inmiddels hebben we dertig vrijwilligers, honderd klanten per dag en binnenkort verhuizen we naar een nog groter pand hier in de straat, op nummer 17.”

Hoewel de vrijwilligers niet gelovig hoeven te zijn, was die christelijke grondslag deel van de reden dat Doris Yeboah (62) zich een jaar geleden meldde als vrijwilliger. Zij vond zo’n dertig jaar geleden rust dankzij haar geloof, na een aantal moeilijke jaren.

De van oorsprong Ghanese belandde al op 15-jarige leeftijd in de straatprostitutie in Ivoorkust en werd door een man meegenomen naar Frankrijk en in de steek gelaten. Ze kwam in Amsterdam terecht, waar ze een man en twee kinderen kreeg. Vanwege een drank- en drugsverslaving raakte ze alles kwijt: haar kinderen werden bij haar weggehaald en ze verloor haar huis.

Haar redding was een christelijk afkickcentrum, waar ze kon verblijven totdat ze haar eigen woning kreeg in Bos en Lommer. Per toeval stuitte ze vorig jaar op de Weggeefwinkel. “Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Het team is aardig en het voelt goed om mensen te helpen – ik zie het als een manier om God te dienen. En ik mag zelf ook dingen meenemen, deze trui mocht ik bijvoorbeeld hebben!”

Geven en nemen

Vrijwilliger Tanja Bos (58), die zich dit voorjaar bij het team aansloot, laat trots de gehaakte zomerblouse zien de ze mocht houden. “Het is heel fijn dat ik af en toe wat kan meenemen, dat scheelt echt hoor. Ik leef van een uitkering, dat is geen vetpot.”

De geboren en getogen Amsterdamse moest zo’n twee jaar geleden stoppen met werken bij een kinderdagverblijf vanwege haar gezondheid. Ze heeft artrose in haar onderrug en heupen. Vrijwilligerswerk lukt nog wel, omdat ze het altijd kan aangeven als ze naar huis moet. “Juist omdat ik zelf weet hoe het is om van weinig rond te moeten komen, maakt het me heel blij om mensen te helpen, iets terug te geven. Het is geven en nemen.”

Op dit moment krijgt De Cock meer kleding aangeboden dan ze eigenlijk aankan. Het grotere pand moet daar verschil in maken, maar dan nog loopt ze ertegen aan dat ze slechts een kleine privéauto heeft om alles mee op te halen.

Met een busje van de zaak zouden ze meer kleding kunnen uitdelen, maar dat budget is er nu niet. De winkel kreeg enkel subsidie uit het zogenoemde buurtbudget (zie kader) om de winkel op te knappen toen ze deze begonnen, verder moeten ze het hebben van donaties. “De meeste collega’s krijgen geen geld, ik tot nu toe ook niet. We betalen uit in plezier, zeg ik altijd maar.”

O.v.v. ‘Weggeefwinkel’ kan geld worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer. Van het ingezamelde bedrag wordt een (tweedehands) busje voor de winkel bekostigd.

Buurtbudget Amsterdam De gemeente Amsterdam stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor elk stadsdeel, wat wordt verdeeld over de verschillende wijken, op basis van het aantal inwoners. Het buurtbudget is bedoeld voor initiatieven voor en door buurtbewoners, en ook de verdeling van het geld wordt door de bewoners in samenwerking met het stadsdeel bepaald. In sommige stadsdelen gaat dat via online stemmen; in andere stadsdelen wordt een adviesgroep van buurtbewoners samengesteld die het geld verdeelt. Initiatiefnemers kunnen op de site van de gemeente informatie vinden over het indienen van een aanvraag. Er gelden enkele voorwaarden, zoals dat het plan zich richt op de buurt, niet commercieel van aard is en alle nodige vergunningen zelf worden geregeld.

Vorige keer werden donaties gevraagd voor een uitstapje naar de Efteling voor Braziliaanse ongedocumenteerde kinderen. Er werd ruim 17.600 euro opgehaald. Rosilda de Paula de Oliveira (35) en Leidy Gonçalves (38) kennen elkaar via hun kinderen, die beiden muziek- en bijles krijgen op de weekendschool van Gianni da Costa. Hij zorgt al jaren als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen. Beide vrouwen kwamen naar Nederland om hun kinderen een goed bestaan te bieden, wat in hun thuisland Brazilië geen optie was. Ze hebben weliswaar een paspoort, maar geen werkvergunning. Ze doen schoonmaakwerk en verkopen Braziliaanse snacks vanuit huis. Vanwege hun status zijn Braziliaanse gezinnen in Amsterdam vaak de dupe van malafide verhuurders, die veel geld vragen voor weinig ruimte. “Geld om leuke dingen te doen heeft deze groep niet,” zegt Da Costa. Hij gunt de kinderen die zijn lessen wekelijks bezoeken iets om naar uit te kijken en om over te vertellen als ze in september weer naar school gaan, zoals een uitstapje naar de Efteling. Met ruim 17.600 euro aan donaties is het Da Costa ruimschoots gelukt de hele groep – tachtig kinderen plus ouders en begeleiders – mee naar de Efteling te nemen. Het eerste weekend van september was het zo ver. “Ik had echt niet verwacht dat er zo veel binnen zou komen, ik was blij verrast en ben heel dankbaar. Dit is het Amsterdam waar ik van hou: een stad waar mensen omzien naar elkaar.”

Gianni da Costa: 'Ik had echt niet verwacht dat er zo veel binnen zou komen.' Beeld Eva Plevier

