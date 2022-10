De weekendtips van het Parool Panel: dé drie tentoonstellingen van het moment, de nieuwe Serial-aflevering en Afrovibes

Adnan Syed, midden, is de hoofdrolspeler in de podcast Serial. Beeld AP

San van de Ven, freelance journalist en eindredacteur bij Het Parool tipt de nieuwe aflevering van de podcastserie Serial: “True crime-podcastfans kenden hem al, maar voor anderen lijkt me dit een perfect moment om in te stappen. Serial, de podcast uit 2014 die wereldwijd door ruim 300 miljoen mensen gebinged werd, kreeg de gedroomde plottwist toen hoofdpersoon Adnan Syed in september na 23 jaar werd vrijgelaten uit de gevangenis. In Serial bijt onderzoeksjournalist Sarah Koenig zich vast in de rommelige zaak van Syed, een Pakistaans-Amerikaanse jongen die in 1999 levenslang kreeg voor de wurgmoord op zijn ex-vriendin. In twaalf afleveringen word je het verhaal in gezogen en hoor je zelfs van Syed zelf, uit de gevangenis. Steeds denk je: hij is sowieso onschuldig. Of toch niet? Na zijn vrijlating is er meteen een nieuwe Serial-aflevering geüpload, mét Koenigs vertrouwde stem.”

Te beluisteren via je podcast-app

Tatjana Almuli, journalist en schrijver: “Dit weekend ben ik in De Balie te vinden voor talkshow This is my body tijdens Afrovibes festival, dat Afrika viert met muziek en voorstellingen door Afrikaanse makers. Dit jaar is het thema ‘rapture’, waarbij het gaat om aangaan van verbinding, maar ook over de verscheurdheid en de ontwrichting tussen mensen en culturen. This is my body gaat over queer zijn, over identiteit en beweging. Er wordt gesproken over het dekoloniseren van het zwarte lichaam, hoe de westerse blik het zwarte mannenlichaam bijvoorbeeld ziet als extreem mannelijk en sterk, terwijl het ook kwetsbaar kan zijn. Danser Kwanele Finch Thusi en theaterregisseur Igor Vrebac gaan hierover in gesprek en ik kijk daar erg naar uit.”

T/m 16 oktober op verschillende locaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. This is my body is te zien in de Balie, op zaterdag 15 oktober om 18.30 uur.

Judith Zilversmit, chef PS: “Op dit moment is er ontzettend veel te doen. Zelf ga ik zondag met mijn dochter naar As You Like It van Circus Treurdier in de Stadsschouwburg. Een Shakespeariaanse romcom voor de hele familie, met absurdistische sketches en muziek. Wat ik ook graag zou willen tippen, zijn dé drie grote tentoonstellingen van dit moment. Allereerst het gigantische doolhof van Anne Imhof in de kelder van het Stedelijk Museum. Beklemmend, fascinerend en nogal ontregelend. Als je toch in de buurt bent, ga dan ook even naar de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt in het Van Gogh Museum en mocht je nog niet uitgekeken zijn: in het Teylers Museum in Haarlem is nu een grote overzichtstentoonstelling van David Hockney. Voor alle drie geldt: reserveer even van tevoren en ga vroeg, want dan heb je al dat moois voor jezelf.”

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.